La primera ministra Mirtha Vásquez sostuvo el jueves un primer encuentro con representantes de productores cocaleros de la provincia de Carabaya, en Puno, en una mesa técnica instalada para abordar las diferentes problemáticas del cultivo de hoja de coca en esta región del país.

En la cita a la que fueron convocados al menos 40 dirigentes cocaleros, Vásquez cuestionó que esta situación haya sido ignorada por el Estado y se haya asumido “una sola estrategia para luchar contra las drogas, que era solamente la erradicación”. Expresó que si bien es uno de los caminos para la solución, no debe ser el único. Sin embargo, dijo también que las acciones de erradicación no cesarán en zonas donde se cultiva hoja de coca que es usada por el narcotráfico. El 90% de la producción anual de hoja de coca en el Perú tiene destinos ilícitos.

En otro momento, la primera ministra adelantó que la posibilidad de hacer un nuevo empadronamiento de agricultores cocaleros será parte de la discusión de la mesa técnica.

“Ustedes plantean cómo abordar el tema del cese de erradicación o criminalización de pequeños productores, ese es otro tema de fondo que se va a tener que tratar en esta mesa porque es absolutamente delicado, que seguro pasará por otro asunto que hay que hacer y que nos parece razonable: cómo hacemos un nuevo reempadronamiento para identificar quiénes son estos pequeños productores, dónde están”, explicó.

Expertos consultados por El Comercio coincidieron en que la propuesta para atender la problemática de cultivos ilegales de coca debe ser integral.

Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico, aseveró que observa con preocupación la posible discusión de un nuevo empadronamiento en la mesa técnica instalada. “Significaría legalizar a productores que están vinculados al narcotráfico. En eso tendría que tener cuidado”, comentó.

“Deberían tomar en cuenta lo bueno que se ha avanzado y sobre eso hacer ajustes, y eso es la articulación con otros sectores”, agregó el especialista.

Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, alertó que la estrategia podría conducir a empadronar a muchos más cocaleros de los que pueden ser acogidos en el mercado legal. “La mayoría de coca de San Gabán (Carabaya, Puno) se exporta ilegalmente a Bolivia”, advirtió Molina. Si bien el padrón está desactualizado, consideró que una primera solución puede ser la georreferenciación de predios y sincerar este registro.

“Si algo se le puede sugerir a la ministra, es que su aspiración de tratar el problema es correcta, pero ese problema tiene muchas aristas: de la protección del cultivo legal, reforzar la erradicación y el desarrollo alternativo. [...] Es normal que los cocaleros le digan que son productores pequeños, pero no es cierto. La solución no es legalizar a todos”, añadió Molina.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, consideró que la situación de los cultivos no ha sido ignorada y la erradicación no fue la única política para acabar con estos sembríos, aunque es la más efectiva. “Todas las zonas donde hay cultivos ilegales lo que necesitan es una gestión estratégica del territorio, no solo política de drogas”, sugirió.

“Durante el tiempo en que la mesa técnica esté vigente, ¿qué se hará con la producción de hoja de coca?”, planteó Zevallos.

Asimismo, opinó que es complicado discutir un nuevo empadronamiento –que es necesario revisar– en espacios densos como la mesa instalada. “Hay que revisarlo, ¿pero quiénes serían incorporados? Hay cultivos en áreas protegidas y nativas. Llevar esta discusión que tiene componentes técnicos a un espacio donde hay una discusión política tiene como riesgo tomar decisiones que quizá no sean las más oportunas”, anotó.

Dirigente del Vraem también participó en la cita

Julián Pérez Mallqui, conocido como 'cheldo', estuvo en Puno.

Aunque la reunión en Puno tuvo como objetivo atender las problemáticas del cultivo de hoja de coca en esa región del sur, un dirigente cuya participación no estaba contemplada tuvo acceso a la cita con la primera ministra Mirtha Vásquez y otras autoridades del gobierno.

Julián Pérez Mallqui, dirigente de Conpaccp-Fepavraem, ingresó al auditorio donde también tomó la palabra. “En el empadronamiento, y nos lo han dicho, mucho tiene que ver este acto para separar el trigo de la paja. [...] Lo han dicho, queremos un cese de la erradicación, pero la organización a nivel nacional. Y lo hemos conversado con los compañeros de Carabaya, tenemos una alternativa de solución sin erradicación que va a cumplir la misma función: la reducción gradual concertada con desarrollo alternativo”, dijo ayer.

En setiembre del 2019, Pérez Mallqui participó en un paro preventivo en la cuenca cocalera del Vraem que tenía como una de sus demandas la suspensión de la erradicación de hoja de coca.

En marzo de este año, durante la campaña presidencial, Pérez Mallqui estuvo en una reunión organizada en el Vraem donde Guillermo Bermejo, en presencia del entonces candidato Pedro Castillo, dijo que se necesitaba un nuevo empadronamiento de cocaleros.

Guillermo Bermejo acompañó a Pedro Castillo durante su visita a Pichari, en marzo pasado. (Video: Guillermo Bermejo / Facebook)

“Estoy seguro de que [Mirtha Vásquez] se dará cuenta de que discursos como el de Pérez Mallqui no tienen mucha relación con la realidad”, dijo Raúl Molina, quien también cuestionó los discursos confusos del Gobierno respecto al Vraem. “No tiene planteamientos reales”, coincidió Pedro Yaranga sobre Pérez.

El pasado viernes 22, Pérez Mallqui estuvo también presente cuando la primera ministra anunciaba el cese del paro cocalero que llevaba 10 días.

En lo que va de este año, el dirigente cocalero ha visitado tres veces el despacho del congresista Guillermo Bermejo: el 11 de agosto (10:18 a.m.-11:39 a.m.), el 28 de setiembre (11:33 a.m.-2:21 p.m.) y el 14 de octubre (4:04 p.m.). También visitó el despacho del congresista Wilson Quispe Mamani, autor del proyecto de ley que busca regular el cultivo de la hoja de coca en 13 cuencas cocaleras, el 13 de octubre (2:18 p.m.-2:39 p.m.). También el 28 de setiembre (11:23 a.m.) el hoy ministro Luis Barranzuela Vite ingresó al despacho del congresista Bermejo, 10 minutos antes de la entrada de Pérez Mallqui.

“Conozco a Guillermo [Bermejo] desde el 2009, está tomando la batuta de llevar un proyecto de ley de la hoja de coca para regularnos legalmente en el cultivo. Enaco es una mamarrachería”, dijo hace una semana en Exitosa. “[¿Les dio tranquilidad que Luis Barranzuela sea designado ministro del Interior?] No solo tranquilidad, también una oportunidad de llevar a debate el problema de la hoja de coca y las posibles consecuencias”, finalizó.

El jueves, la Presidencia del Consejo de Ministros publicó una resolución ministerial que crea el grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado “Mesa Técnica para la atención de la problemática de la hoja de coca en el departamento de Puno” , dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta formalización fue uno de los acuerdos firmados el pasado 21 de octubre en la reunión con las autoridades y representantes cocaleros.

, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta formalización fue uno de los acuerdos firmados el pasado 21 de octubre en la reunión con las autoridades y representantes cocaleros. La excongresista y exdirigente cocalera Nancy Obregón acudió al Congreso de la República el último lunes. En diálogo con El Comercio, aseguró que lo hizo por motivos personales y negó los rumores referidos a que se convertiría en asesora de Perú Libre. Su ingreso no aparece en el registro oficial de visitas del Legislativo.

