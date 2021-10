El primer ministro Guido Bellido lanzó una amenaza al Congreso de la República durante su discurso en quechua la tarde de este domingo en Cusco, donde participó de la ceremonia de lanzamiento de la “segunda reforma agraria”.

“Quieran o no, para que haya una segunda reforma agraria nuestro presidente pedirá una ley al Congreso con presupuesto, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, si no hay reforma agraria, si el Congreso no la aprueba, devolveremos a cada uno de los congresistas a sus pueblos”, manifestó Bellido, quien también es legislador de partido oficialista Perú Libre y representante de Cusco.

Asimismo, señaló que el gobierno no retrocederá en su labor a favor de la tierra. “Escucha Keiko Fujimori, la derecha, esta es nuestra tierra, nuestro país, el sur del Perú, Perusuyo”, dijo en referencia a la lideresa de Fuerza Popular, partido de oposición. “El fujimorismo dice no a la nueva Constitución y la prensa dice no, no, no. Ahora escuchen el cambio verdadero”, agregó.

Las expresiones de Bellido hacia el Congreso se dan mientras desde este poder del Estado se anuncia la presentación de una moción multipartidaria que plantea censurar al ministro de Trabajo, Iber Maraví.

Y el primer ministro, además, adelantó el último miércoles que, “de ser necesario”, el gobierno presentará una cuestión de confianza para impedir que el Congreso censure a Maraví.

Además, a lo largo de las últimas semanas, la oposición en el Legislativo ha pedido que el primer ministro sea retirado del cargo. Es más, la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emitió un mensaje en Twitter el sábado señalando: “Me parece nefasta la presencia del premier Bellido. Es dinamita contra nuestra democracia. Pienso que debe ser censurado. Si el presidente no se atreve, el Congreso tiene que tomar decisiones. Y así se hará”.

Titular de la PCM, @GuidoPuka: Se buscará una ley con presupuesto ante el @congresoperu para esta #SegundaReformaAgraria. pic.twitter.com/a6HzUtlvhU — Consejo de Ministros (@pcmperu) October 3, 2021

