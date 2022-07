A menos de dos semanas de haber jurado como nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides decidió dejar sin efecto la disposición- dictada por la ex titular del Ministerio Público Zoraida Ávalos- que suspendía la investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por una supuesta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Benavides también citó a Castillo Terrones para el 4 de agosto, fecha en la que se le interrogará.

También dispuso tomar la declaración de los empresarios Karelim López (18 de julio) y Zamir Villaverde (19 de julio), y del prófugo ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco (3 de agosto), así como a seis oficiales del Ejército.

A continuación, El Comercio detalla los puntos clave de la denuncia contra Castillo Terrones y altos funcionarios de su administración por una presunta injerencia en el proceso de promoción en las FF.AA.

1. Los primeros indicios (06/11/2021)

El presidente Pedro Castillo- a través de un intermediario- le solicitó a mediados de octubre último al entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, ascender a dos coroneles EP a generales de brigada, según reveló El Comercio. No obstante, el alto mando militar respondió que la propuesta para las promociones ya estaba cerrada.

De acuerdo a fuentes de este Diario, uno de los oficiales recomendados por Palacio de Gobierno fue Ciro Bocanegra Loayza. Esta persona es hijo del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y reconocido con la medalla del bicentenario por el Gobierno Regional de Cajamarca.

El profesor Augusto Bocanegra junto a Pedro Castillo en Cajamarca. (Foto: El Comercio)

Bocanegra Gálvez es amigo de Pedro Castillo. Además, es cercano a Auner Vásquez Cabrera, quien fue jefe de gabinete técnico de la Presidencia en la primera etapa del actual gobierno.

El jueves 4 de noviembre, Vizcarra se enteró de su pase al retiro leyendo “El Peruano”. Para el ex comandante general del Ejército, su sorpresiva salida (de la cual no le dieron ninguna explicación) fue en represalia por no aceptar el ascenso de Bocanegra Loayza y otros coroneles allegados al Ejecutivo.

2. La amenaza de Pacheco (09/11/2021)

Vizcarra, en una extensa entrevista con El Comercio, denunció que recibió presiones del presidente Castillo, del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y del ahora ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, para beneficiar indebidamente a “unos nueve” o “diez oficiales” del Ejército de distintos grados en el proceso de ascensos.

El general EP (r) contó que acudió a Palacio de Gobierno, a solicitud de Ayala, para explicarle al mandatario por qué solo dos de los diez recomendados habían logrado ascender. No obstante, la persona que los recibió fue Pacheco.

“Cuando llegamos pensé que nos recibiría el señor presidente, pero lo hizo el secretario general. Nos llevó a una sala previa y me preguntó por qué no habían ascendido los demás. Para empezar, le dije que esa explicación no tenía que dársela, pues yo dependo directamente del ministro y del presidente de la República que es el jefe supremo de las FF.AA. y no del secretario de Palacio. Él me respondió que le habían encargado el tema de Defensa. El ministro estaba a mi costado, pero en realidad no estaba porque no contradecía ni hablaba de nada”, expresó.

El general de División (r) José Vizcarra cuenta que se enteró a través de su secretario que el pasado 4 de noviembre había pasado al retiro. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

El ex comandante general del Ejército también relató que Pacheco le preguntó si los generales que iban a ascender iban a ser “leales” al gobierno. “Yo le dije: ‘Señor Pacheco, la lealtad no es al Gobierno. La lealtad es a la institución y a la misión. Y yo soy el que garantiza el desempeño de los oficiales’”, añadió.

Tras esto, de acuerdo a la declaración de Vizcarra, Pacheco soltó una frase que lo indignó: “¿Y quién garantiza que usted va a seguir como comandante general del Ejército?”.

Por su parte, el ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Luis Chaparro también señaló que Pacheco y Ayala le pidieron que ascienda al “general Briceño” y a dos coronales, pero se negó al pedido de ambos.

3. La renuncia de Ayala y la abrupta salida de Pacheco (14/11/2021)

El 14 de noviembre, cinco días después de que Vizcarra denunciara públicamente la injerencia del gobierno en los ascensos en las FF.AA., Ayala renunció al Ministerio de Defensa (Mindef). El abogado dijo que el Ejecutivo actuó de manera legal y correcta en el proceso de promoción militar y refirió que él asumía “la responsabilidad política del mismo”.

“Están politizando un tema y están metiendo hasta al presidente. Siempre lo he descartado [injerencias], siempre”, subrayó.

Pacheco anunció su renuncia a la Secretaría General de la Presidencia el 19 de noviembre, aunque está recién se concretó cinco días después.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió en sus redes sociales el hoy prófugo profesor de química y biología.

El mismo 19 de noviembre, el fiscal supraprovincial Marco Huamán Muñoz, quien investiga a Pacheco por presunto tráfico de influencias por el Caso Sunat, encontró US$20 mil dólares en el baño de la oficina del saliente secretario general de la Presidencia. Inicialmente, él dijo el dinero era “producto de sus ahorros”, luego cambiaría de versión.

Desde fines de marzo, Pacheco se encuentra en calidad de prófugo. Es investigado por ascensos en FF.AA., también por el Caso Tarata. (Foto: Archivo GEC)

Para entonces, Ayala y Pacheco ya afrontaban una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal por la injerencia en los ascensos en las FF.AA.

4. Los mensajes del presidente (13/12/2021)

La Unidad de Investigación de El Comercio difundió los mensajes de WhatsApp que el presidente Castillo intercambió con el general José Vizcarra cuando aún era comandante general del Ejército.

Estos mensajes están en poder de la Fiscalía de la Nación así como de la comisión de Defensa del Congreso.

Todo comenzó el jueves 30 de setiembre pasado. A las 3:42 p.m., el presidente Castillo le envió este mensaje al general Vizcarra: “Le pido conversar con Bruno [Pacheco] para unos temas urgentes” relacionados con los ascensos. Enseguida, le mandó el número de contacto del que era el secretario general de Palacio. El entonces jefe del Ejército respondió que no podía comunicarse en ese momento: “Estoy a punto de partir en avión de una multilateral que asistí en Brasil. Llego a las 21 horas, llegando a Lima me comunico con él. Un abrazo”.

El 12 de octubre, el jefe de Estado llamó al general. Eran las 11:32 a.m., pero Vizcarra no le contestó. A los minutos, este le dijo: “Me llamó, señor presidente. Dígame, ¿le devuelvo la llamada?”. Luego de una hora, Castillo contestó: “¿Qué novedades, mi estimado general?”. En respuesta, el oficial le informó que estaban realizando el proceso de ascensos. “Fuerza, general, adelante”, escribió el mandatario. Enseguida, Castillo le reenvió un mensaje: “Comandante del Ejército Víctor Hugo Torres Quispe”. Y agregó: “Para coronel”.

El presidente Castillo envía el nombre del oficial del Ejército, Víctor Hugo Torres Quispe y agrega: "para coronel".

Desde Corea, donde estaba de comisión, Vizcarra le pidió al presidente que le dé la oportunidad de conversar sobre los ascensos en las FF.AA., porque “existe mucha interferencia de distintas clases e intereses de por medio”.

“Yo estoy tratando de ser lo más institucional posible para crear una línea de mando sólida y fuerte en valores, que esté en condiciones de afrontar cualquier problema que atente a nuestra nación. Confíe en su Ejército, que su Ejército confía en usted. Espero poder hablar con usted”, agregó.

Después, el comandante general del Ejército, en otro mensaje, le dijo al mandatario que “lo ideal” es que su principal asesor en los temas de la institución castrense sea él.

“Recuerde que el principal asesor en temas del Ejército, lo ideal es que sea el comandante general del Ejército. Siempre le dirá la verdad y lo mejor para la institución y para el país, más aún si lo que ha logrado en la carrera ha sido producto de su esfuerzo y sin deber favores a nadie. Mi lealtad a su alta investidura siempre, señor presidente”. Casi media hora después, Castillo contestó: “Muchísimas gracias, general. Saludos a toda su familia”.

5. El inicio (y suspensión) de investigación a Castillo (03/01/2022)

El 3 de enero último, mientras el presidente Castillo se encontraba en el Palacio de Justicia, donde participó de la ceremonia del inicio del año judicial, la prensa informó que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició dos investigaciones en su contra: la primera por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión, a raíz de los casos Petro-Perú y Puente Tarata. La otra es por patrocinio ilegal y tráfico de influencias, debido a la supuesta interferencia en los ascensos en las FF.AA.

No obstante, Ávalos dispuso que se suspenda el inicio de los actos de investigación hasta que culmine el mandato de Castillo en el 2021, basándose en el artículo 117 de la Constitución.

Este artículo establece que el mandatario solo puede ser acusado durante su gobierno por cuatro supuestos: por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso al margen de la Carta Magna y por impedir la reunión o funcionamiento de los organismos del sistema electoral.

Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación, también suspendió investigación al presidente Castillo por los casos Puente Tarata y Petro-Perú. (Foto: Archivo GEC)

En la disposición de la fiscal Ávalos, a la que El Comercio tuvo acceso, se revela parte de la declaración testimonial que brindó Castillo al Ministerio Público en Palacio, en diciembre pasado. En esta, el jefe de Estado negó haber solicitado que el comandante EP Víctor Torres Quispe ascienda a grado de coronel.

Según la respuesta que Castillo Terrones dio a la fiscalía, solo estaba consultado si el citado comandante participaba en el proceso de ascensos. No obstante, el ex comandante general del Ejército Vizcarra Álvarez ha dado una versión distinta.