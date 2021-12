Conforme a los criterios de Saber más

Rosendo Serna Román, natural de Puños (Huamalíes, Huánuco) y de 61 años, se ha convertido en el tercer ministro de Educación en solo 5 meses del gobierno de Pedro Castillo. Asumió el cargo la noche del martes en reemplazo de Carlos Gallardo, quien fue censurado por el Congreso de la República a raíz de varios cuestionamientos, entre ellos las irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, referidas a la difusión o filtración de preguntas y el solucionario.

Precisamente, tras la anulación del examen producto de una decisión del Congreso, uno de los retos del próximo ministro será liderar el proceso para una nueva evaluación docente. Serna, sin embargo, ha sido crítico del contenido actual de la misma: 25 preguntas de comprensión lectora, 25 de razonamiento lógico y 40 de conocimientos pedagógicos de la especialidad.

Bajo su cargo de director regional de Educación de Huánuco (2019-2021), durante diversas entrevistas, ha considerado que la evaluación docente debe reformularse.

Por ejemplo, el pasado 15 de noviembre aseguró en diálogo con el canal de la Dirección Regional de Educación de Huánuco: “La prueba tiene que ser más pertinente, más objetiva, mucho más confiable. Es decir, los docentes no están presentándose a un concurso de admisión” .

“El tema del razonamiento lógico matemático tiene que tener esa dimensión. La situación de comunicación me parece que se está manejando bien, porque el maestro tiene que tener la habilidad para poder discernir, tener comprensión lectora. Solo que hay una queja de los maestros, en el sentido de que los textos son muy ampulosos y el tiempo no les alcanza, eso habría que medirlo técnicamente”, añadió.

Serna indicó que cuando trabajó en el Ministerio de Educación, cuestionó el contenido de las pruebas, y planteó que se someta a un análisis más técnico.

En tanto, el pasado 16 de diciembre, cuando fue consultado por la filtración de la última prueba docente, dijo: “ Eso está limitado al conocimiento del Ministerio Público y se han hecho algunos anuncios públicos en el sentido de que habría ya testigos que están declarando. Entonces, que terminen y se sancione a quien tiene que sancionarse” .

El martes pasado, ya nombrado titular de Educación, volvió a ser preguntado por este tema y señaló: “Esas pruebas no debieron haberse tomado. [...] [La filtración] tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias”.

El ahora ministro de Educación también ha criticado una “mirada centralista” del sector que ahora lidera. “Son las regiones las que, finalmente, estamos tratando de generar una ruta de trabajo en el sector educación por el tema complicado de la política nacional”, dijo en una conferencia de prensa con medios de Huánuco el pasado 16 de diciembre.

Recientemente, encabezó a un grupo de directores regionales de Educación que se reunió con el exministro Gallardo para la firma de un acta de compromisos entre el Ministerio de Educación y el Grupo de Educación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).

Rosendo Serna representó a los directores regiones de Educación recientemente, en un encuentro con el entonces ministro Gallardo. (Foto: DRE de Huánuco)

En el acuerdo se dispuso instalar cuatro mesas técnicas de la ANGR y MINEDU, con la participación de los directores regionales, sobre la emergencia educativa, la descentralización en el sector educación, presupuesto y revisión de relaciones intergubernamentales.

El nuevo ministro de Educación ha desempeñado toda su carrera en el sector público. Además, es magíster en Educación, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y doctor en Psicología Educacional y Tutorial. Su tesis para obtener este último grado la puede revisar aquí. Recientemente aseguró que la mayoría de cargos públicos que ha ejercido los obtuvo mediante concursos, por lo que dijo no temer “a concursar y ser evaluado”.

El ministro está afiliado a Juntos por el Perú desde setiembre del 2020. Sin embargo, aseguró que su militancia “es anecdótica” y que tramitará su salida del padrón de ese partido, que es aliado del gobierno y cuyo presidente, Roberto Sánchez, es ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Tras jurar al cargo este martes 28, el nuevo ministro de Educación, Rosendo Serna, anunció que “mañana mismo” presentará su renuncia como militante del partido Juntos por el Perú. (Video: RPP TV)





Reporte de afiliación obtenido del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).





Perspectiva sobre la Sunedu

Al ser consultado este miércoles por el trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Serna afirmó que no se puede retroceder lo avanzado. “Considero que lo avanzado en términos de alcanzar calidad educativa en la universidad no tiene que retroceder. [...] Hay que definir también el tema de la autonomía, porque creo que no es incompatible supervisión con autonomía y mantener la calidad”, dijo a la prensa.

Añadió que se debe evitar que la educación se utilice con “un afán mercantilista”. El martes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aseguró que Rosendo apuesta por la calidad educativa.

Antecedente

En el 2004, el secretario del Comité Ejecutivo Provincial Yarowilca del SUTE, Hugo Uruncuy, interpuso una demanda de amparo contra el ahora ministro de Educación por una presunta retención de haberes y vulneración del goce de licencia sindical.

El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que en el 2006 declaró fundado el recurso y ordenó al ahora ministro a no incurrir en la conducta que motivó la demanda.

Datos

- De acuerdo con su declaración jurada de intereses, su hijo, el abogado Rosendo Gianfranco Serna Cisneros, es fiscal adjunto del distrito fiscal del Callao; y su hermano, el abogado Rodolfo Raphael Serna Román, es fiscal provincial en Huánuco.

- En una entrevista con “Polémica”, programa periodístico de Huánuco, respondió a las críticas por su retorno a la Dirección Regional de Educación de Huánuco en el 2019: “Yo particularmente no tengo Facebook, no estoy en las redes. ¿Por qué? Porque considero que la gente se entretiene ahí y yo perdería tiempo respondiendo uno por uno a estas situaciones, que pudiese hacerlo. ¿Pero qué ganaría?”, dijo . El cargo de director regional de Educación ya lo ocupó en el 2003.

