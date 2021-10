Conforme a los criterios de Saber más

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, solicitó este lunes el voto de confianza del Congreso, tras exponer durante una hora y 40 minutos la política general del gobierno. La política de izquierda, a diferencia de su antecesor Guido Bellido, hizo hincapié en los derechos de la mujer, de la población LGTBI y del cuidado del medio ambiente en su discurso.

Vásquez, expresidenta del Parlamento, le propuso a la oposición forjar “un pacto por la gobernabilidad” y priorizar el diálogo. Los politólogos Omar Awapara y Kathy Zegarra y el analista político Jeffrey Radzinsky evaluaron su mensaje.

1. ¿Ha logrado Vásquez aterrizar la ruta del gobierno de Castillo? ¿O está aún no es clara?

Omar Awapara, director de la Ciencias Políticas de la UPC

“Me parece que no, lo que quiso hacer más que establecer una política genera de gobierno es enfatizar ciertos aspectos que el gobierno de Pedro Castillo acentuaría. Cada presentación de Gabinete busca transmitir un mensaje, me quedó la sensación de que [Vásquez buscó] una especie de reivindicación de las banderas asociadas a una izquierda progresista, como los derechos humanos, interculturalidad, medio ambiente y poblaciones vulnerables. Los énfasis estuvieron por ahí. Y hubo una mención a la reactivación económica y a ciertas obras, pero no veo una visión de largo plazo, sino una orientación”.

Kathy Zegarra, politóloga

“Yo creo que está relativamente clara las políticas que buscan priorizar. En el discurso de Vásquez se ha hablado no solo de programas sociales, sino sobre los principales puntos que este gobierno prioriza, como la reactivación económica, la salud más allá del COVID-19. Hemos visto la promoción de lineamientos que estuvieron en el discurso del presidente Castillo cuando asumió el cargo, como la promoción de la ciencia y la tecnología con la búsqueda de un nuevo ministerio. Dentro de todo, ahora sí hay claridad sobre hacia dónde apunta el Ejecutivo. Creo que sí se pueden encontrar puntos en común entre el gobierno y el Legislativo”.

Jeffrey Radzinsky, analista político

“La primera ministra ha procurador aterrizar algunos puntos, pero ha sido muy genérica en ciertos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la conflictividad social, que es un tema relevante, ahí no hubo más que generalidades, como hablar de diálogo, de articulación, y de mesas técnicas, pero no hubo algo más concreto, siendo un problema grave no solo en el corredor minero del sur, donde ya se anuncian paros. Me parece saludable que haya dejado de lado la intención de una asamblea constituyente, es positivo que eso no se haya tocado […] La agenda del gobierno debe tener elementos concretos, como presupuestos y plazos. Y tienen que acotarse acciones concretas para los próximos tres o seis meses, teniendo en cuenta que la prioridad de los ciudadanos es el crecimiento económico y el empleo”.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre la presentación de Vásquez y la de Bellido?

Omar Awapara, director de la Ciencias Políticas de la UPC

“Bellido, incluso, se comió una parte de su discurso que no quiso mencionar [sobre los derechos LGTBI]. Nos queda la sensación a todos de que Bellido había ido en un tono más confrontacional al Congreso. Y [durante su discurso] tuvo tintes conflictivos. Aquí [en la presentación de Vásquez] ha primado un reconociendo, en el sentido, de que estamos en medio de una crispación política, de que hay roces entre los poderes del Estado. Y ha existido el intento de diluir esto, de bajarle la intensidad, pero no sé si le alcance, porque desde la oposición ya dicen que debió sacar a los ministros del Interior y de Educación”.

Kathy Zegarra, politóloga

“La primera ministra ha hablado sobre las problemáticas de género en su discurso, otra cuestión ha sido el enfoque a los derechos de la comunidad LGTBI, que Bellido omitió a pesar de que estaba escrito en su discurso […] Y también abordó problemáticas que fueron dejadas un poco de lado por el Gabinete anterior, como la necesidad de luchar contra el cambio climático. Y hay que tener en cuenta que Vásquez ha hablado de gobernabilidad, de consensos, de trabajo conjunto y buena fe hacia los partidos. Siempre habrá bancadas en contra, pero ella ha intentado no generar mucha polémica, como si lo hizo su antecesor”.

Jeffrey Radzinsky, analista político

“Hay una diferencia en el tono, este es un tono mucho más conciliador y el discurso de Bellido fue confrontacional. En segundo lugar, el propio presidente Castillo, al cambiar a su Gabinete a menos de tres meses de iniciado su mandato, reconoce que no armó un equipo idóneo inicialmente. Los que cuestionaron y no le dieron el voto de confianza a Bellido, como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, tampoco se lo darán a Vásquez. Lo interesante será ver cómo se porta la bancada oficialista de Perú Libre”.

3. ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Cuáles fueron los principales vacíos del discurso?

Omar Awapara, director de la Ciencias Políticas de la UPC

“En cada presentación de Gabinete, hay un tenor, con Cateriano, por ejemplo, fue la minería. Cada primer ministro busca darle una identidad a su presentación. Si nos fijamos desde esa perspectiva, habría muchas cosas que se han quedado, muchos aspectos comunes. Venimos desde hace 90 días de escuchar algo parecido, el tiempo de vida de cada Gabinete obliga a imprimir tu huella en la gestión, pero es muy difícil de que [este discurso] se traduzca en acciones concretas. [Uno de los vacíos] ha sido en seguridad, y probablemente sea un reflejo de que no hay mucho diálogo entre Vásquez y Barranzuela. Sí hubo una mención directa al tema de la erradicación del cultivo ilegal de hoja de coca y a la crisis en DEVIDA, que está descabezada”.

Kathy Zegarra, politóloga

“Le ha faltado detallar más sobre el retorno a clases [presenciales], ha mencionado la necesidad de que los alumnos regresen a las escuelas, pero ha podido desarrollarlo más. Siempre vamos a encontrar temáticas importantes que no se abordan en los discursos, pero es importante que existan pilares. También pudo hablar del fortalecimiento del régimen democrático, aunque esto podría haber originado un conflicto, de la necesidad de fortalecer a los partidos políticos, de disminuir o clarificar las prerrogativas de los poderes del Estado para que no haya inestabilidad en el gobierno. Pudo desarrollar más la formalización de la economía informal”.

Jeffrey Radzinsky, analista político

“Esperaba un poco más en el tema de conflictos sociales, se ha caído en generalidades, como hablar de diálogos, articulaciones y mesas técnicas, pero no se ha hablado concretamente sobre cómo será la relación entre la PCM y el resto de ministerios, sobre todo con Energía y Minas, donde se concentra la mayoría de conflictos. Tengo la sensación de que no tocó mucho el tema de seguridad y de la Policía, porque precisamente el ministro del Interior es el más cuestionado. Apostaría que pronto será interpelado y, eventualmente, censurado. Le ha faltado dar medidas concretas sobre la reactivación económica y la generación de empleo”.

4. La primera ministra propuso un “pacto por la gobernabilidad” al Congreso. ¿En qué medida es viable?

Omar Awapara, director de la Ciencias Políticas de la UPC

“Cada primer ministro tiene un propósito, hay algunos que son más tecnócratas, como Fernando Zavala, hay otros que son mucho más políticos, varios del Partido Aprista fueron así. El aporte de Vásquez [al gobierno de Castillo] es su paso por el Congreso y su capacidad para establecer diálogo con las fuerzas políticas, sobre todo en la oposición. Uno de los objetivos de ella es que el tono o el volumen de la confrontación baje y ver a través de que mecanismos se puede dar, si convocando al Acuerdo Nacional o al Consejo den Estado”.

Kathy Zegarra, politóloga

“En general, es complicado que el Ejecutivo y el Legislativo generen una relación armoniosa, por el mismo hecho de que el gobierno no tiene una mayoría en el Parlamento, y además el oficialismo se enfrenta a un Legislativo altamente fragmentado. Y en los últimos años, se ha presentado la normalización del uso de medidas de control político que son extremas, como la disolución del Congreso y la vacancia presidencial. Sin embargo, de los puntos mencionados por Vásquez en su discurso, sí se pueden encontrar puntos que pueden ser trabajados con el Congreso de manera conjunta. La presencia de Barranzuela en el Ministerio del Interior genera definitivamente resistencias en algunos parlamentarios, lo que es entendible, pero en general, este Gabinete no tiene tantos anticuerpos como el anterior”.

Jeffrey Radzinsky, analista político

“Yo creo que es un eufemismo, lo del pacto de la gobernabilidad, de alguna manera, es dejar de lado esta posibilidad latente y casi cotidiana de la disolución del Congreso o de la vacancia presidencial. Creo que este acuerdo se resume a una mejor relación, a una relación menos convulsa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Remarco, pasa por dejar de lado la disolución y la vacancia presidencial, porque hay un sector minoritario en el Congreso que empuja una vacancia, y lo han dicho públicamente”.

5. ¿Debió Vásquez definir la postura del Ejecutivo sobre la asamblea constituyente?

Omar Awapara, director de la Ciencias Políticas de la UPC

“Lo que dicho públicamente [de que la asamblea constituyente no es una prioridad en este momento para el gobierno], pero probablemente no quiso traer el tema al Congreso sabiendo que podría antagonizar algunos votos de Perú Libre, quizás era una apuesta arriesgada. Y esto, [el impulso] de una asamblea constituyente puede ser visto como una aventura o un emprendimiento del Perú Libre y no del gobierno”.

Kathy Zegarra, politóloga

“Teniendo en cuenta la fragmentación que existe respecto a este tema y el posible conflicto que esto genera, lo más sensato para encontrar consensos y trabajar en conjunto, es no priorizar el tema [de la asamblea constituyente] y creo que ha recalcado al no hablar de un cambio de Constitución que no es prioridad en la agenda del gobierno, al menos en la dirección de su Gabinete. Esto [la omisión] le puede generar algún tipo de conflicto con algunos miembros del partido Perú Libre, pero gana también porque un importante número de congresistas no apoya esta medida”.

Jeffrey Radzinsky, analista político

“Es positivo que no haya tocado en su discurso el tema de la asamblea constituyente, idealmente hubiera sido mejor zanjar con el asunto, porque cuando una persona dice que no es su prioridad ‘en este momento’, significa que más adelante puede serlo. Mi sensación es que al no tocarlo no ha querido chocar con el núcleo duro y minoritario del Congreso y de la ciudadanía que respalda una nueva Constitución”.

