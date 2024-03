A poco más de dos años para ir a elecciones generales y también a comicios regionales y municipales, el 43% de peruanos cree que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, de acuerdo a una encuesta de Idea Internacional, elaborada por Ipsos Perú. El 5% no precisó su respuesta.

El 29% opina que le da lo mismo un régimen democrático que uno que no lo es, mientras que el 23% señala que “en algunas circunstancias” una administración autoritaria puede ser preferible a un sistema democrático.

De estos dos últimos grupos [que suman el 52%], el 27% indica que optarían por un gobierno autoritario “cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo”, el 24% “en situaciones de alta inseguridad ciudadana”, el 23% “cuando los servicios públicos no funcionen”, y el 21% “durante períodos de crisis económica intensa” [ver infografía].

Además, el 50% del total de encuestados subraya que el Perú necesita a “un líder fuerte” y “dispuesto a actuar con mano dura para poner orden”. El 31% que nuestro país requiere de “un líder concertador y dialogante”.

El estudio de opinión, realizado entre el 18 de enero y 5 de febrero, también revela que para el 26% la característica más importante de la democracia es que haya “elecciones periódicas, limpias y transparentes”. Y el 18% indica que es que haya libertad de expresión y el respeto de los derechos de todas las personas.

“Es sumamente peligroso” el escenario

Mabel Huertas, analista política de 50 más 1, advirtió que es “sumamente peligroso” que un sector alto de la ciudadanía esté dispuesto a entregar sus libertades “por un poco de orden”.

“Ya en el 2021, la ciudadanía votó por Pedro Castillo, un líder sindical que no creía en las instituciones y que postuló bajo el símbolo de un partido que tenía dentro de sus idearios el mantenerse en el poder. Hay muchos peruanos que siguen insatisfechos, que están dispuestos a votar por otro líder radical que no crea en la democracia como una vía de desarrollo”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, refirió que la actual situación del país- en recesión económica, con una ola de inseguridad sin control y con una crisis política profunda- es un “campo fértil para las organizaciones criminales”.

Huerta, además, refirió que los resultados de la encuesta de Idea Internacional no le sorprenden, porque el Perú es lamentablemente un país “con tradición autoritaria”.

“Los ciudadanos se preguntan, qué cosa me da el Estado, estamos hablando de que muchas personas sobreviven en la informalidad, muchas veces al margen de la ley. Hay mucho trabajo por hace cuando en democracia hay tanta desigualdad, personas que no reciben servicios básicos, que se sienten desprotegidas”, acotó.

Por su parte, el analista político Jeffrey Radzinsky afirmó que durante la última década se ha dado “un debilitamiento de los sistemas democráticos” no solo en el Perú, sino también en la región.

En diálogo con este Diario, Radzinsky indicó que cualquier candidato de cara al 2026 podría construir un perfil y propuesta que encaje con ese 23% que piensa que “en algunas circunstancias” un gobierno autoritario es preferible a la democracia. Esto, agregó, le permitiría, con el fraccionamiento que existe hoy en día, llegar a una eventual segunda vuelta.

“En la región el presidente más popular es Nayib Bukele [en El Salvador], y esto es porque la gente está dispuesta [a renunciar a parte de sus libertades]. El paradigma de la democracia ha ido variando en función a servicios públicos. Castillo en el 2021 fue elegido pese a tener una postura antidemocrática sobre el Tribunal Constitucional, el Congreso”, remarcó.

Radzinsky alertó que, en un sistema electoral como el peruano, “el descontento con la democracia” de un sector puede ser aprovechado por “personajes que aún no aparecen”.

“Hay una decepción de la democracia”

El analista político Enrique Castillo dijo que los resultados se deben tomar “con preocupación”, pero no porque haya un auge del autoritarismo, “sino porque hay una decepción de la democracia” en el Perú. Agregó que un sector de la población siente que este tipo de gobierno no alcanza para satisfacer sus necesidades.

En comunicación con El Comercio, Castillo subrayó que en el país “hemos vivido remedos de democracia” en los últimos años. Y recordó que desde el 2016, la opinión pública ha observado la caída de una serie de presidentes.

“Esto da la sensación de la democracia en el Perú no sirve, que no funciona y que en todo caso justificaría la posibilidad de ensayar otros esquemas de gobierno que para la gente sí funcionan, como ha sido el caso de El Salvador. Pero en el Perú ya hemos vivido gobiernos autoritarios y a muchos no les disgustó”, expresó.

Por ejemplo, refirió que el caudal electoral que aún mantiene Fuerza Popular “nace del autoritarismo que generó Alberto Fujimori en sus dos gobiernos”.

Castillo sostuvo que la actualidad el país atraviesa una recesión económica y es azotado por la inseguridad ciudadana, que un sector ha comenzado a llamar “terrorismo urbano”. Entonces, alertó que muchos pueden justificar “el ensayo de gobiernos autoritarios” a cambio de reducir estos malos.

