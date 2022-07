En su afán por ejercer una vez más como escudero del presidente Pedro Castillo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, abrió un nuevo frente de confrontación con el Congreso de la República al amenazar a dicho poder del Estado con un eventual cierre. Y aunque luego intentó rectificar sus expresiones tras los serios cuestionamientos recibidos, ello no evitó que desde distintas bancadas exijan su presencia en el Parlamento.

En menos de 24 horas, el alto funcionario del Ejecutivo protagonizó un capítulo de contradicciones respecto de sus propios dichos. Consultado el domingo por la noche en Exitosa sobre si el Gobierno ha discutido recurrir a la cuestión de confianza por alguna política e incluso disolver el Parlamento, respondió que si bien “hay decisiones constitucionales viables”, deben ser de “última ratio”.

“Confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar líneas de consenso, dialogar, agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará en su momento, porque no descartamos esa posibilidad”, afirmó. Luego acotó que aunque no se ha evaluado tal posibilidad por no ser oportuna, el Gobierno sí tiene la “habilitación constitucional” y “no está descartado”.

Sin embargo, el lunes pasado buscó desmarcarse de sus propias declaraciones asegurando a la prensa que hubo una “malinterpretación” y que solo se estaba refiriendo al procedimiento sobre la cuestión de confianza. “Nunca ha estado en nuestra agenda utilizar la cuestión de confianza para una disolución del Congreso. Nunca se agendó, nunca se conversó”, insistió.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, ratificó que un hipotético cierre del Congreso no se ha debatido en el Consejo de Ministros.

Piden que sea citado

En medio de las idas y vueltas de Chero, legisladores de distintas bancadas tuvieron expresiones de condena a lo mencionado por el ministro.

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular, calificó de amenaza las expresiones del ministro. “Hoy [ayer] ya adoptó una actitud pasiva, hizo un acto de contrición y dice que lo han malinterpretado, cuando sus declaraciones están ahí para el conocimiento público”, manifestó a El Comercio.

La parlamentaria de Avanza País, Roselli Amuruz, remitió un oficio a María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva, a fin de que Chero se presente ante la Comisión Permanente −actualmente en funciones tras el fin de la legislatura− y explique su declaración inicial, porque “atenta al sistema y los valores democráticos del país”.

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), solicitó también, a través de un oficio, la presencia del titular de Justicia.

Según pudo conocer este Diario, la Mesa Directiva prevé convocar una sesión de la Comisión Permanente para este viernes desde las 9 a.m. aunque no está definida la invitación al ministro. Un día antes se reuniría la Junta de Portavoces.

Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, sostuvo que “nadie puede atacar al Congreso para cerrarlo”. “Las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Chero, son inaceptables. Nuestra bancada va a presentar una moción de interpelación que debe terminar con su censura”, anunció.

El vocero de Somos Perú, Wilmer Elera, también se expresó a favor de una medida de control político. “Lo primero que habría que hacer es interpelarlo, porque realmente está hablando fuera de lo que es el contexto constitucional. No hay ningún motivo para cerrar el Congreso, salvo que quiera dar un golpe de Estado”, declaró a la prensa.

Críticas oficialistas

Las críticas no solo vinieron desde grupos parlamentarios de la oposición, sino también de los que son afines al gobierno de Castillo.

En opinión de Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre, “el sistema democrático no se juega con amenazas”. “Sería inconstitucional, ¿porque cuál sería la causa para que se cierre el Congreso? No hay ninguna causa”, recalcó. Su colega Kelly Portalatino dijo que Chero “está tomando actitudes que no son prudentes, correctas”.

Alex Paredes, vocero del Bloque Magisterial, recordó que la “Proclama ciudadana, juramento por la democracia” que firmó el presidente Castillo en mayo del 2021, durante la campaña electoral, incluye el respeto por el Estado de derecho. “Otro tipo de acciones simplemente están al margen de la ley”, sostuvo.

Involuntaria y precipitada declaración o globo de ensayo, las afirmaciones de Chero contra el Congreso −desde donde también se evidencian constantemente intenciones de vacancia− se dan a solo días de que el presidente Castillo dé su mensaje a la nación, que según adelantó en junio, tendrá “más de una sorpresa”.