En su videocolumna “Cuentame otra” de este viernes, Fernando Vivas se refiere al mensaje a la Nación que brindó el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso. “Se dedicó a leer los resultados de la inercia, del piloto automático, de la tecnocracia no derrotada por la cleptocracia”, expresa.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo recurre al TC para anular proceso por presunta traición a la patria en el Congreso

“El presidente tenía dos salidas extremas. Una era participar de su propia salida política, es decir, si estoy cercado por la justicia y la oposición, participaré con ustedes dándoles ideas para una opción menos gravosa [...] Sin embargo, ni siquiera planteó algo similar al adelanto de elecciones”, señaló Vivas.

A criterio del periodista de El Comercio, con esta posición “(Pedro Castillo) podría soñar con que se le trate benignamente” y que la “oposición y el Poder Judicial lo traten como un colaborador eficaz de la democracia”.

“Otra situación extrema era decir que ‘apelaré al pueblo y tendré un cordón social y lo lanzaré contra el Congreso que está más desprestigiado que yo’. Pedro Castillo, en su desesperación de acorralado, no es imaginativo, no es temerario, no es audaz, es entumecido para bien o para mal. Para bien porque no tomó decisiones radicales confrontadoras, para mal porque no ha dado un paso adelante en la salida política”, agregó.