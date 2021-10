Conforme a los criterios de Saber más

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se presentó este lunes ante el Pleno del Congreso para exponer la política general de su gestión y solicitar el voto de confianza. Su discurso tuvo una duración de una hora y 45 minutos. Estos fueron los principales ejes de su exposición:

1.- Un pacto por la gobernabilidad

Mirtha Vásquez inició su discurso recordando la “crispación política” que ha vivido el Perú en los últimos años, que se ha prolongado más allá del inicio del gobierno de Pedro Castillo. En esa línea, la titular de la PCM instó a las bancadas del Congreso a “ser capaces de construir en conjunto y encaminar al país hacia la gobernabilidad”.

Según Vásquez, el ambiente de tensión política “dificulta implementar las políticas públicas que necesita el país con urgencia”. Ante esto, dijo confiar “en la buena fe” de los distintos partidos políticos y propuso un “un pacto que beneficie a todos los peruanos, un nuevo contrato social, por la estabilidad, la democracia y los cambios que nos demandan”.

La presidenta del Consejo de Ministros definió luego su propuesta como “un renovado pacto, en el marco constitucional, que se sustenta en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia”.

Posteriormente, exhortó al Congreso a “trabajar conjuntamente con lineamientos comunes en torno a la Política General de Gobierno”.

En este último punto hubo un cambio en lo dicho por la presidenta del Consejo de Ministros y la versión escrita del discurso que se difundió entre la prensa. Ante el Pleno, Vásquez se refirió a "un renovado pacto, en el marco constitucional", mientras que en él la versión escrita se lee "un renovado pacto constitucional".





2.- Salud y lucha contra la pandemia

Dentro del campo sanitario, Mirtha Vásquez se comprometió a que el Estado seguirá promoviendo la vacunación de la ciudadanía y una óptima atención hospitalaria; y reiteró la propuesta que hiciera Pedro Castillo ante la ONU para promover “un acuerdo mundial para garantizar el acceso universal a las vacunas”.

La ministra aseguró luego que presentarán “la propuesta de ley de Unificación del Sistema Nacional de Salud desde dos perspectivas: la prestación del servicio y el financiamiento”. Según dijo, será una “propuesta progresiva y coordinada”.

Además, indicó que el personal de salud tendrá “un proceso de homologación de salarios” y se igualará “las entregas económicas al personal contratado bajo distintas modalidades.”

Vásquez también manifestó su intención de fortalecer las políticas de salud mental, para lo que planean implementar “300 nuevos centros de salud mental comunitaria y el fortalecimiento de los 203 ya existentes con profesionales para el cuidado prioritario de la salud mental de niñas, niños y adolescentes y de mujeres sobrevivientes de violencia”.

3.- Segunda reforma agraria y programas sociales

Dentro de la llamada ‘Segunda Reforma Agraria’ que impulsa el Gobierno de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez anunció que a partir del 2022 se ejecutarán en 14 regiones de la sierra del país, la construcción de reservorios y de infraestructura de riego parcelario, recuperación y manejo de praderas”.

También dijo que el Ministerio de la Producción impulsará” la Ley de Cooperativas, en beneficio de las 3000 cooperativas activas en todo el país” y que se promoverá el Reglamento del Registro Nacional de Cooperativas Agrarias, con el objetivo de promover el acceso de los productores.

En otro momento, Vásquez anunció que el Estado otorgará un subsidio de S/. 70 mensuales por empleado formal para trabajadores con sueldos de hasta S/. 2,000, que se concentran en las MYPE y en actividades severamente afectadas por la COVID-19.

“Esta medida, que es diferente a la cobertura del Yanapay, permitirá mejorar en el corto plazo la capacidad de compra de más de 2.5 millones de trabajadores formales en situación de vulnerabilidad, mitigando así el efecto de incrementos recientes de precios al consumidor”, indicó.

4.- Medidas para la reactivación económica

En el campo económico, Mirtha Vásquez señaló que la meta del Ejecutivo es un crecimiento de más del 10.5% para el 2021 y de más del 4.8% para el 2022. Dentro de estas expectativas, anunció que durante el último trimestre del 2021 se planea adjudicar proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos por US$ 871 millones

Entre estos proyectos están la planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Maldonado y el Parque Industrial de Ancón. Además, anunció que durante el 2022 se prevé adjudicar dos proyectos adicionales: la Línea de Transmisión Piura Nueva Frontera y las Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS y 2.3 Ghz, ambas con una inversión de US$ 466 millones.

Por otro lado, Vásquez reiteró el compromiso del Ejecutivo de “garantizar el acceso universal al gas natural, en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación” y dijo que tienen como objetivo “promover la sostenibilidad ambiental a través de inversiones privadas en generación de energías renovables”. Con esto, indicó, buscarán cumplir las metas nacionales en materia de carbono neutralidad al 2050 y de mitigación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 40%.

La titular de la PCM reiteró luego la intención del Ejecutivo de solicitar facultades legislativas para ejecutar una reforma tributaria que permita “generar ingresos adicionales sin comprometer la competitividad de nuestra economía ni afectar derechos adquiridos por los inversionistas”.

Lo recaudado, indicó, se orientará hacia cerrar brechas en los sectores educación y salud, a incrementar la conectividad con inversiones en caminos rurales y en conexiones a internet, y a apoyar la adaptación de las poblaciones al calentamiento global mediante inversiones en pequeña infraestructura”.

5.- Ciencia y acceso a la tecnología

La ministra informó al Pleno que el Ejecutivo está terminando de trabajar la propuesta para la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cual será presentada en el primer trimestre del 2022. De la misma manera, dijo que están terminando de elaborar el reglamento de la Ley de promoción del desarrollo del investigador científico”.

Vásquez dijo que el Gobierno adjudicará en los próximos meses el concurso público de bandas AWS-3 y 2.3 GHz, con las que al menos 1561 localidades rurales tendrían cobertura móvil de la tecnología 4G LTE-A. Además, anunció que impulsarán “una Política Nacional de Telecomunicaciones enfocada en el Internet de Banda Ancha, que defina las directrices en esa materia con un horizonte al 2030, buscando un mayor acceso y uso de internet de alta velocidad, con especial priorización de las zonas no conectadas”.

6.- Retorno a las aulas

Mirtha Vásquez destacó que en el Presupuesto 2022 se han destinado S/ 35,758 millones al sector Educación, lo que representa “casi la quinta parte del presupuesto total”.

Respecto al retorno de las estudiantes a las aulas, indicó que la meta del Ejecutivo es que para marzo del 2022 se retorne a la presencialidad y que para julio del 2022, “el 99% de instituciones educativas atiendan plenamente”. Además, indicó que para que los colegios puedan volver a actividades presenciales, su personal deberá contar con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Sobre la infraestructura e implementos de bioseguridad en los escuelas, Vásquez señaló que “se están destinando S/ 297 millones para el mantenimiento y acondicionamiento de los locales 17 educativos, así como S/ 291 millones para la adquisición de kits de higiene y mascarillas, beneficiando a más de 6 millones de alumnos y 422 mil docentes en todo el país”. Además, dijo que continuarán “con la segunda fase de la dotación de tablets, que beneficiarán 279,712 estudiantes y 39,780 docentes”.

Por otro lado, respecto a las condiciones para docentes, aseguró que se destinarán S/ 572 millones “para el incremento de la Remuneración Íntegra Mensual, la cual beneficiará a más de 393,000 docentes a nivel nacional”. Agregó que “se están destinando S/169 millones para evaluaciones de nombramiento, acceso y desempeño docente para continuar con una carrera docente meritocrática”.

7.- Descentralización y conflictos sociales

La titular de la PCM indicó que su despacho viene trabajando en un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial con la meta de presentarlo ante el Congreso de la República en el primer trimestre del 2022. Al mismo tiempo que se viene trabajando la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con la previsión de que sea presentada en el tercer trimestre del siguiente año.

Sobre el manejo de conflictos sociales, Mirtha Vásquez aseguró que se debe “insistir en una lógica del diálogo transformador para el desarrollo territorial, promoviendo espacios saludables en los que las partes se comprometan a cumplir lo que proponen”.

“Tenemos que trabajar de manera descentralizada, con una lógica intersectorial, intercultural cuando corresponda, y articulada con los tres niveles de gobierno en alianza con la sociedad civil y las empresas privadas”.

8.- Lucha contra la violencia, corrupción, drogas y terrorismo

Para contribuir a la defensa de poblaciones vulnerables, la ministra anunció la creación del Sistema Nacional de Cuidados, con la meta de “proteger el derecho al cuidado, de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia”. Para esto también se presentará una iniciativa ante el Congreso.

Respecto a la lucha contra la corrupción, la titular de la PCM dijo que se publicará antes de fin de año un decreto supremo con la nueva Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción hacia el 2030 y que en la próximas semanas se aprobará la Estrategia de Prevención de la Corrupción del Poder Ejecutivo al 2022.

Vásquez dijo que dentro de esta estrategia se contempla un mecanismo para corroborar los requisitos de idoneidad técnica, previa y posteriormente, así como identificar cuándo la contratación de alguien podría significar “un riesgo respecto de la integridad y probidad para la entidad”. “Les aseguro señores congresistas y ciudadanía que me escucha que esta es una preocupación de mi especial interés”, aseguró.

La primera ministra aseguró luego que durante su gestión, “las obligaciones del Perú en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico serán llevadas a cabo de manera rigurosa y eficiente”. Al referirse a la política antidrogas, dijo que están “hartos del círculo permanente de cultivos erradicados, cultivos resembrados, que ha venido ocurriendo en la Selva Alta”.

Frente a esto, dijo que buscan lograr, “ bajo el liderazgo de DEVIDA fortalecida, acuerdos vinculantes con los productores para un nuevo empadronamiento y la adopción de un control social que ayude al cumplimiento de la ley y a reducir las áreas y la producción de coca impulsando la política de cultivos alternativos”.

Agregó que se le dará prioridad a la identificación del dinero ilícito, signos exteriores de riqueza y grandes cargamentos de droga, aspecto a los que se refirió como los que le pueden hacer más daño al narcotráfico.

“No podemos darnos el lujo de descartar ninguna opción de política pública, para mejorar el récord de 30 años de políticas del pasado, que no han tenido resultados”, dijo Vásquez. “Vamos a revisar el régimen de control y fiscalización de los cultivos de coca que se inició en el [año] 78. La erradicación siempre será una estrategia disponible”.

9.- Política ambiental y contra la discriminación

Nuevamente en línea con lo dicho por Pedro Castillo ante la ONU, Mirtha Vásquez indicó que el Perú aprobará la Declaratoria de Emergencia Climática y que se impulsarán medidas “para reducir la deforestación y la vulnerabilidad de las poblaciones con mayor riesgo”.

Por otro lado, se comprometió a mejorar la calidad ambiental mediante la aprobación de una estrategia para combatir la contaminación plástica en el mar peruano, ríos, lagos y lagunas; así como un Plan de Gestión Integral para la atención a personas afectadas por metales pesados y sustancias químicas tóxicas, y un reglamento para la identificación y gestión de Pasivos Ambientales.

Además, anunció la futura aprobación de una Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales, el impulso de la ratificación de los tratados ambientales que el Perú tiene pendiente firmar. “Y para proteger a quiénes protegen nuestra casa grande, consolidaremos el marco de protección para personas defensoras ambientales”, agregó.

10.- Política exterior

Mirtha Vásquez aseguró que “el Perú es parte de la patria grande”, por lo que buscarán relanzar “la integración sudamericana como política de Estado”. Como parte de esto, aseguró, se buscará renovar la visión de la Comunidad Andina, se seguirá fortaleciendo la Alianza del Pacífico y se continuará trabajando con PROSUR, CELAC y MERCOSUR.

La ministra enfatizó que el Gobierno impulsará la integración fronteriza “sin distinciones ideológicas” y respaldará " la revaloración de la Comunidad Andina de Naciones, espacio primordial de integración regional y primer mercado de destino de la micro, pequeña y mediana empresa peruana”. Finalmente, indicó que se seguirá impulsando el ingreso del Perú a la OCDE.

11.- No repetir el camino equivocado

En el cierre de su discurso, Mirtha Vásquez pidió a los congresistas recordar “que hay caminos por los que no debemos ir”. “Caminos que tienen las huellas de personas que no obraron bien y que hicieron mucho daño al país, tanto en el siglo pasado como en los últimos años. Ese camino no se puede volver a repetir”, indicó.

“No seremos nosotros quienes juzguemos las buenas o malas decisiones que tomemos. Serán nuestros hijos, hijas, nietos, nietas. Las futuras generaciones”, agregó la ministra. “Confío en que podremos encontrar la forma de resolverlo todo si nos ponemos de acuerdo y forjamos hoy el Pacto por la Gobernabilidad que mencionaba al inicio. El Perú, su gente y los cambios que demandan, lo valen”.

Sobre el final, Vásquez recordó una frase de la defensora ambiental Máxima Acuña, de quien fue abogada: “Defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. No tengo miedo al poder, hay que seguir luchando”. Para la ministra, estas palabras muestran que “para la transformación solo necesitamos decisión”.

“Estoy aquí frente a ustedes para trabajar por aquello que tanto valoramos y que no es otra cosa que el derecho de nuestros hermanos y hermanas a ver un país recuperado luego de la pandemia, con empleo digno, con bienestar integral”, dijo Mirtha Vásquez antes de cerrar su discurso y solicitar el voto de confianza del pleno del Congreso.

