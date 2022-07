El Congreso de la República fue escenario de una nueva fricción entre el presidente Pedro Castillo Terrones y los legisladores de la oposición. El mandatario finalizó su mensaje a la Nación en medio de gritos y pedidos de renuncia; sin embargo, durante su discurso también ocurrieron otros incidentes que marcaron estas Fiestas Patrias.

El jefe de Estado estaba por culminar su mensaje cuando un grupo de congresistas, principalmente de Fuerza Popular, empezaron a exigirle a gritos que deje el cargo.

Lo último que pudo decir Castillo antes de ser interrumpido fue: “Que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo como testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva […] ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!”.

Balcón presidencial

Cuando el jefe de Estado protagonizaba una accidentada retirada del hemiciclo, en medio de los gritos de los parlamentarios de la oposición, sus familiares e invitados mostraron pañuelos blancos desde la galería del Congreso donde estaban ubicados.

Los únicos que no tenían en la mano dichas prendas eran la primera dama Lilia Paredes y su hijo mayor.

Cambio de planes

Palacio había entregado a los parlamentarios un documento con el supuesto contenido del mensaje a la Nación, que incluía en los últimos párrafos una exhortación a los prófugos de la justicia a entregarse a las autoridades.

Este es el texto entregado a los congresistas.

La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) mencionó este hecho en su cuenta de Twitter. “El día de hoy en pleno del Congreso se nos alcanzó en copia impresa a congresistas del mensaje a la Nación, comparen, solo pongo imágenes 1ra y última página”, escribió.

El día de hoy en pleno de @congresoperu se nos alcanzó en copia impresa a congresistas #MensajeALaNacion, comparen, solo pongo imágenes 1ra y última página 🧵 pic.twitter.com/NeDUJ2Ojtp — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 28, 2022

Es importante resaltar que Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, se encuentran prófugos de la justicia.

Según la tesis fiscal, ellos y el presidente habrían integrado una red criminal que operaba en el MTC, durante la gestión de Silva.

Se retiran, le dan la espalda, colectan firmas…

Cuando Pedro Castillo hablaba de los puestos de trabajo, las cámaras de televisión registraron el momento en el que algunos congresistas le daban la espalda.

Una de ellas fue la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), quien giró su asiento en dirección contraria a Castillo.

Pedro Castillo estuvo en el Hemiciclo del Congreso de la República. A su salida fue abucheado por la bancada Fujimorista. Fotos: (Jorge Cerdan/@photo.gec)





Su colega de bancada Rosangella Barbarán y los congresistas de Renovación Popular José Cueto y María Jáuregui hicieron lo mismo.

Barbarán incluso aprovechó para recolectar firmas en un documento. El periodista René Zubieta señaló que “fuentes de Fuerza Popular señalaron que se trata de un proyecto de ley relacionado a la atención del Covid 19″.

Se trata de la insistencia de la autógrafa del CAS-COVID. Debido a ello, se convocó a un pleno extraordinario para este sábado 30 de julio.

Congresistas firman pedido de pleno extraordinario. (Foto: GEC)

Las cámaras también captaron a otros legisladores como Jorge Montoya que optaron por revisar sus celulares sin mirar al jefe de Estado.

Asimismo, los parlamentarios de Avanza País, Norma Yarrow, Patricia Chirinos y Alejandro Cavero se levantaron de sus curules para no escuchar a Castillo.

El congresista Carlos Anderson también se retiró del hemiciclo durante el discurso de Castillo Terrones, tal y como lo había anunciado previamente.

Carlos Anderson se retiró durante el mensaje a la Nación de Pedro Castillo. (Foto: GEC)

Minutos después, Yarrow escribió en sus redes sociales que no podía quedarse “escuchando las burlas y calumnias” de Pedro Castillo, por lo que decidió retirarse del hemiciclo.

No podía quedarme sentada escuchando las burlas y calumnias de Castillo, nos falta el respeto a todos los Peruanos. Mi presencia en el hemiciclo sería hipocresía absoluta.

Viene a pecharnos o amenazarnos?

Lamento que este 28 de julio sea uno que recordaremos y no por los logros — Norma Yarrow (@NormaYarrow4) July 28, 2022

En tanto, la bancada de Renovación Popular Se pronunció en su cuenta de Twitter y señaló que tomaron la decisión frente a los “insultos agraviantes” del máximo mandatario.

Ante los insultos agraviantes manifestados por el presidente, Pedro Castillo, durante el #MensajeALaNación, la Bancada Renovación Popular decidió retirarse del Hemiciclo. #BancadaCeleste — Bancada Renovación Popular (@BancadaRP) July 28, 2022

“¡Corrupto!”

Durante los primeros minutos de su discurso, mientras el presidente decía que “se ha ocultado” lo que hizo en estos 12 meses, la parlamentaria Patricia Chirinos le gritó: “¡Corrupto!”.

“La indignación de escuchar a un corrupto decir tantas mentiras en solo unos minutos me llevaron a retirarme del hemiciclo. No me arrepiento. Como representante del país, dije lo que el pueblo piensa y quiere decirle a Castillo: ¡Corrupto!”, argumentó la legisladora en su cuenta en Twitter.

