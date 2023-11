Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Dina Boluarte, negó cualquier influencia en su gestión y afirmó que solo le sugiere “ideas en política”.

En declaraciones al programa “Contracorriente” de Willax TV, calificó de “especulaciones” dichas versiones y dijo que su hermana tiene “personalidad propia” y capacidad de tomar decisiones propias.

MIRA AQUÍ: Excolaborador de la presidenta confirma que Nicanor Boluarte utiliza a prefectos para crear partido político

“Exageran, son especulaciones por favor. Ni que yo fuera el que domina la personalidad de mi hermana, por favor. Ustedes la conocen ahora que está en la Presidencia de la República, es una persona con personalidad propia, con decisiones propias”, expresó.

“Sugiero ideas a mi hermana en política. A veces le digo: te estás sobreexponiendo con la prensa, perfil bajo, no des muchas entrevistas, ya has declarado bastante. Me hace caso o no, depende de ella. Esas cosas conversamos, más allá no”, agregó.

MIRA AQUÍ: Comisión de Fiscalización pide facultades para investigar reuniones de Nicanor Boluarte con funcionarios

El hermano de Boluarte Zegarra también negó que esté utilizando a prefectos y subprefectos para la creación de un partido político. Mencionó que si bien “lo tientan”, decidió no visitar ninguna entidad pública.

“Estamos tan sensibles en el país de tantas cosas que han pasado en los diferentes gobiernos, inmediatamente relacionan como si uno estuviera metido en cosas. Por favor, yo estoy tranquilo donde estoy, en mi departamentito haciendo mis cosas”, manifestó.

MIRA AQUÍ: La influencia de Nicanor Boluarte en la planilla del sector Interior

“Desde que salió elegida presidenta mi hermana decidí no visitar ninguna entidad pública. A uno lo tientan, pero uno lo tiene clarito y lo cumple. Lo tengo claro”, agregó.

Boluarte Zegarra también negó cualquier influencia en la contratación de varios de sus amigos en el Ministerio del Interior y refirió que se trata de amistades que hizo durante su paso por diversas entidades del Estado.

MIRA AQUÍ: Nicanor Boluarte no asiste a citación del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder

“Yo renuncio el día 7 a la municipalidad entendiendo que mi hermana asume el cargo de presidenta y perfectamente sé el rol que tengo. Soy abogado y litigo independiente, nunca he dejado de litigar”, subrayó.

“Más allá de amigos, son de relación personal. No solamente he trabajado en Educación, en Trabajo, Defensa, Vivienda, un tiempo juez y he dejado amigos”, sentenció Nicanor Boluarte.