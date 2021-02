Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Francisco Sagasti recibió ayer la lista de 487 vacunados con la dosis de Sinopharm, una información brindada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Esta información fue remita por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Congreso, a la Contraloría General de la República, al Congreso de la República, la Procuraduría General del Estado y la Comisión investigadora del Ministerio de Salud. Aquí presentamos la lista integra.

En la lista figuran los nombres más mediáticos conocidos hasta el momento, empezando por el del expresidente Martín Vizcarra (casilla 81), su esposa y exprimera dama Maribel Díaz (casilla 82), y su hermano César Vizcarra (casilla 149). Mientras que el ahora candidato congresal de Somos Perú figura como “invitado”, sus familiares están registrados como “entorno cercano”.

Este Diario contabilizó que al menos el 7% de la lista pertenece al rubro “entorno cercano”, el cual se entiende que son a familiares o allegados de funcionarios, o personas vinculadas. Un ejemplo de esto último es el caso del excongresista y actual candidato de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga.

“En el mes de noviembre del año pasado, en el ejercicio de mi profesión Médica como consultor del equipo de investigación fui vacunado. No era ni soy alto funcionario público, No era tampoco candidato al Congreso ni pensaba serlo en ese momento, por lo que considero no cometí ningún acto irregular. Es muy injusto que se pretenda involucrar a Keiko Fujimori o Fuerza Popular con mi trabajo Médico”, escribió Aguinaga en su cuenta de Twitter.

En la lista entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se precisa que Aguinaga recibió la vacuna en diciembre, y no en noviembre como señaló en su Twitter. La primera dosis fue el 4 de diciembre y la segunda el 28 del mismo mes. La segunda dosis la recibió seis días después del cierre de inscripción de candidaturas para el proceso electoral 2021.

Este Diario también encontró que en la casilla 208 figura su esposa Fabienne Weber de Aguinaga. Consultado al respecto, Aguinaga respondió lo siguiente: “comorbilidades y contacto conmigo, estamos solos. Yo no soy funcionario público, ejerzo mi profesión”.

Entre los familiares que recibieron la vacuna también figura la hermana María del Carmen Suárez-Ognio, sus hijos Juliet y Luis Suárez Caro, y la esposa Inés Caro Kahn del exviceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio.

“Esta vacuna candidata me fue aplicada a mí y a miembros del equipo a cargo de la respuesta frente a la pandemia de manera voluntaria asumiendo individualmente cada uno el riesgo que implica un producto aun no evaluado en fase 3 y a sabiendas de que se desconocía su real eficacia y seguridad”, sostuvo el exfuncionario el Minsa el pasado domingo.

También figuran casos de hermanos como Mario Alfredo y Maria de Fatima Acha Suárez en las casillas 16 y 167, respectivamente. Ambos recibieron sus dosis los mismos días. O los hermanos Fabrizio Bejamín y Fhariddy Geraldine Orellana Aznarán, en las casillas 205 y 206, respectivamente. Estos casos están registrados bajo el rubro “entorno cercano”.

Consultores e invitados

Entre los consultores vacunados también figuran personajes conocidos como la exministra Patricia García (casilla 79). En su cuenta de Twitter, indicó que recibió la vacuna como parte ligada al proyecto.

“Tal como se establece en el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud recibí voluntariamente la vacuna como personal ligado al proyecto, como consultante en salud publica. La vacunación al personal se utiliza en ensayos clínicos de vacunas COVID en otros países. Soy investigadora, trabajo en Cayetano, manejo varios proyectos sobre COVID y no ejerzo ningún cargo público”, afirmó.

Por parte de los “invitados” figuran nombres como el de la abogada Cecilia Blume Cilloniz (casilla 178). Los “invitados” representan el 3% en la lista de 487 vacunados. Los “consultores” abarcan el 7% de la lista.

Algunos funcionarios del Ministerio de Salud que figuran como vacunados Puesto que ocupaban al ser vacunados Luis Suárez-Ognio Viceministro de Salud Pública Víctor Bocangel Puclla Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Pedro Guerrero Romero Asesor del Viceministerio de Salud Pública Máximo Espinoza Silva Ejecutivo Adjunto II del Viceministerio de Salud Pública Gladys Ramírez Prada Ejecutiva Adjunto II del Viceministerio de Salud Pública Mario Tavera Salazar Ejecutivo Adjunto II del Viceministerio de Salud Pública Marita de los Ríos Guevara Analista especializada en Presupuesto Inés Caro Kahn Médico pediatra en el Instituto Nacional de Salud del Niño María Melvy Graciela Ormaeche Macassi Ejecutiva Adjunta del Despacho Viceministerial de Salud Pública Danilo Céspedes Medrano Jefe de Gabinete de Despacho Ministerial Aldo Lucchetti Rodríguez Director General de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública Luis Rodríguez Benavides Director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud María Ticona Zegarra Directora Ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública Leonel La Torre Rosillo Director de Inteligencia Sanitaria Víctor Raúl Cuba Oré Director General de Cooperación Técnica Internacional Lucy Olivares Marcos Directora Ejecutiva de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud Carlos Castillo Solórzano Representante alterno del Minsa ante la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar el seguimiento de las acciones a cargo de las entidades competentes para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra el COVID 19 Noemí Janampa Grados Equipo técnico del Minsa Rommel Gonzalez Seminario Equipo técnico del Minsa María Solís Castro Equipo técnico del Minsa Sofía Salas Pumacayo Directora Ejecutiva de DIGEMID Cecilia Isabel Arrese Mogollón Asistente de Gerencia en DIGEMID Yolanda Yrene Cortez Chaupin Profesional de DIGEMID Yuber Sucso Grandez Evaluadora de DIGEMID Javier Masías Mimbela Responsable de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud La Libertad

Funcionarios

En la larga lista figuran también funcionarios de menor rango, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del Minsa son casi 50 los funcionarios que recibieron la vacuna, entre ellos la exministra Pilar Mazzetti (casilla 262). Señalados como directamente en el rubro “RR.EE” solo figuran la exministra Elizabeth Astete y Jorge Arturo Jarama, exdirector de Ciencia y Tecnología.

En el Minsa figura el nombre de María Ticona Zegarra, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Ticona recibió la primera dosis de la vacuna, según el documento, el 17 de octubre y la segunda, el 19 de diciembre del 2020. Pero, según resolución ministerial, Ticona renunció a su cargo directivo el 2 de diciembre.

Similar es el caso de Luz Quevedo Ramos, quien recibió su primera dosis el 17 de octubre y la segunda, el 13 de noviembre. Según resolución ministerial, Quevedo renunció el 30 de setiembre al cargo de Asistente de Alta Dirección de la Jefatura del Instituto Nacional de Salud.

En la casilla 171 figura Jean Pierre Baca Balarezo quien, hasta el 13 de enero último, fue representante de la PCM ante la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento y fiscalización del proceso de implementación del “Plan Nacional de Fortalecimiento de las Familias 2016-2021″. Dicho funcionario figura en la lista de vacunados como “invitado”.

Casi al final de la lista figuran rectores y vicerrectores de las universidades que participaron de los ensayos clínicos. entre los nombre figuran el de Luis Varela Pinedo, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Finalmente, del sector privado, figura en la lista la gerente general de Suiza Lab, Claudia Gianoli Keller (casilla 134), así como el gerente comercial Christopher Wiegering Gianoli (casilla 203) y Daniel Wiebering Gianoli (casilla 162).

