El congresista Guido Bellido (Perú Libre) reiteró que cumplirá con el acuerdo realizado por el partido liderado por Vladimir Cerrón de no otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez. Sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definida una posición concreta, según admitió.

“La cuestión de confianza está claro para nosotros, sin embargo, a nivel de bancada todavía no está definido. No todos los que están en la bancada son parte del partido y hay dos opciones: Uno, optemos porque cada quien tome una decisión a conciencia de respaldar o no respaldar, y lo segundo es debatir, agotar el debate, someterlo a votación y ajustarnos minorías a mayorías”, manifestó Bellido Ugarte en diálogo con la prensa, este viernes 29.

En esa línea, el ex primer ministro consideró que si la bancada oficialista pone a debate el voto de confianza, debe pesar el acuerdo adoptado en la asamblea del partido Perú Libre, que es negarle la investidura al equipo ministerial dirigido por Mirtha Vásquez.

“Por el momento lo que hay son posturas a nivel de bancada, personales, individuales, criterios y fuera de la bancada, a nivel de partido hay consensos porque la máxima instancia que es la Asamblea han sesionado con una presencia casi al 100%; Comité Ejecutivo Nacional, los Comités Ejecutivos Regionales, quienes son los que conforman. Ellos han determinado no dar el voto de confianza, y eso va a tener que pesar en el momento del debate”, precisó el congresista representante de Cusco.

“Este Gobierno no ha sido elegido por méritos económicos, sino es el pueblo que se ha organizado y ha optado por un cambio y eso es importante, no para que continúen los mismos de siempre”, añadió.

Guido Bellido dijo que luego de que fracase una renegociación, plantearán ante el Congreso una nacionalización del gas de Camisea. (Canal N)

El pasado 14 de octubre Vladimir Cerrón informó que el partido Perú Libre acordó no respaldar al Gabinete que encabeza la excongresista. No obstante, la legión magisterial que compone la bancada parlamentaria expresó su disconformidad y reveló que sí apoyaría a Mirtha Vásquez.

El Pleno del Congreso retomará la sesión del voto de confianza el próximo jueves 4 de noviembre a partir de las 9:00 a.m.. Se requiere 66 votos para otorgar la investidura al Gabinete Ministerial.

