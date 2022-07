El último viernes, a solo dos días del secuestro de periodistas de “Cuarto poder” por parte de una ronda campesina de Chadín (Chota, Cajamarca), el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, volvió a arremeter en contra de la prensa, al sostener que esta, especialmente “la capitalina”, utiliza “la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario”, como lo hicieron los dictadores Benito Mussolini, en Italia, y Adolfo Hitler, en Alemania.

“La mayoría de la prensa, especialmente la capitalina, desinforma, descontextualiza la información, han adoptado el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo; que utilizó Hitler en Alemania, el nazismo, han adoptado la política de estos dos personajes, ósea de utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario”, manifestó.

En una extensa entrevista al canal de YouTube “Rímac Llaqta”, el primer ministro también dijo que está a favor de normas que regulen la actuación de los medios de comunicación.

“Se dice que la prensa se debe autorregular, eso es un absurdo en nuestro medio, eso es como que yo dijera: ‘a los corruptos, no hay que dar leyes para ellos, que ellos se autorregulen; al ladrón que se autorregule; al abigeo que se autorregule; al estafador que se autorregule’, lo que resulta una estupidez porque la prensa no se va a regular, ahí debería haber una legislación que ponga freno a eso”, subrayó.

Torres afirmó que la prensa en el Perú “puede injuriar, difamar, calumniar libremente sin que sea sancionada, y eso es un absurdo”.

El jefe del Gabinete Ministerial refirió que si el presidente Pedro Castillo no brinda entrevistas es porque la mayoría de los medios de comunicación buscan enfrentarlo y “atribuirle hechos absolutamente falsos” y “sin ninguna prueba”, en referencia a la investigación preliminar que el docente enfrenta por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal instalada en el MTC.

Incluso, Torres les recomendó a los padres de familia no permitir que los niños y adolescentes vean a la prensa, que él califica de “corrupta” y “mercenaria”.

“Esa prensa está muy dolida porque le han quitado el dinero que otros gobiernos les ha dado, porque en este gobierno ese dinero está destinado a atender las necesidades más urgentes de la población”.

El primer ministro, además, sostuvo que “la prensa en el Perú estupidiza a la persona”.

Un discurso peligroso

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, lamentó la actitud “errática” y “recurrente” que tiene Torres en contra de la prensa. Agregó que el jefe del Gabinete Ministerial puede ser crítico con el periodismo, pero rechazó que haga una comparación de este con el fascismo y el nazismo.

“Esto nos coloca en un escenario peligro, en los últimos meses estamos viviendo un escenario hostil contra los periodistas, estas expresiones no corresponde de quien tiene la función de ser primer ministro. Y ya no se puede asumir como un desliz, todo el tiempo intenta descalificar a la actividad de la prensa”, expresó a El Comercio.

Laínez le recordó al presidente del Consejo de Ministros que ya existen mecanismos para la autorregulación.

Lee también: José Luis Gavidia se suma a miembros del Ejecutivo investigados por fiscalía

“Tenemos que empoderar más a la ciudadanía para que haya uso de estos elementos de manera más frecuente, tenemos instancias como el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el propio MTC, que tienen instancias de sanción por si alguien vulnera. También hay una ley que norma la rectificación”, remarcó.

La presidenta de la ANP exhortó al primer ministro a moderar su postura respecto a los medios de comunicación, porque está generando un clima de hostilidad y polarización.

Al respecto, la directora del área de Libertades Informativas del IPYS, Adriana León, afirmó que Torres y otros integrantes del gobierno intentan levantar el discurso de que “la prensa miente” para minimizar “todas las denuncias que hacen los medios de comunicación” que involucran al presidente Castillo y a su entorno.

León calificó de “peligroso” el discurso del primer ministro, porque no solo estigmatiza a la prensa, sino genera “mayor polarización y animadversión” de la ciudadanía respecto a los medios de comunicación.

Lee también: La historia de la empresa constructora relacionada al caso de la cuñada de Pedro Castillo

Rechazó que el jefe del Gabinete haya comparado la labor periodística con actos de corrupción y de otro origen ilícito.

“En la visión de Torres, los periodistas son delincuentes porque atacan al gobierno. Está completamente errado. Sorprende que Torres, siendo abogado, diga estas cosas, cuando sabe que el Perú está adscrito a tratados internacionales y se ha comprometido a la defensa de la libertad de expresión y de prensa, y no como la prensa que quiere el gobierno, sino de una que es crítica y fiscalizadora”, acotó.

El “cierre” del Congreso

Torres, en otro momento, dijo que si “[Nicolás] Maquiavelo en este momento estuviera en el poder, sin duda que ya hubiese cerrado el Congreso, porque la realidad así lo exige”.

Añadió que el gobierno tiene “la esperanza” de que el Congreso “reaccione” y deja la actitud de “perturbar” a la administración de Castillo.

“La Constitución faculta al Ejecutivo para poder cerrar el Congreso, hay un mecanismo, pero nosotros no lo hemos utilizado todavía, con la esperanza de que podamos llegar a dialogar con las fuerzas empeñadas en la vacancia presidencial”, manifestó en referencia a la eventual negativa de dos votos de confianza o dos censuras a Gabinetes.

Contó que, “en una ocasión”, el presidente de la República le dijo que es “imposible” que su gobierno vaya a cerrar el Legislativo fuera del marco de la Carta Magna.

“Si nos sacan, me voy a trabajar por la asamblea constituyente’. Así me contestó en una oportunidad. No sé cuál sea tu intención actualmente, pero eso es lo que me contestó”, expresó.

El presidente del Consejo de Ministros también cuestionó que el Congreso esté intentando reinstaurar el Senado sin consultar con la ciudadanía.

“[El Legislativo] ahora está haciendo modificaciones para hacer una dictadura desde el Congreso”, finalizó.