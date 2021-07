Conforme a los criterios de Saber más

En el tercer día del gobierno del presidente Pedro Castillo se completó el Gabinete Ministerial con la toma de juramento del economista Pedro Francke como nuevo titular de Economía y Finanzas, y del abogado Aníbal Torres en Justicia y Derechos Humanos. La ceremonia se realizó pasadas las 10 de la noche, tras una larga negociación.

En la víspera, Francke y Torres habían abandonado la sede del Gran Teatro Nacional poco antes de la juramentación del resto del Gabinete. Fuentes de Perú Libre habían informado a este Diario que el economista decidió no formar parte del equipo tras conocerse que el congresista Guido Bellido sería el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

Pero en la madrugada del jueves para viernes, Francke visitó a Castillo en su vivienda en Breña y permaneció allí por dos horas. A lo largo del día hubo varias conversaciones. Entre los puntos a tocar, uno de los más importantes fue que el sector de Bellido y de Vladimir Cerrón desistan de sus ataques, pues ambos habían señalado que él no compartía la visión económica del partido.

Por ello, anoche Bellido escribió en su cuenta de Twitter: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el Plan Bicentenario sin Corrupción”.

Otros temas importantes en la conversación fueron el deslinde claro frente a la homofobia y al terrorismo. De hecho, Francke juró “por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional”.

El vacío de las últimas 24 horas había generado bastante inestabilidad en el MEF, según fuentes de esta entidad, pues el nuevo titular debe ratificar o nombrar a al menos 150 personas de confianza. Uno de los temas pendientes a definir es la influencia de Francke en la elección de los directores del Banco Central de Reserva y el jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros.

¿Existe una diferencia entre asumir ayer o anteayer? Para el analista político Gonzalo Banda, en realidad, la situación no ha cambiado significativamente en las últimas 24 horas. “¿Acaso Bellido ha dicho que no es castrista? Les pueden dar autonomía, sí, pero están confiando en un presidente que tomó la decisión de nombrar a Bellido. No me parece convincente”, señala.

Banda dice que con esta decisión Francke y Torres le están alargando la vida a un gabinete insostenible.

Francke fue asesor de Castillo en temas económicos desde la segunda vuelta, como parte de la colaboración que estableció Nuevo Perú, agrupación de Verónika Mendoza. En tanto, Torres, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue defensor de Perú Libre ante los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular.

De otro lado, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó que el presidente Castillo y los funcionarios públicos transparenten sus reuniones, como corresponde según ley. Hasta ahora, el presidente ha sostenido reuniones en su vivienda, que no cuenta con un registro oficial de visitas.

