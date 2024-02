El prófugo remata

Entrevisté a Luque, recién notificada de que la fiscalía de la nación le abría investigación por instigar al tráfico de influencias. Me dijo que era falso lo dicho por el colaborador eficaz, pero sí estuvieron Cerrón, Girao y Villanueva, aunque ella ni vio ni oyó a Vela. Agregó que la reunión tenía ‘interés político’. Cuando le pregunté qué interés político podía tenía Cerrón en conocer a Villanueva, me dijo que este ‘iba a trabajar en el gobierno’. Le pregunté si su trabajo estaba en relación al papel que podía jugar Verónika en el poder. Su respuesta fue evasiva. En realidad, Villanueva sí trabajó en el gobierno, unos meses después y por corto tiempo, en el Ministerio de la Mujer (MIMP), que fue la cuota que recibió NP junto con el MEF. Luego lo hizo en el Ministerio de Justicia, como asesor del ministro Félix Chero, ya ajeno a NP. Según dijo la ex ministra Anahí Durand en un post, estuvo en el MIMP entre octubre y noviembre del 2021 y “fue despedido por deficiente rendimiento laboral”. No tenía pues, antes de que Castillo gobernara, un rol que pudiera despertar ‘interés político’ en Cerrón; sino que ofrecía sus contactos en el Ministerio Público.

La hipótesis, detrás de mis preguntas a Luque, es que ella pudo ofrecer su casa para una reunión favorable a Castillo y a Cerrón, porque tenía la ilusión de que Mendoza pudiese tener en el gobierno mayor poder y cuota de la ya pactada. O sea, la PCM y no solo el MEF y el MIMP. Cerrón fue explícito en este punto en un post del 12 de febrero: “Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos [los fiscales Vela y Richard Rojas Gómez], la reunión sí se dio en su departamento de Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo, y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza”.

Ruth Luque llegó al Congreso con Juntos por el Perú, alianza que llevó a Verónika Mendoza como candidata a la presidencia. Foto: archivo GEC

Le pedí su versión a Mendoza, pero se limitó a reenviarme el hilo de X con el que rechazó la afirmación de Cerrón. Allí dice que antes de que jurara Castillo, declaró en público que no asumiría un cargo en el gobierno y que se limitó a firmar con este un acuerdo político que se materializó en la elaboración del Plan Bicentenario (la ‘hoja de ruta’ de la segunda vuelta) y el par de ministerios señalados. Pero, más allá de sus declaraciones, ¿hubo en algún momento un plan para que Verónika fuese premier? No solo Cerrón, sino otros personajes de PL están convencidos de que sí. Les contaré en qué se basan.

Bajarse a Nájar

Para que la hipótesis de Verónika premier tenga sentido, ella tendría que haber dado una señal a su entorno de que estaba dispuesta a serlo. Se lo pregunté a Pedro Francke, quien, aunque no participó directamente de las negociaciones entre NP y PL, fue objeto principal de ellas, pues se convirtió en ministro de Economía. “Yo no recuerdo que Verónika dijera, manifestara en alguna reunión ‘quiero ser primera ministra’. No sé si había quienes se lo sugirieron y ella lo pensó, pero no hablamos de eso ni la oí hablar de eso”, me dijo. ¿Ustedes habían asumido que el primer ministro sería Roger Najar? “Sí, eso es lo que sabíamos. Incluso el mismo día 28 hubo una reunión del pre gabinete y estaba Nájar. Algo curioso es que en un momento, entraron a saludar dos congresistas, Guido Bellido y Jaime Quito”. Pedro agrega su punto de vista: “Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que era mejor que Verónika no tuviese un cargo porque todo estaba muy polarizado e iba a recibir fuego cruzado”.

Para entender el papel y la selección de Nájar, hay que hacer una breve historia. Cuando Castillo ganó con holgura sobre Keiko su pase a la segunda vuelta, la sorpresa también se dio en sus propias filas. Y, luego, vino una preocupación ‘¿y los cuadros técnicos de dónde los vamos a sacar?’. NP fue un acre rival en el último tramo de la primera vuelta, pero se había apresurado en sacar un comunicado generoso, dando por descontado su apoyo al profesor. He ahí una mano extendida con una tácita oferta de cuadros técnicos. Para desconcierto de NP, los de PL no daban señales de necesitarlos. Una posible razón pudo ser la expectativa de lo que saliera de la reunión entre Castillo y Hernando de Soto en Máncora. Allí había otra mano extendida con cuadros técnicos, pero la polarización impidió que acordaran algo.

“Ahora, si me preguntan a mí, yo creo que era mejor que Verónika no tuviese un cargo porque todo estaba muy polarizado e iba a recibir fuego cruzado”, dice Pedro Francke. (Foto: archivo GEC)

Hasta que Castillo y PL miraron con apetito a NP y tomaron su mano. No les quedaba otra, pues su orfandad de ministeriables era palmaria. Anahí Durand del lado de NP y Roger Nájar del lado de PL, llevaron la coordinación de los equipos y de la redacción del Plan Bicentenario. Nájar, según me lo ha descrito más de un izquierdista progresista, era el policía bueno mientras Cerrón hacía del malo. Vladimir participó eventualmente del trabajo en equipo y se sumó Roberto Sánchez como líder de JPP que había prestado su inscripción a Mendoza y recibió como cuota el Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur). Ruth Luque participó en el equipo de NP como se ve en una foto que celebra el trabajo conjunto. Cerrón y Nájar aparecen en ella. El pacto definitivo lo firmaron Verónika y Castillo en un evento en el que la pareja se dio la mano y alzó los brazos.

Nájar, por lo tanto, era un buen amigo de NP, una versión moderada de Cerrón. NP aceptó de buena gana que fuese voceado como premier. ¿Por qué se frustró su elección? Porque días antes de la toma de mando revivió una denuncia que lo dejó muy malparado. Esta ya había aparecido cuando era congresista de UPP entre el 2006 y el 2011, pero entonces era un parlamentario más. Resulta que había tenido una hija no reconocida y esta, ya adulta, lo demandó por alimentos. Luego Nájar saldó la deuda con su hija, según declaración formal de esta; pero la difusión de la denuncia provocó algo impactante el mismo día 28 de julio en el que Castillo asumía el mando: apareció un pronunciamiento de congresistas mujeres, de derecha, centro y centro izquierda, exhortando a Castillo a que “no incluya en su gabinete ministerial a personas involucradas en actos de violencia contra la mujeres, niñas y niños peruanos”.

Sorpresa en Huamanga

A un día de la juramentación del gabinete, programada para la mañana del 29 en la Pampa de la Quinua, Ayacucho; no había duda de que el comunicado estaba dedicado a Nájar. Lo que atemorizó a Castillo era ver las firmas de mujeres que se acababan de conocer y que cubrían un amplísimo espectro político. El mensaje ‘con ellas no te metas’ sonó con estridencia en el Pasaje Sarratea, su cuartel de entonces. Guido Bellido me contó una vez, y lo escribí en una crónica, que pensaba que la difusión de la denuncia y del comunicado, fueron alentados por NP. Cerrón y Nájar, que estuvieron en los pasillos del Centro de Convenciones cuando juró el gabinete incompleto (faltaban Francke y Aníbal Torres, que se resistieron a aceptar a Bellido hasta que este hizo promesas públicas de moderación), comentaron a dos de mis fuentes que estaban convencidos que Verónika maniobró para cambiar a la cabeza del gabinete.

AME6014. AYACUCHO (PERÚ), Antes que a Verónika Mendoza o Dina Boluarte, Castillo juramente a Guido Bellido como premier. (EFE/ Stringer) / Stringer Stringer

Sin embargo, ni Luque ni Sigrid Bazán de NP, firmaron el comunicado. No podían atacar de esa forma a un aliado. Tampoco lo firmó ninguna mujer de PL, por obvias razones. ¿Quién lo promovió? La firma que aparece en el lugar más destacado es la de Norma Yarrow, de Avanza País. Le pregunté por ello, y me dijo que hacerlo no fue idea suya, pero recordaba a Flor Pablo y Marlene Portero entre las impulsoras. Hablé con Flor Pablo y me dijo que no recordaba que fuese su idea original, pero “sí recuerdo que participé en su redacción, y que el documento iba y venía con modificaciones para que lo pudieran firmas varias”. Flor dice ser ajena a alguna trama para que Verónika fuese premier.

NP no pudo firmar y correr las firmas para el comunicado, de modo que no podemos asumir que fuese su idea. Pero se abrió un hueco, horas antes de la juramentación programada en Huamanga, para buscar un premier. Dina Boluarte estuvo entre los candidatos pero su nombre no entusiasmó a Cerrón que ya la miraba con desconfianza y ella, aunque según mis fuentes estaba dispuesta a asumir el reto, tampoco se desvivía por él. Más cómoda y segura estaba en el Midis. No he oído ningún testimonio que diga que Castillo pensó seriamente en Verónika a costa de romper con PL y buscar apoyo del centro congresal junto a NP. Lo más probable es que no quiso atreverse a romper con Cerrón y con la que en ese momento era la mayor bancada (37 congresistas). Lo que sabemos es que Cerrón aceptó bajar a Nájar solo si otro perulibrista asumía el puesto. Y el elegido, para escarnio de las mujeres que firmaron el comunicado, fue Guido Bellido, muy ajeno a la sensibilidad de género.

La elección de Bellido no fue socializada con los aliados. Por eso fue sorpresa para toda la prensa cuando lo vinos jurar en Ayacucho. El propio Guido me contó que, aunque Castillo le dijo que sería premier en la noche anterior; todo era tan impredecible que él no estuvo plenamente seguro de juramentar hasta que lo llamaron para que lo haga. Y si él tampoco estaba seguro de que lo que allí pasaría, tampoco estaba segura Verónika Mendoza, allí presente, entre los invitados, junto a Anahí Durand. Luque no estaba para alentarla, en el caso en el que Castillo decidiera, a última hora, mandar al traste a PL. A pesar de que Mendoza no fue premier, NP y parte de la izquierda progresista, la apodada ‘caviar’, comprometieron amargamente su futuro al liarse con Pedro y con Vladimir.