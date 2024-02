“En principio, no existe un partido ANTAURO. Formalmente no está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Está inscrito un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene sigla”, dijo el lunes último en entrevista con el programa radial “A pensar más con Rosa María Palacios”.

Salas añadió que el ideario presentado por la agrupación fue evaluado por el ROP y el pleno del JNE. “[Ellos] Vieron que no había manifestaciones antidemocráticas. Eso es lo que se mira. [...] Yo lo he tenido que revisar a consecuencia de este tema, no para fiscalizar, sino para contestarle al periodismo, porque no estuve cuando se calificó. Estuve de vacaciones”, señaló .

Salas señaló que el proceso de inscripción del partido de Antauro Humala no puede ser comparado con el que siguió el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) hasta el 2012, porque este último señaló en su estatuto que respondía al pensamiento Gonzalo.

“Además, el Movadef no completó el número de comités partidarios. Formal y sustancialmente no estuvo apto para inscribirse”, dijo el presidente del JNE.

Democracia "boba"

El abogado Alejandro Rospigliosi señaló que la decisión del JNE no consideró “el principio primacía de la realidad”.

“El partido le pertenece a Antauro Humala, lleva sus iniciales, él está haciendo campaña. Esa es la realidad, mientras que la forma es que no aparece como dirigente” , añadió.

Para Rospigliosi, el JNE debió seguir la jurisprudencia del caso Movadef, que no fue registrado porque tener una ideología antidemocrática, “si no, tendremos una democracia boba que permite que partidos antidemocráticos ingresen al sistema y lo dinamiten por dentro”.

Consultado por las declaraciones de Salas, dijo: “El presidente del supremo tribunal electoral no puede pecar de ingenuo. Eso es inaceptable. Ha tenido luces y sombras en su gestión”.

Agregó que la Ley de Organizaciones Políticas permite que la Corte Suprema, a pedido de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio Público, disponga la cancelación de una organización política que actúa de manera contraria al orden democrático.

Otro camino - dijo - es que se presente una demanda de amparo contra la resolución que inscribe al partido, con la que se solicite que la resolución de inscripción sea declarada nula porque va contra los derechos humanos y los principios democráticos.

"No se puede ser tan ingenuo"

El analista político Gonzalo Banda agregó que más allá de los argumentos esgrimidos por el presidente del JNE, “hay que darle un espacio al sentido común”.

“No se puede permitir la participación de un partido que contradice los principios en democracia”, añadió.

Banda recordó que la democracia funciona bajo ciertas reglas, entre ellas el respeto por el estado de derecho y la democracia.

“De lo que se trata es de permitir el acceso al poder de gente que cree en el sistema de alternancia en el poder. Si no existe eso, estás metiendo un caballo de Troya que luego destruirá el mismo sistema. Y no se puede ser tan ingenuo” , dijo.

Uso político

Por otro lado, para la analista Mabel Huertas, un sector del Congreso “que le tiene animadversión” a Salas Arenas utiliza políticamente el caso.

Huerta se refirió a la denuncia constitucional que presentó el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) contra el presidente del JNE la semana pasada. Lo acusa de infringir los artículos 38, 51, 103, 178 y 181 de la Carta Magna “por haber admitido la inscripción del partido” de Antauro Humala.

Huertas señaló: “Aquí se están mezclando asuntos políticos con otros que son legítimamente preocupantes, como la inscripción de un partido que lidera Antauro Humala, que claramente no tiene una vocación democrática. Pero estructuralmente, Salas Arenas no es el responsable. El JNE es un colegiado y el Registro de Organizaciones Políticas funciona como una primera instancia”.

En tanto, precisó que, en su opinión, “los funcionarios públicos sí tienen que hacer una suerte de control de calidad más allá de lo formal, pues todos saben que el partido es de Antauro Humala”.

“Debe haber un compromiso de los funcionarios para que, en un asunto tan delicado, se pueda ver más allá del papel”, aseveró.