Conforme a los criterios de Saber más

Esta última semana, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a los 19 ministros que requiere su primer gabinete de gobierno. Solo dos de las personas designadas son mujeres y, con ello, Perú pasó a ubicarse por debajo de otros 18 países de América Latina, donde la cifra de liderazgos de mujeres en ministerios es más alta.

VER ESPECIAL AQUÍ

En un repaso por las naciones del subcontinente, Costa Rica y Nicaragua son los únicos dos países con gabinete paritario. Después está México, con ocho titulares mujeres entre las 18 secretarías (equivalentes a ministerios) de Estado.

País Ministerios Mujeres Porcentaje de

representación

de mujeres Costa Rica 18 10 56% Nicaragua 17 9 53% México 18 8 44% El Salvador 16 7 44% Ecuador 18 7 39% Colombia 18 6 33% Panamá 16 5 31% Venezuela 33 10 30% Chile 24 7 29% Bolivia 17 4 24% Cuba 22 5 23% Paraguay 18 4 22% República Dominicana 23 5 22% Puerto Rico 14 3 21% Brasil 19 3 16% Argentina 21 3 14% Uruguay 14 2 14% Guatemala 14 2 14% Perú 19 2 11%

El retroceso peruano

Durante los últimos ocho presidentes de la República (incluido el polémico y fugaz periodo de Manuel Merino de Lama), los gabinetes de estreno habían tendido a la subida en términos de representación femenina. Si bien el primer gabinete de Alejandro Toledo tuvo solo una ministra, para el de Alan García juraron seis. En el de Humala, la cifra se redujo a tres, pero volvió a despegar con cinco para el de Kuczynski.

El único gabinete inicial con mayor cantidad de mujeres fue el de Francisco Sagasti, con ocho titulares. Además, de ellas, una se mantuvo como presidenta del Consejo de Ministros y otra como la primera titular de Defensa en toda la historia del sector (Nuria Esparch).

GOBIERNO TOLEDO

(2001) GARCÍA

(2006) HUMALA

(2011) KUCZYNSKI

(2016) Primer Gabinete 28/07/01 28/07/06 28/07/11 28/07/16 Ministerios 16 16 18 19 Ministras 1 6 3 5 Sectores confiados

a mujeres -Mujer -Mujer

-Justicia

-Trabajo

-Interior

-MTC

-Comercio -Mujer

-Cultura

-Educación -Mujer

-Midis

(creado en 2011)

-Salud

-Justicia

-Ambiente

La politóloga Paula Távara, quien tiene una tesis de maestría sobre género en cargos ministeriales, destaca, además, que el gobierno de Alejandro Toledo (2002-2006) había sido el último en designar a solo dos mujeres en un mismo gabinete: en 2003, Beatriz Merino (PCM) y Anel Townsend (Mujer), mientras que entre 2004 y 2006 fueron ministras Pilar Mazzetti (Salud) y Ana María Romero-Lozada (Mujer).

“T omando en cuenta que, para el 2006, había menos ministerios, porcentualmente, la cantidad de representación de mujeres se podía rescatar como mayor que la de ahora. Es lamentable que tengamos un retroceso de 15 años. Además, se debe considerar que las carteras de Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social, si bien son sectores fundamentales en el Estado, nunca han sido masculinizados porque, en la función, se asocia a estos sectores con ‘roles tradicionalmente femeninos’, de cuidado y reproducción”, anota Távara.

GOBIERNO VIZCARRA

(2018) MERINO

(2020) SAGASTI

(2020) CASTILLO

(2021) Primer Gabinete 02/04/2018 12/11/20 18/11/20 29/07/21 Ministerios 19 19 19 19 Ministras 5 7 8 2 Sectores confiados

a mujeres -Mujer

-Midis

-Cultura

-Salud

-Ambiente -Mujer

-Cancillería

-Justicia

-Comercio

-Vivienda

-Ambiente

-Cultura -PCM

-Cancillería

-Defensa

-Salud

-Comercio

-Vivienda

-Mujer

-Midis -Mujer

-Midis

En 2013 y 2019, Perú sí llegó a la paridad en su gabinete de ministros. Ocurrió durante el gobierno de Ollanta Humala, con Juan Jiménez como jefe de la PCM, cuando nueve de los 18 ministerios fueron asignados a mujeres. Para el gobierno de Martín Vizcarra, con el equipo ministerial de Salvador del Solar, la cifra llegó a 10 mujeres en 19 de los sectores.

Ya en el último tramo de gestión de Francisco Sagasti (2021), la cifra de mujeres ministras fue de seis; un 31% del total del gabinete. Ahora, con el gobierno de Castillo, las ministras apenas suman el 11%.

El gabinete de Salvador del Solar (2019) llegó a tener diez ministras, cuando en abril se incorporó a María Jara en el MTC. (Foto: Presidencia)

La también politóloga Belén Elías señala que romper con la tendencia de designar a mujeres en sectores ‘menos feminizados’ es un indicativo de retroceso frente a otras conquistas, como la paridad que mediante norma se viabilizó en el Legislativo. Los puestos ministeriales son de confianza, lo que pone en evidencia al Ejecutivo con respecto a qué tantas mujeres profesionales tiene de referencia para los cargos.

“En cuestión de representación política, el gabinete ha sido un espacio bastante importante para conseguir cierta paridad, con la designación de mujeres en ministerios con mayor visibilidad mediática y de manejo de recursos. En realidad, el problema de subrepresentación está en América Latina y en el mundo. El tema es que esto deja un mensaje desde los gobiernos sobre su proximidad y su voluntad de incluir mujeres con capacidades para ejercer cargos de esa envergadura, que las hay”, comenta Elías.

“ Para un gobierno resulta más sencillo colocar a mujeres en ministerios vinculados a roles maternales y de menos protagonismo, por más que el sector sí sea relevante. En un partido como Perú Libre, donde sus figuras partidarias son mayoritariamente masculinas, pues, se infiere que no hubo voluntad ”, añade Paula Távara.

Anahí Durand es la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Juró al cargo la noche del jueves. Ella y Dina Boluarte, a la cabeza del Midis, son las únicas dos ministras mujeres en el gabinete del premier Guido Bellido. (Foto: Presidencia)

La accidentada nominación de ministros y ministras por parte del presidente Pedro Castillo, entre cuestionamientos al haber designado al congresista Guido Bellido como jefe de gabinete, hace suponer que varias personas descartaron integrar el equipo en las horas previas a la juramentación.

Sin embargo, en todas las semanas de silencio con respecto al gabinete, los nombres voceados de mujeres siempre fueron los mismos y los únicos: la vicepresidenta Dina Boluarte y la socióloga de Nuevo Perú, Anahí Durand, quienes ya acompañaban la campaña y finalmente asumieron carteras.

“ Quedan dudas de si el gobierno se puso en el trabajo y en la intención de buscar a más mujeres calificadas para otros puestos más. En todo caso, no hubo evidencias de eso. Ahí también existe un problema porque resulta muy usual que en los espacios partidarios o de poder, altamente masculinos, no se tenga referencias, reconocimiento equitativo ni tampoco se promuevan procesos de inclusión de mujeres calificadas. En el caso de este gobierno, vemos además que los ministros designados son de entornos variados, regionales, partidarios. Entonces, ¿por qué eso no pasa con la designación de mujeres?”, sostiene Belén Elías.

Paula Távara explica que la poca referencias de mujeres en ámbitos donde ellas tienen las mismas o mayores capacidades y cualidades que sus pares hombres responde a factores arraigados, de estigmatización y asignación de roles.

“ Se suele decir que la cuota o la paridad de género está reñida con la meritocracia. Pero la verdad es que no se contraponen porque, si fuese así, tendríamos que asumir que ‘los mejores cuadros tienen que ser hombres’. Lo que ocurre en nuestra sociedad y en nuestro contexto político es que se tiende a ubicar a hombres más rápidamente porque las mujeres tienen más obstáculos y, en consecuencia, suelen estar menos en las agendas de contacto. Es un mayor esfuerzo identificarlas no porque no existan, sino porque están invisibilizadas en sus propios entornos profesionales, laborales y partidarios”, señala Távara.

Paridad en el Congreso

En mayo, tras las elecciones para congresistas y la aplicación de la ley de paridad y alternancia en las listas electorales, un número histórico de mujeres accedió a escaños en el Parlamento. En total, son 49 las nuevas legisladoras, cuando en tiempos pasados el máximo había sido de 36.

En el caso del Ejecutivo, la paridad se logra solo mediante la voluntad de ampliar la convocatoria bajo ese compromiso. Nueve de los actuales ministros y ministras tienen afiliaciones o cercanía partidarias con la organización política de gobierno. Para Belén Elías, ese dato es destacable para el análisis porque los espacios de militancia política también son muy masculinos.

“Las mujeres, inclusive las más comprometidas y activas con sus organizaciones políticas, afrontan problemas para ascender en esos entornos. Esto, porque son las élites masculinas las que, básicamente, terminan orquestando el juego político. En regiones o a nivel nacional, son muy pocos los partidos que se preocupan por hacer paritarias sus dirigencias. Se tienen ejemplos de partidos de izquierda que han logrado gobernar en algunos países y que han marcado diferencia hacia la paridad, pero no eso no es una regla en las tendencias. La ideología política no necesariamente determina la voluntad política de construir equidad o sostenerla en el tiempo”, apunta Elías.

VIDEO RECOMENDADO: