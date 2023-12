El programa “Cuarto poder” reveló el vínculo entre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, con José Perales Avendaño, dirigente de la Caja de Protección y Asistencia Social (CPAS) de los Canillitas, subsidiada por el Estado.

Se trata de un amigo de Boluarte Zegarra que si bien no es funcionario público, administra millones de soles que provienen de las arcas del Estado y cuyo uso nadie fiscaliza.

El dominical señaló que Perales llegó a ese puesto, según el testimonio de Eladio Robles, exdirector de la caja de canillitas, gracias a su muy cercana relación con el poder de turno.

Según Robles, la amistad entre José Perales y Nicanor Boluarte nació en el 2016, cuando Nicanor Boluarte fue viceministro de trabajo de Daniel Maurate en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Por esas fechas Eladio Robles fue elegido por el gremio de canillitas para ser su representante en la caja que administra el dinero que les da el Estado. Fue Nicanor Boluarte quien dio el respaldo político para que logre ese cargo.

Sin embargo, con el tiempo, Robles se dio cuenta que ese espaldarazo no fue gratis, pues el hermano de Dina Boluarte le pidió colocar a Carlos Aquiño, su hombre de confianza, como gerente general de la Caja. El pedido lo hizo a través de José Perales.

Aquiño es un antiguo amigo de los hermanos Boluarte que en el 2015 dio servicios por montos menores. Todo cambió desde el año pasado cuando dio servicios al Ministerio de Defensa por la suma de S/36 mil. Este año, con Dina Boluarte como presidenta, ha sumado hasta octubre pasado, S/49 mil 500.

“En determinada oportunidad me pidió, cuando ya salió el gobierno de Ollanta. (...) me dice: ‘Robles, nuestro amigo Nicanor está pateando latas, no tiene chamba (...)’. Ya en determinado momento me enteré que el señor Aquino le había creado una consultoría sin autorización mía ni del directorio”, indicó Eladio Robles.

Perales no dio margen para responder por otra persona de extrema confianza de Nicanor Boluarte, que también ha trabajo en la caja de los canillitas. Se trata de Enrique Vílchez Vílchez, actual secretario de la Presidencia que despacha directamente con Dina Boluarte, pero que antes fue asesor de la gerencia general de la caja.

Eladio Robles también contó que el exprófugo Martín Belaunde Lossio puso al servicio de la campaña presidencial de Dina Boluarte el Diario Uno, medio de comunicación que fundó, a través de la administración de José Perales.

Dinero no fiscalizado

Cuando José Perales llegó a la caja en julio del 2022, el gobierno de Perú Libre descongeló un dinero pendiente a favor de la caja: S/2 millones 300 mil llegaron a la administración del amigo de Nicanor Boluarte.

Cabe precisar que en el gobierno de Alberto Fujimori se derogó una ley que establecía que los canillitas debían percibir el 1% de la venta de los diarios, aproximadamente S/2 millones 100. En lugar de ello el Estado otorgó una subvención de S/1 millón 88 mil.

El gran problema es que todo ese dinero recibido bajo la administración del amigo de Nicanor Boluarte no es fiscalizado por los ministerios de Economía y Trabajo, ni por la Beneficencia de Lima.

Solo la Contraloría General de la República se pronunció sobre ese subsidio a través de un informe, donde claramente se advierte que hay “inconsistencias que generan el riesgo de que los recursos transferidos no han sido utilizados para el fin que fueron asignados”.