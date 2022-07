El ministro del Interior, Mariano González, consideró que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben ser cuidadas “por encima de cualquier situación”, en referencia a las críticas que recientemente hizo el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en contra de estas instituciones para realzar el rol de las rondas campesinas.

— El primer ministro Aníbal Torres refirió que no sabe si las rondas campesinas de Chadín (Cajamarca) secuestraron a periodistas de Cuarto Poder. ¿Para usted, qué es que los hayan retenido contra su voluntad, que los hayan obligado a leer un comunicado “retractándose” sobre un informe respecto a la cuñada del presidente y que se hayan quedado con sus equipos?

Para mí, categóricamente es un secuestro . Sin embargo, como lo he expresado, es el Ministerio Público quien tendrá que calificar y tipificar no solamente uno, sino probablemente varios delitos. Y es un atentado contra las libertades en general, pero principalmente en contra de la libertad de los periodistas, es un atentado contra la libertad de expresión y de prensa.

— ¿El discurso del presidente Castillo en contra de la prensa ha generado este escenario?

La polarización en la que estamos viviendo no solo en el ámbito político, sino en otros fueros, inclusive, no le hace bien a nuestro país. Mi discurso, en mi práctica de vida es sumamente democrático y abierto en general y es lo que yo trato de hacer en cada actividad que realizo.

— ¿La Policía ha logrado identificar a los ronderos que retuvieron a los periodistas de Cuarto Poder, a fin de que se establezcan responsabilidades individuales?

He coordinado con el comandante general de la Policía para que disponga, en el ejercicio de sus funciones, con el director de la región Cajamarca, y a su vez con sus demás dependencias para que se haga un trabajo directo y se ponga a disposición del Ministerio Público para que las investigaciones sean lo más célere posible. Políticamente, yo haré todo lo que me corresponda, pero ya el trabajo jurisdiccional es del Ministerio Público y de la Policía como apoyo.

— ¿Por qué no ha existido un deslinde claro de parte del presidente Castillo con el actuar de esta ronda campesina?

[…] Creo que debemos ser categóricos en no solamente discrepar, sino condenar estos hechos y eso se tiene que traducir en tareas o actividades, en acciones concretas. Y desde este despacho, nosotros estamos tomando acciones concretas, nuestra orientación al gobierno será en esa línea.

— Castillo ha sido rondero, conoce las limitaciones que tienen estas organizaciones y solo ha emitido dos tuits. ¿Por qué no ha sido más contundente?

Él lo ha expresado [su rechazo] a través de sus redes sociales y nosotros, como voceros en los temas de seguridad hemos sido lo suficientemente claros, yo no tengo ninguna duda de que esto es un atentado contra las libertades y que mínimamente hay secuestro y probablemente un concurso de varios delitos.

— ¿Y el presidente comparte su posición?

Esa es la posición mía, como ministro del Interior y los que realmente tienen que resolver quiénes son los responsables, quiénes han cometido estos delitos, es el Ministerio Público. La orientación que yo le pueda dar al presidente va en esa línea.

— El jefe del Gabinete destacó el trabajo de las rondas campesinas por encima de la labor de la Policía y FF.AA. Estas declaraciones han dicho rechazadas por el CC.FF.AA. ¿No afecta al estado de ánimo de los policías y militares este tipo de expresiones?

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son instituciones que hay que cuidarlas por encima de cualquier situación, no solo las llevo en mi corazón, sino que las voy a defender siempre . Mi respaldo total a la Policía y las Fuerzas Armadas [ante las expresiones de Torres], creo que el comunicado del Comando Conjunto expresa ese sentir. Sin embargo, [recuerdo] que las Fuerzas Armadas y la Policía no son deliberantes. Yo, como ministro del Interior, soy categórico, y respaldo a mi policía.

— ¿Torres se ha equivocado?

Lo que puedo manifestarle es que hoy [viernes] en Consejo de Ministros voy a orientar [al presidente] en la línea que le he manifestado, creo que nuestras instituciones merecen todo el respaldo y respeto.

— Usted fue ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, también fue candidato al Congreso por Victoria Nacional. ¿Tiene coincidencias políticas con la administración de Pedro Castillo? ¿Cuáles, por ejemplo?

Mi posición política es la de centro izquierda, yo soy progresista, así de claro. Entonces, fui invitado por Pedro Pablo [Kuczynski], a quien le guardo el mejor de los aprecios. Él como buen liberal me convocó [para el Ministerio de Defensa] sabiendo que yo era un hombre de izquierda, sin ningún problema. Y en el caso de Victoria Nacional, también fui invitado para ser candidato al Congreso, ahí había personas ideológicamente cercanas, como Jorge Nieto, Patricia Arévalo y Joaquín Rey. El partido no pasó la valla, no fui elegido. Creo que nadie se imaginada que iba a haber una segunda vuelta de esa naturaleza. Y en esa línea, decidí, o me vi en la necesidad de tomar una decisión y votar por el presidente Castillo.

— ¿Y cómo llegó usted a ser ministro del Interior? ¿George Forsyth o el embajador Harold Forsyth sugirieron su nombre al presidente Castillo?

Tuve una invitación directa del presidente Castillo […] Yo ya conocía, obviamente, al presidente y no es ningún secreto que, en anteriores oportunidades, ustedes mismos, los periodistas, determinaron [que estaba en] el bolo [para el Mininter]. Acepté esta invitación porque sé que es un momento difícil, que estamos en medio de una crisis y, justamente, ingresé al Gabinete para hacer mi mejor esfuerzo, en primer lugar, por recuperar la moral de la Policía, que ha sido bastante golpeada y, en segundo lugar, para contribuir a la gobernabilidad. Y haré mi mejor esfuerzo por mantener una gestión y conducta abierta a los medios de comunicación y a la crítica de los adversarios políticos, esa es mi forma de trabajar. El Congreso tiene todo el derecho de ejercer control político. Por ejemplo, ayer [jueves] yo mismo pedí asistir a la Comisión de Defensa y Orden Interno para explicar los hechos de coyuntura, como el tema del secuestro de los periodistas y otros.

— Los integrantes del círculo cercano al presidente Castillo están en calidad de prófugos: el ex titular del MTC Juan Silva lleva más de un mes; y el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco; y Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario, más de tres meses. ¿Ellos son expertos en mantenerse en la clandestinidad o están siendo protegidos desde el mismo gobierno?

Yo rechazo el hecho de la protección, acá, en este despacho que tiene a cargo la seguridad no se protege a nadie y no solo eso, sino que todos los que estén perseguidos por la ley tienen que ser capturados y concretamente a los que usted se refiere también. La Policía está haciendo su trabajo y esperemos con confianza que deba tener resultados.

— ¿Qué acciones concretas adoptará para que se logre la captura de Silva y los otros? ¿Piensa formar una unidad de búsqueda especial?

Existe ya un equipo trabajando, sin embargo como lo he dicho, conozco muy bien el trabajo de la Inteligencia [de la Policía] y estoy convocando también a personas de absoluta confianza no solo mías, sino de la sociedad y de toda la comunidad de inteligencia para que supervisen este trabajo.

— ¿A quiénes, por ejemplo?

Justamente, como es un tema delicado, le agradecería que comprenda la reserva del caso, en su momento se conocerá [quiénes son] y verán que es gente muy respetable.

— Usted refirió que el presidente Castillo le ha dado “total libertad para trabajar”. ¿No existen presiones del gobierno para no encontrar a Silva y los otros prófugos?

Nunca he tenido ningún condicionamiento, ninguna directiva en ese sentido.

— ¿Toma como una prueba de fuego capturar a los miembros del círculo cercano del presidente?

Yo creo que hay varias pruebas de fuego, ¿no? Una de ellas, que no es que la busqué, ha sido este recibimiento que se me tuvo [el secuestro de periodistas de Cuarto poder], y yo con total apertura he acudido a los medios de comunicación. El día en que justamente sucedieron los hechos con los periodistas estuvimos casi hasta las 3 de la mañana monitoreando y a las 4 de la mañana ya estábamos en un operativo. Y, después, durante todo el día, he estado respondiendo sobre los cuestionamientos. Hago un llamado a la prensa para que sean lo más objetivos posibles y que entiendan que este trabajo es difícil, y que no estamos en equipos contrarios. Yo estoy del lado de la transparencia.

— La presidenta del Poder Judicial advirtió que los periodistas podrían ser procesados penalmente como instigadores o cómplices si el Congreso aprueba el proyecto de ley mordaza promovido por el Ejecutivo. ¿Usted está de acuerdo con esa iniciativa?

Hay principios en nuestro sistema democrático que son irrenunciables, que es imposible ponerse de costado, desde el primer momento le he manifestado que soy un firme convencido de las libertades y, por lo tanto, yo no podría avalar ningún tipo de mordaza. Lo que considero es que hay una situación política sobre cómo se manejan las cosas evidentemente, hay situaciones, a mí me ha pasado que se sacaba alguna conducta que no era así. Entonces, sí creo que hay que trabajar en otra línea, buscarle mayor rigurosidad a los trabajos de investigación periodística, y lo digo con todo respeto. Díganos, que se tenga mayor cuidado, pero lo que no se puede hacer es atentar contra las libertades y menos contra la libertad de expresión, no, eso no.

— En menos de un año en el poder, el presidente Castillo tiene cuatro investigaciones, dos de estas suspendidas. En una le atribuyen ser el cabecilla de una presunta organización criminal en el MTC. ¿Cree en su inocencia?

Así como creo en los principios por las libertades, también creo en los principios, como la presunción de inocencia. Entonces, creo que es indispensable que todos los que ejercemos la función pública estemos abiertos al cuestionamiento de los medios de comunicación, del control político y también de someternos a los órganos jurisdiccionales, y en mi caso, yo puedo dar fe que esa es mi conducta. Ahora, en el caso del presidente, yo creo que lo que tenemos que cuidar también y lo digo con claridad es la institución presidencial y parte también por manejar adecuadamente el ordenamiento jurídico, las investigaciones que tengan que hacerse. La Constitución es clarísima al respecto.

— ¿Por qué se arriesga a ser parte de un gobierno que tiene sospechas de corrupción?

A ver, mucha gente cuestiona que no se convoque a gente que trabaje, que converse con la prensa, que haga un buen trabajo de coordinación abierta, y resulta que cuando llega, como es mi caso, alguien que trabaja de esta manera, también se le cuestiona. He ingresado al gobierno, justamente, porque quiero contribuir a que el Estado no se detenga. Independientemente, de los cuestionamientos, de las investigaciones, el Estado tiene que trabajar, tiene que seguir atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Tengo un compromiso político con los ciudadanos, sobre todo con los menos tienen, la inseguridad afecta a todos.

— Los cincos ministros que pasaron antes que usted por Interior son de distintos perfiles políticos. ¿Cuál es la estrategia para frenar a la delincuencia? ¿Este gobierno tiene una?

Hay planes al interior de la Policía y esos planes, yo los tengo que respaldar. Y hay políticas, no nos olvidemos, hay cuatro políticas aprobadas con anterioridad y que tienen que cumplirse. Por un lado, yo le doy continuidad a esas políticas, pero también tengo, digamos, mi propio rumbo que trato [de darle] priorizando básicamente la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el lavado de activos . Es indispensable que haya un trabajo coordinado con el Ministerio Público. Y por otro lado, hay áreas que [se debe] tocar directamente, como la inseguridad en las calles. La gente tiene una altísima percepción de inseguridad y muy justificada, entonces justamente tengo al costado [de mi oficina] a un equipo trabajando en cómo afinar ciertas medidas concretas para poder recuperar la confianza con nuestra población.

— ¿Y para recuperar la confianza, contribuye que el primer ministro diga que la Policía ha sido rebasada por la delincuencia?

Desde que he asumido el cargo [el último lunes] estoy trabajando para darle una nueva tónica a este sector, para fortalecer a la policía y vamos a demostrar que la policía y las autoridades [del Mininter] somos capaces de luchar contra la inseguridad. Ayer [jueves], por ejemplo, he tenido una reunión muy importante con toda la federación de sindicatos de construcción civil y con Capeco para ver concretamente temas de inseguridad en el ámbito de la construcción. Y durante la madrigada de hoy [viernes] hemos tenido un gran golpe a una banda criminal de extorsionadores y sicarios que atentan justamente contra la construcción, fueron detenidas 10 personas. Vamos a seguir trabajando en esa línea, con ruido y sin ruido, con críticas o sin estas, con críticas o aplausos.

— En enero, Avelino Guillén, tras renunciar al Mininter, dijo que un factor para su salida fue su anuncio de tomar acciones en contra de “los bolsones de corrupción” que existen en la Policía. ¿Es urgente una reforma de la institución?

Desde hace más de 20 años se habla del tema de la reforma, hay un plan muy importante al interior de la Policía, el plan Mariano Santos que, justamente estamos trabajando para implementarlo, que es un plan al 2030. Una de las herramientas más importantes para la gestión pública, para mí, es la planificación, entonces estamos trabajando ordenadamente y mi idea, independientemente, yo creo que puede pasar cualquier ministro, pero yo creo que el camino debe estar definido, o en este caso, afianzado, porque ya existe una línea. Y quiero dejar en claro que tengo el mayor de los aprecios por Avelino Guillén, creo que hizo una gestión y logro algo que muy pocos ministro han logrado, que es identificarse con el sentir de la policía. Entonces, en esa línea creo que hizo una gestión, sobre todo interna, muy positiva.

[…] Y más que hablar de una reforma, lo que hay que hacer es que los planes funcionen, ahí podemos entrar en una discusión varios especialistas, y desde que Fernando Rospigliosi era ministro del Interior [en el gobierno de Toledo] se habla de una reforma, entonces, podemos ver si es conveniente o no, pero yo lo creo es que hay que afianzar la línea que se tiene.

— Dimitri Senmache, su antecesor en el sector Interior, reasignó a 20 generales de la Policía a nuevos puestos. ¿Esta medida se va a mantener? ¿Usted evitará que se continúe manoseando políticamente a esa institución?

Una de las primeras resoluciones que he firmado, justamente, es para afirmar algunas ubicaciones y corregir otras, creo que en una institución como la Policía se tiene que respetar los puesto, la antigüedad, la prelación y, obviamente, tener al mando a nuestros mejores oficiales, yo soy un convencido y respetuoso de la institucionalidad. Mi experiencia cercana a las Fuerzas Armadas y Policía me ha enseñado a ser muy cuidadoso con la institucionalidad.

— A fines de julio iniciará un nuevo proceso de ascensos en la Policía, pero aún no se conocen los resultados de la investigación por presunta injerencia del presidente Castillo en el concurso anterior. ¿Qué garantiza que esta vez no habrá irregularidades?

Tengo una experiencia muy positiva en lo personal, cuando me tocó ser ministro de Defensa tuve mucho cuidado con el proceso de ascensos [en las FF.AA.], trabajé de la mejor manera con mis comandantes generales en aquel entonces. Pero también instauré una comisión de trabajo, presidida por el ya fallecido constitucionalista Enrique Bernales, que justamente revisó todo lo que había sucedido en el proceso de ascensos durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), y no para hacer una cacería de brujas, sino para que toda aquella situación complicada o irregular que pudiera ser investigada en el sistema de justicia, no se repita jamás. Así como en algún momento dije que no se debe manosear a las Fuerzas Armadas, yo estoy acá para garantizar que no se manosee a nuestra Policía, mientras yo sea ministro nadie va a manosear a nuestra Policía.

— ¿No vamos a ver a coroneles PNP en Palacio de Gobierno y que después sean ascendidos a generales?

Categóricamente, le reitero, yo garantizo que en mi gestión los ascensos serán producto de la meritocracia.

— Fuentes de El Comercio indicaron que usted tiene una acusación penal por haber causado lesiones a una persona cuando manejaba su vehículo en Cañete en el 2016. ¿Por qué no incorporó esa información en su declaración jurada de intereses?

¿Acusación? La verdad que nunca he sido notificado de eso. Primera vez [que escucho eso], es más tuve un accidente donde estuve como testigo, pero nunca como investigado […] Reitero que jamás fui investigado, le puede garantizar que no.