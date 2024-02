En tanto, para la fiscalía, Trujillo integró otro círculo, también de moqueguanos, que rodeó al expresidente Martín Vizcarra y presuntamente formó parte de la red criminal Los Intocables de la Corrupción.

Esa supuesta organización criminal, según la hipótesis fiscal, manejó licitaciones públicas para favorecer a determinadas empresas a cambio de sobornos. Además, tuvo a Trujillo en el segundo nivel de su estructura, solo por debajo del expresidente Martín Vizcarra.

Las declaraciones de colaboradores eficaces ubicarían a Trujillo en el marco de la cúpula del poder, dentro de una organización que supuestamente integran Carlos Estremadoyro como exviceministro de Transportes; Carlos Revilla, exdirector de Provías Descentralizado (PVD); Hugo Misad, exasesor de la alta dirección de PVD; Alcides Villafuerte, ex gerente de obras de PVD, y otros.

El "moqueguano"

Trujillo, ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ese cargo lo ocupó entre el 2016 y el 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Un testigo protegido ha señalado al Ministerio Público que fue Vizcarra quien “llevó a Trujillo al Ministerio de Vivienda”. En ese momento, Vizcarra era el primer vicepresidente de la República.

El mismo testigo precisó que “Trujillo es de la absoluta confianza de Martín Vizcarra, a quien conoce incluso antes del 2010 porque ambos son ingenieros moqueguanos”.

Para el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), “los lazos” entre Vizcarra y Trujillo fueron “tan fuertes” que el primero habría intercedido ante Kuczynski para que el segundo asuma como titular de Vivienda.

El Eficcop identifica a Trujillo como integrante de “los moqueguanos” o “la muralla moqueguana”, en referencia al círculo más cercano de Vizcarra que habría participado en actividades ilícitas.

Aunque Trujillo nació en el distrito de Pomacochas, en Amazonas, en noviembre de 1969, fue en Moquegua donde desarrolló su vida profesional. Allí fue jefe de oficina zonal, gerente de ingeniería, gerente técnico y gerente general de EPS Ilo entre 1993 y 2003.

Además, asumió como gerente de infraestructura y después como gerente general del Gobierno Regional de Moquegua cuando Vizcarra fue gobernador de esa región (2011-2014).

Cuestionamientos

Trujillo fue ministro de Transportes y Comunicaciones en dos oportunidades durante la gestión de Vizcarra. La primera vez, entre marzo del 2018 y abril del 2019, su gestión se vio marcada por el incendio de un bus en un garaje ubicado en los alrededores del antiguo terminal de Fiori, en el distrito de San Martín de Porres, donde fallecieron 17 personas.

Trujillo renunció al cargo luego de que El Comercio revelara que durante su gestión se autorizó el funcionamiento de 102 estaciones de buses pese a no contar con las mínimas condiciones de seguridad, entre estas el garaje de Fiori.

En su gestión también se reveló la existencia de una mafia que entregaba brevetes sin evaluaciones físicas ni psicológicas. Eso llevó a la reorganización total del sistema de licencias de conducir y al cierre de más de 250 centros médicos.

Trujillo regresó a liderar el MTC tras la disolución del Congreso, pero duró en el cargo poco más de cuatro meses. Se fue luego de ser interrogado por la fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del hospital de Moquegua.

Esta vez, en el Caso Los Intocables de la Corrupción, el testigo protegido N° 03-2023 señaló a la fiscalía que, de acuerdo con terceros, “existía un interés directo de Edmer Trujillo de favorecer a un grupo de empresas chinas” cuando estuvo en el Ministerio de Vivienda, pero como “no existía mucho presupuesto en dicho ministerio, lo mejor era pasar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.

En tanto, según el testigo protegido N°04-2023, Carlos Revilla contó a su círculo cercano que estaba “incómodo” con Trujillo porque no estaría “cumpliendo en darle su parte” de los sobornos obtenidos tras acordar con empresas peruanas y chinas una serie de licitaciones en PVD. El mismo testimonio incriminó también a Estremadoyro.

De acuerdo con el mismo testigo protegido, ”en las reuniones que tenían los moqueguanos, Carlos Revilla siempre hablaba en clave con Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, indicándoles: ‘Ya mandé los oficios’. ‘Ya te hice llegar los oficios’. [...] Posteriormente Carlos Revilla precisó que utilizaba esa frase al referirse a billetes de dinero en maletas”.

“El dinero producto de las coimas de Provías Descentralizado, en ese tiempo, [Carlos Revilla] le hacía llegar a Carlos Estremadoyro y Edmer Trujillo, más aún que él mismo hacía la caja en Provías Descentralizado por el cargo de director ejecutivo”, relató el testigo al Ministerio Público el 21 de septiembre último.

Según el mismo testigo, cuando Trujillo asumió como titular del MTC, reunió a Revilla, Estremadoyro y otros, “acordando que debían apoyar la gestión de Vizcarra porque eran conocidos de Moquegua, determinando cada uno sus puestos”.

La hipótesis fiscal apunta a que en esa reunión se acordó que Revilla asumiera la dirección de PVD, una de las entidades públicas con mayor presupuesto para la convocatoria de licitaciones y contrataciones públicas.

Para la fiscalía, Trujillo, Vizcarra, Estremadoyro, Revilla y otros “constituyeron, planificaron, promovieron, financiaron, controlaron y supervisaron una organización criminal”.

Niega hechos ilícitos

Trujillo negó el domingo pasado haber cometido delitos y aseguró que colaborará con la investigación fiscal.

“En más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos, entre ellos ministro de Estado, no he cometido delito alguno, menos los que el Ministerio Público me imputa en su hipótesis de investigación”, afirmó.

El exministro aseguró que asistirá a todos los requerimientos de la fiscalía de la Nación para probar su inocencia. “Como en anteriores ocasiones, me pongo a disposición del sistema de justicia”, dijo.

Según Trujillo, las incriminaciones de colaboradores eficaces o testigos protegidos “en lo que a mí respecta son falsas”.

“Ninguna de sus acusaciones podrá ser corroborada porque no soy parte de una organización criminal ni he recibido dinero sucio”, señaló.

Además… Recientemente se conoció que Trujillo y Carlos Revilla, exjefe de Provías Descentralizado, sabían desde enero pasado que José Arista asumiría como ministro de Economía y Finanzas (MEF), tal como ocurrió el 13 de febrero último.

Chats de WhastApp extraídos del celular de Revilla muestran que dialogaron sobre ese tema el pasado 25 de enero.

Aquella vez, Trujillo le preguntó: “Carlos, qué sabes de los cambios de ministros. Mi paisano Arista dice que ya lo llamó [Alberto] Otárola y que de todas maneras asume el MEF”. A lo que Revilla respondió: “Sí, ayer me dijiste [...] que sí asume Arista, que ya solucionó el problema familiar”.  Luego, Trujillo añadió: “El problema familiar no está resuelto. Él está en Amazonas y su exesposa en Lima”.

El lunes último, Arista negó haber conversado con Trujillo antes de asumir como titular del MEF.

Según dijo Arista, la última vez que vio a Trujillo fue en un viaje a Puno, cuando ejercía como jefe del gabinete de asesores del entonces ministro David Tuesta (Economía), durante el gobierno de Vizcarra. “Desde allí no he vuelto a tener un diálogo, ni por chat, ni por Whatsapp ni telefónico, en ningún sentido”, señaló.