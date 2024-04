Pasadas las 2 de la tarde del sábado infame (aunque en el santoral fue de gloria), Dina dio un ‘pronunciamiento’ con los ministros detrás de ella. No fue un ‘mensaje a la nación’, porque la norma manda que estos sean aprobados por el consejo de ministros. Un texto generado por tribulaciones personales, esbozado con ayuda de su defensor el abogado Mateo Castañeda y –según confesión en entrevista en “Punto Final”- del premier Gustavo Adrianzén; no era pertinente al gabinete. Ya bastante hicieron los ministros al darle un respaldo político con su presencia en la trasmisión.

Les haremos caso

El alivio pasajero de su pronunciamiento llevó a Dina a pensar en gobernar y trabajar con Adrianzén en su investidura del miércoles 3. Tenían que cambiar al ministro Víctor Torres Falcón de todos modos. Era una decisión largamente postergada y Adrianzén tenía el pedido de casi todas las bancadas, que le reclamaban les ahorre el costo político de tener que censurarlo. Se optó por el camino más fácil, que era reemplazar a Torres con alguien de su staff y con similar perfil: general PNP en retiro, ex jefe de regiones policiales y con experiencia administrativa. Además, Walter Ortiz Acosta estaba en un puesto de moda: jefe de la Dirección General contra el Crimen Organizado.

Una vez que atacaron el problema del Interior, tuvieron la noche del sábado y el domingo feriados para hacer añadidos. Era la oportunidad de Adrianzén, que sucedió a Alberto Otárola sin hacer un mísero cambio, de poner su sello imponiendo algunos cuadros. Había hablado con varias bancadas y tomado nota de sus sugerencias. Llegados a este punto, precisemos el concepto de cuotas de poder: es la decisión de entregar, tras un acuerdo explícito con un partido o grupo (no necesariamente hecho público), un ministerio o esfera de poder para que este coloque a uno de sus miembros y la gestione de acuerdo a sus perspectivas e intereses. Esto hizo Pedro Castillo, por ejemplo, en distintos momentos, entregando el Minsa a Perú Libre, el MEF y el MIMP a Nuevo Perú, el Midagri al Bloque Magisterial, Produce al grupo de los ‘Niños’ de Acción Popular.

Cuando Dina Boluarte asumió el poder, dijo en todos los tonos ante las bancadas con las que conversó, que se había acabado el sistema de cuotas. Los partidos importantes tampoco las buscaban pues no querían comprometer su futuro político asociándose a un gobierno tan débil e impopular. Pero, pasadas las protestas y archivado el proyecto de adelanto de elecciones, se estableció un pacto tácito para sobrevivir hasta el 2026. Y el gobierno busco formas próximas al cuoteo, algo más parecido a un cortejo: ‘ficho a un militante tuyo, aunque no me lo pidas y así te tengo más cerca’. Por ejemplo, César Vásquez, ex congresista y dirigente de APP quería ser ministro de Salud desde el gobierno de Castillo. Su partido no le permitió ceder al cortejo castillista pero sí lo han dejado ceder ante Boluarte con la única condición de que pida licencia a la organización. Hoy APP tiene una ‘cuota’ que niega a viva voz, que a veces le resulta pesada y otras provechosa. Algo parecido podría suceder con Somos Perú que ha visto jurar a una afiliada –la nueva ministra de la Mujer, Teresa Hernández- y Avanza País que tiene a su afiliada Elizabeth Galdo a cargo del Mincetur. Ahora bien, no se trata de dirigentes partidarios como Vásquez lo es para APP, de modo que hay que relativizar aún más la existencia de cuotas. Más importante que estas, es la fluidez de la relación entre congresistas y ministros que atiendan sus pedidos.

Hubo un pedido explícito de la bancada de Somos Perú para que salga la ministra Jennifer Contreras de Agricultura. Me lo dijo en una entrevista el congresista Héctor Valer, aclarando que no sugirieron quién debía reemplazarla. Es una regla del cortejo pedir cabezas pero no mencionar abiertamente al sucesor. ¿Pero porqué sacar a Contreras, una de las ministras que con más ahínco defendía a Boluarte? Alguien del entorno de la ex ministra me dijo que había presiones ante la política de titulaciones y el posible uso inmobiliario de algunas tierras. Pasado un tiempo, ya veremos con la gestión de los nuevos ministros, el sentido de los cambios y los motivos del cortejo.

Wilfredo, dí que sí

Tanto Willax como Latina aportaron pruebas contundentes sobre el papel del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el affaire de los Rolex. Que, según registro de la Casa Banchero, el único importador autorizado del reloj en el Perú, esta hubiera vendido uno a Oscorima el mismo 31 de mayo del 2023 en que Dina cumplió años y este la visitó en Palacio, era un dato abrumador. Cuando la defensa de la presidenta pidió adelantar su declaración, se puede presumir que ya tenía la aquiescencia de este para confesar, al menos, el origen de un Rolex y tener algún relato parcial que calme las aguas. En su comparecencia del jueves, Oscorima optó por guardar silencio, lo que respaldaba tal presunción.

El jueves, una fuente ligada a la defensa de la presidenta me dijo que esta convocaría a una conferencia de prensa luego de acudir al Ministerio Público. Esa decisión se tomó sin conocer ni las más de 5 horas que duraría ni el grado de agudeza del interrogatorio. De mal humor, Boluarte cumplió con el plan de la conferencia y afirmó, culposa, que fue “una equivocación” haber recibido el “préstamo” de los relojes. Habló en plural sin precisar cantidad. Oscorima, a través de su abogado Humberto Abanto, se allanó a la versión presidencial y ofreció presentarlos la próxima semana. La versión del préstamo se fue ajustando para no caer en pozos de incredulidad profunda. Entrevisté a Abanto en la noche del viernes en RPP y me dijo que el 31 de mayo del 2023, Oscorima sí compró un reloj de mujer para regalárselo a Dina por su cumpleaños, pero ella le dijo que no podía aceptarlo como regalo y se lo quedó como préstamo. Los ministros suspiraron y se pusieron a destrabar.