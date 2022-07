Congresistas de diversas bancadas parlamentarias se pronunciaron respecto al mensaje a la Nación que brindó este jueves 28 de julio el presidente de la República, Pedro Castillo.

Los parlamentarios coincidieron en que no hubo una autocrítica del jefe de Estado hacia el primer año de su gestión y sugirieron que en el discurso dio a entender que el país no tiene problemas graves.

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), aseguró que el máximo mandatario atacó a los legisladores desde que comenzó con su mensaje y quiso dejar como “el malo” a este poder del Estado.

“Creo que los asesores se equivocaron y le pasaron los datos de Suiza. Nunca me imaginé que estábamos tan bien en el Perú. Todo es un desastre, creo que vive en un mundo paralelo (…) No solo no hubo autocritica, entró con la pata en alto. Comenzó a atacarnos primero a nosotros que ‘estamos injuriando a su familia’, que ‘no hay prueba alguna de la corrupción’. Como siempre el malo de la película es el Congreso, pobrecito, él que quiere hacer tantas cosas”, manifestó para Canal N.

La parlamentaria Gladys Echaíz (Renovación Popular) dijo estar sorprendida porque Castillo Terrones habría pintado “un paraíso” en su mensaje. Además, dijo que el presidente mostró “cinismo” al desconocer los cuestionamientos en su contra por las investigaciones que le realiza la Fiscalía a él y a su entorno.

“Estoy sorprendida porque creí que vivía en un país con problemas, con necesidades, con angustias y desesperación del pueblo, pero ahora me pintaron un paraíso. Por otro lado, sorprendida por el cinismo del presidente, quien viene a presentarse como el más inocente de los hombres y desconocer lo que públicamente se ha puesto en evidencia, que es su responsabilidad en muchos actos de contenido penal”, subrayó.

Por su lado, Jorge Montoya (Renovación Popular) consideró lo dicho por Pedro Castillo como “un mensaje de insulto” y destacó que no existió un mea culpa en su discurso.

“Ha sido un mensaje de insulto y enfrentamientos al inicio, para terminar con pedidos de aprobación de proyectos legislativos que ya los conoces y es problema nuestro trabajarlos, no necesitamos que nos lo digan. No ha habido una mea culpa, al contrario, yo pensé que estábamos en el país de las maravillas”, dijo.

A su turno, la legisladora Susel Paredes también cuestionó la ausencia de autocrítica, pues recordó las investigaciones fiscales contra Pedro Castillo y personas cercanas a él.

“Esa es una crítica que le hago yo, autocritica cero y eso está muy mal porque sí, hay personas de su entorno cercano investigadas por corrupción. Ese es un elefante muy grande para que se pase por la sala sin que se mencione”, declaró.

El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, cuestionó el mensaje del presidente Pedro Castillo y explicó que las protestas al final de su presentación fue una reacción contra alguien que habla de lucha contra la corrupción y cifras sin traer una propuesta. “Ha venido al burlarse”, cuestionó.

De igual modo, su colega, Patricia Chirinos Venegas, coincidió en que no hay nada bueno que rescatar del Mensaje ofrecido por Pedro Castillo: “Fue un Mensaje en contra de la nación y lleno de mentiras”, manifestó tras asegurar que no se arrepiente de haberse retirado del hemiciclo.

