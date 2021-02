Conforme a los criterios de Saber más

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, presentó este viernes su renuncia al cargo, la misma que fue aceptada por el presidente de la República, Francisco Sagasti, y la jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, confirmaron a El Comercio fuentes de Palacio de Gobierno.

Pilar Mazzetti dimitió al cargo en medio de las versiones respecto a la intención de un sector del Congreso de impulsar una censura en su contra después de conocerse que el expresidente Martín Vizcarra fue inoculado con la vacuna china Sinopharm, en el marco de los ensayos clínicos que realizaba la farmacéutica en octubre pasado, cuando estaba al frente de dicha cartera.

Las mismas fuentes adelantaron que el nuevo titular del Ministerio de Salud (Minsa) juraría al cargo este sábado 13 de febrero al mediodía. En reemplazo de Mazzetti, indicaron, ingresaría al Gabinete Óscar Ugarte, quien ya se desempeñó en dicho cargo.

Mazzetti juró como titular del Ministerio de Salud (Minsa) el 15 de julio del 2020, y salió del cargo tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra el 9 de noviembre pasado. No formó parte del gobierno de Manuel Merino, y volvió tras la asunción del presidente Francisco Sagasti.

Por el caso que implica al exmandatario Martín Vizcarra, Mazzetti fue convocada el jueves al Congreso de la República, junto a la presidenta del Consejo de Ministros y el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo.

En esa ocasión, la titular del Minsa aseguró que nunca tuvo conocimiento ni se le consultó sobre la vacuna para el exjefe del Estado o para otros funcionarios del gobierno.

“A lo largo del tiempo que he trabajado en su gabinete hemos discutido muchísimos temas, pero no hemos discutido la posibilidad de que él se vacune y mucho menos me ha informado que se había vacunado”, remarcó.

A su consideración, “alguien que trabaja en un nivel de decisión como el presidente de la República debe abstenerse de trabajar en un ensayo clínico, eso es claro a nivel internacional”.

“Si es que ha sido vacuna, si ha recibido de alguna otra manera, creo que la investigación tendrá que aclarar cómo es que se ha recibido”, expresó.

Luego de su presentación en el Congreso comenzó a circular un borrador de moción de censura en su contra, posibilidad que fue rechazada por distintas bancadas.

“Con el afán desestabilizador de siempre, un sector del Congreso pretende censurar a Mazzetti por decisión de Vizcarra de vacunarse, como si hubiera sido su niñera. ¿Descabezar la Salud en medio de esta tragedia sanitaria? Ni nuestros peores enemigos”, escribió el legislador Gino Costa (Partido Morado).

Sería una estupidez mayúscula el pretender censurar a #Mazetti del @Minsa_Peru por lo de la #VacunacionConyugal sin tener certeza de que ella sabía del tema.

Esperamos prime la madurez política, la mesura y la sensatez.#VacunaCOVID19 — Diethell Columbus Murata (@ColumbusOpina) February 12, 2021

Mazetti-2246-2248