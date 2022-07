El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para penalizar la difusión de información sobre una investigación penal, conocido como ley mordaza, apunta a modificar el Código Penal. Por lo tanto, antes de llegar al pleno del Congreso, la cuestionada iniciativa deberá pasar por la Comisión de Justicia.

Las proyecciones entre los miembros y las bancadas que componen la comisión, efectuadas por El Comercio, apuntan a que la iniciativa sería archivada, puesto que 11 de los 17 miembros titulares pertenecen a grupos no oficialistas: Fuerza Popular (4), APP (2), Acción Popular (2), Renovación Popular (2) y Avanza País (1).

Desde el fujimorismo, Héctor Ventura, secretario de la comisión, dijo que el proyecto –al menos como está planteado hoy– debería archivarse.

“Lo hacen porque sabemos todos los grandes problemas jurídicos que tienen el presidente, sus familias, sus exfuncionarios. De manera que van a penalizar que se difunda más actos de corrupción. Es una manera de presionar a los medios”, comentó.

Otros representantes de Fuerza Popular, bloque con más integrantes en la comisión, también están en contra.

“Nuestra bancada no apoya nada que signifique vulnerar el derecho de libertad de prensa. De ser así, votaremos en contra. Esperemos que este proyecto mordaza sea archivado”, dijo la legisladora Martha Moyano.

José Arriola, vocero alterno de Acción Popular e integrante de la comisión, señaló que el proyecto busca limitar el derecho de los peruanos a informarse. Agregó que votaría por el archivo.

“Va a ser bien difícil que el Congreso lo apruebe, casi imposible. [...] No lo hemos tocado en bancada, pero sí puedo asegurar que cuando he conversado con los colegas, la mayoría está en contra”, afirmó.

Proyección de votos en la Comisión de Justicia

Bancada Integrantes Votación estimada Fuerza Popular 4 En contra APP 2 En contra Acción Popular 2 1 en contra Perú Bicentenario 2 Por definir Perú Libre 2 Por definir Renovación Popular 2 En contra Avanza País 1 En contra Bloque Magisterial 1 Por definir Cambio Democrático 1 En contra

En APP, el vocero Eduardo Salhuana, ya manifestó su oposición, mientras que Lady Camones comentó que está a favor de que se archive. Aunque expresó que su bancada aún no tiene una postura conjunta, estimó que la mayoría opina lo mismo.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, pertenece a APP, pero suele votar distinto. El Comercio intentó contactarla para conocer su postura, pero desde su entorno expresaron que no podía responder.

Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, aseveró que se bloque se oponen al proyecto y que sus representantes en la comisión votarían por el archivo.

“En las circunstancias en que estamos, parece un proyecto para blindar al presidente”, cuestionó. Además, comentó que el ánimo de los parlamentarios no oficialistas es, en líneas generales, contrario a la propuesta.

El representante de Avanza País Alejandro Cavero también se pronunció en contra. “Creo que es un intento del Ejecutivo por silenciar informaciones sensibles que puedan comprometer al presidente”, afirmó.

Por definir

Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre e integrante de la comisión, afirmó que el proyecto no es una mordaza, sino una “ley de la transparencia de la prensa”. “Se debe realizar la investigación con el debido proceso. O si no, que todas las carpetas fiscales sean públicas”, opinó esta semana.

El otro representante de Perú Libre es Guido Bellido, quien manifestó que aún no tiene una postura definida. No obstante, opinó que “la información, cuando se dice que es una investigación reservada, no tiene por qué salir”.

Víctor Cutipa, vocero y representante de Perú Bicentenario en la comisión, dijo que discutirán el tema en bancada y se reservó su opinión. Sin embargo, recordó que la misma comisión aprobó un proyecto sobre colaboración eficaz que penaliza la difusión de información.

Ruth Luque, también portavoz y representante de Cambio Democrático en el grupo de trabajo, criticó la propuesta y recordó que diversos casos de corrupción en el país se conocieron por la prensa. “Espero que se archive”, manifestó.

“La investigación como principio es reservada no requiere que como tal se sancione penalmente a través de la generación de un nuevo delito, hacerlo significaría una posible afectación al derecho a la información y se debe reconocer que en nuestro país mucho de los graves casos de corrupción en el sistema de justicia fue por información q se dio a conocer por medios incluso como el caso de los cuellos blancos”, afirmó.

En tanto, el legislador del Bloque Magisterial Álex Paredes, también parte de la comisión, no contestó a las consultas sobre este tema hasta el cierre de esta nota.