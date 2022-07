En las últimas elecciones generales, González fue candidato al Congreso e integrante del equipo técnico de Victoria Nacional, partido por el que el exalcalde de La Victoria George Forsyth postuló a la Presidencia de la República sin éxito.

El letrado también fue ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cargo al que dimitió por infringir el Código de Ética de la Función Pública al mantener como asesora en su despacho a su pareja. La abogada Lissette Ortega pasó en solo cuatro días de asesora del viceministerio de Políticas para la Defensa a consejera del despacho ministerial.

“Lo único que hay es un hecho de amor. Me he enamorado y eso no es delito”, dijo González en noviembre de 2016. Seis meses después, la pareja contrajo nupcias.

El excongresista Rennán Espinoza- quien fuera jefe de campaña de Victoria Nacional- negó que el ingreso de González al Ministerio del Interior (Mininter) se haya dado por una sugerencia de Forsyth. Agregó que después de los comicios, el ahora funcionario de Pedro Castillo no tuvo mayor contacto con el hoy candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima.

“No, en absoluto [Forsyth ha intervenido en este nombramiento], ya con González no se tuvo mayor contacto tras las elecciones, cuando acabó el proceso se tomó distancia”, expresó.

Inicialmente, el presidente Castillo se encontraba evaluando otros perfiles- entre ellos los del titular de Cultura, Alejandro Salas; el excomandante general de la Policía, Javier Gallardo; y el ex inspector general de la PNP Gustavo Hananel García- pero terminó apostando por el exparlamentario andino.

El analista político Pedro Tenorio refirió que desde el punto de vista ideológico, el ingreso de González al Gabinete Ministerial “no implica ningún cambio en la política” de Pedro Castillo, y tampoco en las acciones para frenar la inseguridad.

“Este es el sexto ministro del Interior en poco más de 11 meses, y confirma una constante, que el presidente no tiene programa ni estrategia para combatir a la delincuencia”, expresó.

Tenorio, en diálogo con este Diario, opinó que “la prueba de fuego” para el nuevo titular del Mininter será la búsqueda y captura de Silva; el ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; y Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario.

“[Su permanencia] está supeditada a resultados a mediano y corto plazo, todo ministro está sometido a evaluación permanente. Por ejemplo, los que desaprueban al gobierno le van a exigir la captura de todos estos personajes cuanto antes. Y entre los que aprueban al Ejecutivo, tienen una postura más contemplativa, se le va a demandar el combate efectivo a la delincuencia común”, subrayó.

El analista político también señaló que la credencial “de ministro del amor” a González se presta para lo anecdótico y puede “causar risa”, cuando en realidad se requiere “urgentemente” que el Mininter “tenga un manejo profesional a fondo”.

Trabajo independiente

El nuevo ministro del Interior afirmó que hará lo necesario “para que cualquier situación política quede en segundo plano” y la Policía pueda realizar “el mejor trabajo posible”, al ser consultado sobre la búsqueda y captura de Silva, Pacheco y Vásquez Castillo, integrantes del círculo de confianza del mandatario.

“Tengo la plena confianza de realizar un trabajo sumamente independiente, profesional y darle el respaldo total a nuestros mejores policías para que hagan bien su trabajo. Trataré de hacer lo necesario para que cualquier situación política quede en segundo plano”, manifestó en RPP Noticias.

Respecto a la investigación preliminar a Castillo Terrones por presunta organización criminal, González indicó que la función pública exige “un compromiso mayor”.

“La función pública exige definitivamente un compromiso mayor, los estándares que debe manejar quien ejerce la función pública es mayor al de cualquier ciudadano. Estamos expuestos obviamente no solo a los órganos que ejercen control político sino también al trabajo que hace la prensa y la sociedad civil organizada”, acotó.