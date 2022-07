El ministro de Defensa, José Gavidia, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el Congreso han sido elegidos “para cinco años”, esto tras ser consultado sobre la posibilidad de un cierre del Parlamento, como afirmó el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

En declaraciones a los periodistas desde Palacio de Gobierno, invocó a ambos poderes del Estado a trabajar de la mano “pensando en el mañana” y “mirar el horizonte y el futuro con optimismo”.

“Estamos en un país democrático, el presidente de la República y el Congreso de la República han sido elegidos para cinco años. Tenemos que trabajar juntos, pensando en el mañana, en nuestro país. Creo que esta época es una brillante oportunidad para darnos la mano”, expresó.

“Nuevamente invoco no solamente al Congreso, sino a todas las fuerzas políticas del país para que este 28 de julio nos abracemos, nos demos la mano, miremos el horizonte y el futuro con optimismo”, agregó.

No obstante, el titular del Mindef descartó que se haya abordado un eventual cierre del Congreso en el Consejo de Ministros, mucho menos el posible adelanto de elecciones generales.

“Pienso que definitivamente debemos dejar de lado la vacancia, los rumores del cierre (del Congreso), respetar la voluntad popular y la voluntad del pueblo fue que sean elegidos por cinco años y eso es lo que tenemos que mirar”, acotó.

“No (se ha tocado un posible cierre del Congreso en el Consejo de Ministros), para nada. No he estado en varios consejos, pero que yo haya escuchado, no. [¿Se ha planteado un adelanto de elecciones?] No, no creo”, añadió.

Finalmente, Gavidia indicó que el próximo 28 de julio el presidente Pedro Castillo dará “un mensaje de paz, de esperanza, de unión y de un futuro mejor”. “Creo que es lo más importante en este momento, mirar el mañana con optimismo. Si no hacemos eso, qué esperamos para nuestros hijos o nietos”, sentenció.