1. El desistimiento ante la Comisión de Fiscalización (20/06/2022)

Después de cuatro citaciones de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, la última en calidad de investigado, el presidente Pedro Castillo expresó, en un inicio, su “total disposición” para recibir el grupo investigador, que dirige el fujimorista Héctor Ventura.

Incluso, el propio mandatario respondió que sí iba a brindar su testimonio, al ser consultado al respecto en Arequipa, donde el último miércoles lideró una nueva sesión descentralizada del Consejo de Ministros.

“[¿Acudirá al Congreso a declarar?] Sí, vamos a asistir…”, expresó.

No obstante, Benji Espinoza, abogado del jefe de Estado, anunció, cuando faltaba menos de tres horas para la diligencia, la marcha atrás de su cliente, porque “no se prestan las garantías del debido proceso”.

En una declaración a la prensa en los exteriores de Palacio de Gobierno, Espinoza afirmó que todos los ciudadanos, incluyendo el mandatario, tienen el derecho a ser investigados por un órgano imparcial sin importar el tipo de sede. En ese sentido, indicó que el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular), adelantó opinión, al decir, en una entrevista a El Comercio, que tiene “pruebas fehacientes” en contra del maestro.

“Eso es inadmisible, alguien te llama a declarar y antes dice ‘tengo pruebas en tu contra’”, expresó.

El letrado, además, cuestionó que el grupo investigador no haya enviado el expediente de investigación a Castillo Terrones.

El secretario general de la Presidencia, Jorge Alva Coronado, recién ingresó a la mesa de partes del Congreso el oficio con el desistimiento de Castillo Terrones a declarar ante la Comisión de Fiscalización a las 9:12 a.m., cuando la sesión había sido programada desde hace una semana para las 9:30 a.m.

Ventura dijo que no volverán a citar al jefe de Estado, porque es muy probable que el jueves 30 de junio se debata en su comisión el informe final. (Foto: Julio Reaño | GEC)

2. Las reuniones con Karelim López (12/06/2022)

Castillo, además, refirió que “nunca” se reunió con la empresaria Karelim López. “Hay muchas personas que ingresan a Palacio, no todas conversan conmigo”, añadió.

Sin embargo, la hoy colaboradora eficaz del Ministerio Público visitó Palacio de Gobierno en seis oportunidades entre agosto y noviembre del año pasado. De estas, tres reuniones, de acuerdo al portal de Transparencia del Ejecutivo, fueron con Castillo Terrones, y las otras, con Bruno Pacheco, entonces secretario general de la Presidencia.

(Foto: Congreso)

Y, de según reveló el programa “Panorama”, el mandatario reconoció, en un interrogatorio en calidad de testigo ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquirre, que sí conocía a López Arredondo.

“A Karelim López, la conozco. No recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en dos oportunidades”, manifestó el profesor.

El pasado 24 de enero, en una entrevista a CNN en Español, el mandatario, al ser consultado sobre la empresaria, dijo: “Sí, vino al despacho. La recibí”.

3. La “colaboración” con la justicia (12/06/2022)

El presidente, la misma entrevista en TV Perú Noticias, expresó su disposición a “colaborar” en la investigación preliminar que el saliente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le abrió por presunta organización criminal, entre otros delitos. No obstante, su defensa legal intentó en el Poder Judicial dejar sin efecto la referida pesquisa por medio de una tutela de derechos.

“[Estoy] totalmente dispuesto, yo voy a colaborar [con la investigación], voy a concurrir al llamado que se viene haciendo no solo el fiscal [de la Nación], sino otras instancias que tengan que ver con la investigación”, manifestó.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundado el recurso presentado por Castillo.

En la resolución, el juez Juan Carlos Checkley indica que la Constitución no establece una “inmunidad presidencial”. Agrega que la Carta Magna no impide que el Ministerio Público realice una diligencia preliminar o una investigación preliminar contra el mandatario, pero sí formalizar investigación preparatoria durante su mandato.

Checkley también concluyó que esperar a que el mandato presidencial termine para recién iniciar la investigación preliminar “podría acerrar impunidad”.

El viernes 17 de junio, el presidente Castillo respondió 100 preguntas ante la Fiscalía de la Nación. En paralelo, sus abogados intentan anular la investigación preliminar en su contra. (Foto: Presidencia de la República) / Juan Carlos Guzman Negrini

Benji Espinoza, abogado de Castillo, adelantó que apelará la resolución.

“La resolución cuestionada lee la Constitución a partir de la ley procesal penal […] esta discusión jurídicos recién empieza”, manifestó.

A fines de mayo, el mismo jefe de Estado calificó como “una persecución política irracional” la investigación preliminar iniciada en su contra.

4. Las reuniones secretas en Sarratea (12/06/2022)

Castillo Terrones- en una extensa entrevista a TV Perú Noticias, en la que casi no hubo repreguntas- dijo que “jamás” trasladó el Despacho Presidencial a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, “más aun teniendo tremenda responsabilidad, no pudiendo tratar temas de Estado fuera de Palacio”.

No obstante, contraloría, a través del informe N°008-2021-OCI-DP/0276-SOO, advirtió que Castillo y el entonces secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, ejercieron sus funciones, entre el 28 de julio y el 1 de agosto del año pasado, “fuera del domicilio legal” establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial. Es decir, la Casa de Gobierno.

(Foto: El Comercio)

Por ejemplo, la madrugada del 30 de julio recibió a Pedro Francke. Horas después de esta cita, que se extendió por más de dos horas, el economista fue nombrado como titular del MEF.

El mandatario-de acuerdo a “Cuarto Poder”- utilizó nuevamente la casa en Breña para recibir a funcionarios públicos, entre ellos los congresistas oficialistas Álex Paredes y Lucinda Vásquez y al entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco. Este último, inicialmente señaló que abordaron temas de “defensa de la Nación”. Luego cambió de versión.

Hasta la fecha, Castillo Terrones no ha transparentado la lista de personas con las que tuvo reuniones en la vivienda del pasaje Sarratea en dos momentos de su administración. La contraloría inició acciones de fiscalización a inicios de diciembre.

5. “No gobernaré desde la Casa de Pizarro” (28/07/2021)

Tras jurar como presidente en el Congreso, Castillo anunció una insólita decisión: no gobernaría en Palacio de Gobierno, porque tenía la intención de “romper con los símbolos coloniales” y “acabar con las ataduras de la dominación que se ha mantenido vigente durante tantos años”. “Cederemos este Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo”, agregó.

Durante los primeros días de su administración, el mandatario despachó en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, y en el Centro de Convenciones de Lima. No obstante, ante una advertencia de la contraloría por falta de transparencia en el registro de visitas, el profesor comenzó a desarrollar sus actividades en la Casa de Gobierno.

Desde inicios de agosto, Castillo ha despachado en Palacio de Gobierno. Incluso, ahí, a través de gestiones de la empresaria Karelim López, se celebró el cumpleaños de su hija menor.

En octubre, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo que el Ejecutivo descartó la propuesta de Castillo para convertir la Casa de Pizarro en un museo.

“[Esta idea de que Palacio de Gobierno sea un museo, ya fue, ¿no?] También ya fue, también ya fue pero qué bonito sería. Pero qué bonito museo sería. Mire el turismo interno, cuántos peruanos quieren conocer el Palacio y cuántos extranjeros también […] Pero ahora es el Palacio de Gobierno y lo será por los próximos cinco años”, manifestó en RPP Noticias.

6. La planilla dorada (25/07/2021)

Durante un congreso partidario de Perú Libre, Pedro Castillo, quien en ese momento ya era presidente electo, anunció que iba a renunciar a su sueldo como jefe de Estado y que escogería el pago que recibe cualquier maestro del país.

“Invoco a la bancada [de Perú Libre en el Congreso], que llegando nosotros a asumir oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro”, manifestó en la cita que se realizó a puertas cerradas en la Casa del Maestro, en Lima.

A mediados de abril del año pasado, tras superar la primera vuelta, el entonces candidato de Perú Libre afirmó que iba a terminar “con los sueldos dorados”.

“Se acabó la planilla dorada. Renunciaremos al sueldo vitalicio. Es necesario y urgente hacer un acto de austeridad”, remarcó.

A un mes de cumplir un año en el poder, Castillo no ha dejado de cobrar su salario como jefe de Estado. En agosto de 2021 cobró S/17,600 (que incluyó los últimos días de julio laborados). Y desde setiembre pasado hasta mayo ha recibido S/16.000 cada mes, de acuerdo al portal de Transparencia del Gobierno. Esta cifra es considerablemente mayor a la percibida por un maestro del sector público, que oscila entre los S/ 2,400 y S/ 6,700, dependiendo de la escala en la que esté el profesor y de si es contratado o nombrado.

A inicios de abril último, Castillo, en una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo, anunció que el Ejecutivo trabajaría en un proyecto de ley para reducir los sueldos de los altos funcionarios, “comenzando por la Presidencia de la República y nuestros hermanos congresistas”.

Sin embargo, transcurridos casi dos meses, el gobierno no ha presentado ninguna iniciativa de ese corte.

En el Parlamento, hay dos propuestas de Perú Libre que apuntan a que el presidente de la República gana hasta S/15.600 y que ningún otro funcionario perciba más que ese monto.

(Foto: El Comercio)

7. Cerrón, ni de portero (25/05/2021)

A menos de dos semanas de la elección de segunda vuelta, el entonces candidato de Perú Libre a la Presidencia, Pedro Castillo, intentó marcar distancia del sentenciado ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, al sostener que en un eventual gobierno del partido del lápiz, el médico no sería ni portero en alguna institución del Estado.

“Acá las decisiones las toma Pedro Castillo y las toma el pueblo, el señor Cerrón, que está impedido judicial, y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado”, manifestó a Latina Noticias, antes de que se le entrecorte la voz.

No obstante, el secretario general de Perú Libre no solo ha tenido protagonismo en el actual gobierno por sus polémicas declaraciones y tuits, sino también ha manejado una cuota de poder en el Gabinete Ministerial. Por ejemplo, el congresista Guido Bellido, cercano a él, fue designado como primer ministro al inicio de la administración castillista.

Y tras la salida de Mirtha Vázquez de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fines de enero, el ex gobernador regional de Junín logró hacerse con el manejo de dos carteras: Salud y Energía y Minas.

En el Ministerio de Salud (Minsa), Castillo designó a un médico cercano al círculo de Cerrón: Hernán Condori, investigado por la fiscal anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, en específico de la Red de Salud de Chanchamayo.

Condori fue censurado por el Congreso después de 51 días desde su nombramiento. Su paso por el Minsa estuvo marcado por las renuncias del viceministro Gustavo Rosell y otros miembros del equipo que había participado en el proceso de vacunación en el último año. También se le cuestionó por designaciones de personas vinculadas a Perú Libre o a Cerrón. El Colegio Médico del Perú pidió su salida del cargo, pero el Ejecutivo lo mantuvo pese a las críticas.

Durante la administración de Perú Libre, Cerrón se ha reunido en cuatro oportunidades con Castillo en Palacio de Gobierno, de acuerdo al registro de visitas de la Presidencia. (Foto: Presidencia de la República) / ALDAIR_MEJIA

Con el ingreso de Aníbal Torres a la PCM a inicios de febrero, el cerronismo accedió al control del Ministerio de Energía y Minas (MINEN), a través, de la designación de Carlos Palacios, militante del partido del lápiz. Durante su administración, que duró poco más de tres meses y medio, la presencia de afiliados de Perú Libre en la alta dirección del sector aumentó de dos a once.

El punto de vista

El politólogo Daniel Encinas consideró que la palabra del presidente Castillo “está muy devaluada” y que esto se ve reflejado en las encuestas más recientes, donde su aprobación es baja (23%, según las últimas cifras de Ipsos Perú). Agregó que el docente tiene un “discurso populista y vacío”.

“Un aspecto particular de Castillo es que es populista, y tiene un discurso vacío. Es decir, genera expectativas pero no tiene ninguna base sólida sobre cómo podría implementarse [sus anuncios]. Si a eso le suman el escaso talento político del presidente, entonces es una bomba de tiempo”, manifestó en comunicación con El Comercio.

También refirió que el jefe de Estado, en sus 11 meses de mandato, “nos ha mostrado mil caras”.

“No sabemos lo que quiere hacer, es un barco a la deriva, lo único consistente en su gobierno ha sido nombrar a personas que no tienen capacidades técnicas y el rodearse de políticos con prontuario o sobre quienes existe serias dudas sobre su integridad ética”, subrayó.

El analista político Rober Villalva afirmó que el primer activo que tiene un político, más aún si conduce el gobierno, es su credibilidad. Añadió que la de Castillo Terrones está desquebrajada y que ello se muestra en que siete de cada diez peruanos desaprueban su administración.

Villalva indicó que los anuncios que realiza el mandatario que no son cumplidos, a la larga contribuyen a que el rechazo a su figura crezca. “No es la oposición, es él, ese es su estilo de gobierno. [No recibir a la Comisión de Fiscalización refleja] miedo, poca estrategia, parece que no la tienen, hay cierto temer sobre cómo afrontar la crisis legal que se le avecina”, cuestionó.