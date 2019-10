Por primera vez el presidente de la República Martín Vizcarra se pronunció hoy sobre la situación del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, quien ha sido señalado por la excongresista Janet Sánchez de haberle recomendado, en su momento, la contratación de la madre de su hijo, Erika Fernández, como auxiliar de la Comisión de Ética del Congreso.

“Es un cuestionamiento [lo que hay]. No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente", respondió el mandatario en exclusiva a El Comercio durante el viaje de retorno a Lima desde Satipo, donde cumplió actividades.

Al ser consultado por qué sí optó por separar inmediatamente del gabinete en su momento a los exministros Carlos Bruce (Vivienda) y Salvador Heresi (Justicia) - tras cuestionamientos en su contra - el mandatario indicó que en esos casos sí habían investigaciones formalizadas por el Ministerio Público.

En todo caso, el presidente Martín Vizcarra afirmó que si se llegase a oficializar una investigación contra el titular de Desarrollo e Inclusión Social sí evaluaría “tomar acciones al respecto”.

Hay que recordar que además de la ex legisladora Janet Sánchez, una trabajadora del despacho de esta, ha dicho haber sido testigo de que el ex congresista Meléndez, hoy titular del Midis, admitió haber recomendado a su ex pareja cuando Sánchez se lo increpó posteriormente.

“Estamos llanos a la investigación y si de ésta deriva una denuncia, inmediatamente tomaremos acciones, pero hasta ahora no hay una denuncia sustentada”, agregó.



A través de un pronunciamiento el último 13 de octubre, Meléndez detalló que la contratación de la madre de su hijo se debió a “sus capacidades profesionales” y descartó tener alguna relación con su vínculo laboral.

“Si la señora Fernández tiene la posibilidad de trabajar, debe ser por sus logros. Es un insulto para ella y para las muyeres en general que pretendan dejar entrever que necesitan alguna ayuda para trabajar”, respondió Meléndez.

El mandatario llegó hoy a la provincia de Satipo para inaugurar un centro educativo inicial en la comunidad de Cana-Edén, en el distrito de Río Tambo, así como el mejoramiento de 34 kilómetros de carretera Mazamari, Pangoa-Cubantía en el distrito de Pangoa. En esta ocasión no estuvo acompañado de ministros de Estado.