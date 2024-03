Desde la Presidencia de la República han señalado, por medio de un comunicado, que esperarán a su retorno para que dé sus descargos. No obstante, la situación en la que se encuentra es delicada. A continuación las claves para entender el caso que tiene al abogado al borde de dejar la PCM.

1. El origen de la denuncia

El último 17 de setiembre, “Panorama” reveló que Yaziré Pinedo Vásquez y Rosa Rivera Bermeo obtuvieron diferentes órdenes de servicio con el Estado por un total de S/53 mil y S/54 mil, respectivamente, luego de que ambas sostuvieran reuniones con el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.

Rivera Bermejo, por ejemplo, visitó a Otárola en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el Centro de Lima, el 2 de marzo de 2023. Una semana después de esta cita, que duró poco más de 30 minutos, ella logró dos órdenes de servicio en Devida por S/27 mil cada una.

La amiga del primer ministro, entonces, declaró que solo acudió a la PCM para felicitar al abogado por haber asumido un alto cargo en el gobierno de Dina Boluarte.

La otra visitante fue Pinedo Vásquez, quien acudió en diciembre de 2022 a la oficina de Otárola cuando aún este era ministro de Defensa. Semanas después obtuvo dos contratos por un total de S/53 mil.

Pinedo fue contratada para archivar, ordenar y clasificar expedientes, elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones del ministerio, entre otras actividades.

2. Investigado desde octubre

El 19 de octubre último, casi un mes después de la denuncia periodística, la Fiscalía de la Nación, entonces conducida por Patricia Benavides, inició una investigación preliminar a Otárola por presunta instigación en el delito de colusión, en las modalidades simple y agravada, en agravio del Estado. Esto por la contratación, aparentemente irregular, de Rivera Bermeo en Devida.

La pesquisa también comprende a Carlos Figueroa Hinostroza, presidente ejecutivo de Devida; Martín Villafuerte Kanemoto, gerente general de la referida institución, como presuntos autores de colusión simple y agravada. Además, Rivera fue incluida en calidad de cómplice de los delitos mencionados.

Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra Luis Otárola, presidente del Consejo de Ministros, como presunto instigador del delito de colusión, modalidades simple y agravada, en agravio del Estado; por la supuesta contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida. pic.twitter.com/iLIZFKC20D — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 19, 2023

En setiembre de ese año, el Ministerio Público ya había intervenido la sede de la PCM para recabar información sobre los contratos a favor de las amigas del primer ministro.

3. El informe de contraloría

A inicios de noviembre pasado, la Contraloría General de la República advirtió, por medio de un informe, que halló irregularidades en las contrataciones de Rivera Bermeo y Pinedo Vásquez en Devida y en el Mindef, respectivamente.

En el caso de Rivera Bermeo, el órgano de control remarcó que en su proceso de contratación “no se efectuaron el mínimo de cotizaciones válidas”.

Además, detalló que obtuvo las órdenes de servicio para que apoye en la planificación, organización y ejecución de actividades interinstitucionales. No obstante, estas características del trabajo eran “incompatibles” con actividades a desarrollar por un locador de servicio, porque se encuentra dentro del rol que deben realizar funcionarios de Devida, entre ellos los integrantes del gabinete de asesores, el secretario general, especialistas administrativos y asesores en comunicaciones y relaciones interinstitucionales.

Sobre Pinedo, la contraloría detectó que el Ministerio de Defensa dio empleo a la amiga de Otárola “a través de dos adjudicaciones sin procedimiento”, para realizar “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.

Un mes antes de este informe de control, “Panorama” informó que la PCM había enviado un correo a la joven de 25 años para ofrecerle trabajo y pidiéndole una cotización respecto a su salario.

El mail, que tiene como título “Solicitud de cotización”, fue enviado por Joan Freddy Miranda Huayta, analista de mercado de la Oficina de Abastecimiento de la PCM, a principios del 2023.

4. Las veces que Otárola negó a sus “amigas”

En setiembre del año pasado, Otárola dijo que conoció a Yaziré Pinedo Vásquez y Rosa Rivera Bermeo en una reunión que no las volvió a ver más.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero no soy un persona corrupta, no estamos en el gobierno de [Pedro] Castillo. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más”, manifestó.

Sin embargo, Pinedo Vásquez dijo a “Panorama” que es amiga del primer ministro desde hace varios años y que cuando se reunieron en el Mindef fue para abordar temas personales.

“Fue netamente un tema personal. Obviamente ya yo lo he venido viendo ya muchos, muchos años atrás. Si no voy a tener un vínculo cómo voy a asistir a hablar con él, cómo voy a ir yo, si tú me dices que se tiene que tener un vínculo, sino cómo vas a hacer eso”, manifestó al referido programa dominical.

A fines de octubre, en una entrevista con El Comercio, Otárola evitó responder por las declaraciones de Pinedo.

“Ya lo dije, está en una carpeta fiscal y cuando la señora fiscal de la Nación me llame, iré a responder sin problemas”, sostuvo.

También dijo que es “un primer ministro muy atacado por un sector que seguramente quiere verme destruido, pero no lo van a lograr”.” En este tema me siento con mucha tranquilidad interna y familiar, que es lo que más me importa. Yo estoy casado y tengo cinco hijos, pero no tocaré mi vida personal”, acotó en ese momento.

En RPP, Otárola también negó tener una cercanía con Pinedo y refirió que hablaron de varias cosas, pero “muy puntuales”.

5. El audio que compromete al primer ministro

Un audio difundido por “Panorama” este domingo revela un presunto vínculo sentimental entre el primer ministro Alberto Otárola y la joven Yaziré Pinedo, quien fue contratada por el Ministerio de Defensa (Mindef) en el 2023 de manera irregular, según determinó un informe de la contraloría.

En el audio, Otárola muestra expresiones de afecto hacia Pinedo y también le pide que le envié su currículum vitae.

Se trata de una conversación telefónica que inicia el primer ministro. Luego de acordar un encuentro para almorzar juntos, Otárola le pide su currículum: “[...] Justo te iba, te lo iba a pedir la semana pasada. Pero bueno, si gustas también. [...] La verdad que un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo. Pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV”.

En septiembre pasado, Otárola había negado mantener si quiera una relación de amistad con Pinedo.

No obstante, en el audio se le escucha decirle: “Ya, mi vida. ¿Me quieres? [...] lo único que quiero saber es si me quieres o no”. Y en otro momento insiste con que le envíe su curriculum vitae: “Escúchame, pero mándame ahorita, en cuanto puedes, tu cv”.

Mediante un mensaje en X, Otárola no negó el diálogo ni se refirió a un vínculo con la joven, pero cuestionó el contenido del audio. “He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”, dijo.

El primer ministro se encuentra en Canadá y retornaría al Perú este martes.

Desde el Congreso, diferentes bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, entre otras, demandan la salida de Otárola de la PCM.