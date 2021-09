Conforme a los criterios de Saber más

La amenaza del primer ministro Guido Bellido contra el consorcio Camisea, emitida el último domingo a través de Twitter, ha generado que otros miembros del Gabinete expresen públicamente sus diferencias con el proceder del también congresista de Perú Libre y hombre de confianza del secretario general de dicho partido, Vladimir Cerrón.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, amenazó Bellido vía Twitter.

Las críticas reacciones ante dicha amenaza generaron incluso que Bellido, en coordinación con el presidente Pedro Castillo, convoque a una reunión de trabajo al Gabinete la noche del lunes para, coordinar, unificar y articular criterios sobre el tema. Según pudo conocer El Comercio, el primer ministro expuso la situación y su postura, mientras que los demás ministros consensuaron estar a favor de la renegociación.

Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó ayer la forma en la que Guido Bellido procedió el último domingo. “Ha sido una declaración inoportuna, porque si lo que queremos es tener la posibilidad de renegociar y sentarnos con las empresas para lograr mejores condiciones en el país, no es aconsejable ir con el pie en alto, sino primero sentarse a conversar, sino lo que generas es un efecto contrario. Incluso, genera más desconfianza y cada vez que le pidas al empresariado renegociar o sentarte a conversar va a ser reactivo a esto […] El premier no interpretó adecuadamente cuáles son los mejores mecanismos para lograr mejores condiciones para nuestro país, refirió a “Exitosa”.

Si bien consideró que Bellido pudo haber tenido la intención de plantear que los intereses nacionales se deben respetar más allá del de las empresas a tener buenos dividendos, Cevallos apuntó que Bellido “no tuvo la mejor expresión para reflejar esto”.

“No me pareció oportuno ni adecuado tratar una relación con una empresa tan importante y un sector tan sensible como es el gas de esa manera. Siempre hay tiempo para pelearse, pero primero hay que buscar estrechar lazos y las mayores coincidencias. Creo que esto no lo ha visto de esa manera el premier”, añadió el ministro de Salud.

Hernando Cevallos calificó de inoportuno el tuit en el que Bellido lanzó una amenaza sobre el gas de Camisea. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)

Quien también se pronunció fue el ministro del Interior, Juan Carrasco, quien sostuvo que el Gabinete sesionará de forma oficial este miércoles para discutir el tema.

“Nosotros seguimos la línea del presidente de la República. Ha señalado que una de las propuestas de parte del gobierno es convocar a las empresas que tienen a cargo estas concesiones y poder dialogar. Siempre con respeto de la Constitución y la ley”, indicó a la prensa tras cumplir actividades en Cañete.

Mientras Guido Bellido lanzó una amenaza expresa, el titular del Inteerior, Juan Carrasco, sostuvo que el diálogo entre el Gobierno y las empresas privadas se debe dar en el marco de la Constitución y la ley. (Foto: Mininter)

Las posturas de Cevallos y Carrasco se suman a diferencias que, sobre el accionar de Bellido, también expresó el último domingo el titular de Justicia, Aníbal Torres.

Torres indicó a este Diario que en el Gabinete no se alcanzó algún acuerdo respecto a lo anunciado por Bellido, puesto que el tema de la renegociación se ha abordado “informalmente” y “no ha sido materia de agenda”.

“Lo que digan los ministros será materia de discusión en el Consejo de Ministros. Y no hay nada de eso. El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público”, manifestó. Y si bien refirió que las decisiones en una renegociación no se toman de forma unilateral, apuntó que “la nacionalización, en todo caso, sería como una consecuencia de la renegociación”.

Aníbal Torres, ministro de Justicia, indicó el domingo a El Comercio que el Gabinete no tomó algún acuerdo respecto a lo anunciado por Guido Bellido. (Foto: Hugo Pérez)

Incluso, el mismo domingo, el presidente Pedro Castillo le enmendó la plana a su primer ministro a través de un mensaje en Twitter, con el que intentó moderar el discurso gubernamental en torno a contratos entre el Estado y el sector privado: “En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”.

Bellido cumplió actividades en Puno el martes, en donde aseveró brevemente: “Hemos iniciado el proceso, hay que esperar el resultado”.

Invitación al Congreso

De otro lado, el Consejo Directivo del Congreso acordó el miércoles incluir en la agenda del pleno, convocado para este miércoles y jueves, la moción de invitación a Bellido que planteó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País).

La iniciativa de Chirinos busca que Bellido “explique sus continuos textos irresponsables en su cuenta de Twitter, ya que por la importancia del cargo que ostenta causa graves daños a la economía peruana al desalentar a las empresas internacionales que quieren venir a invertir al Perú para crear puestos de trabajo y traer desarrollo”.

El pleno deberá decidir si admite la moción y, finalmente, si aprueba la invitación. De ser este el caso, se debe coordinar la fecha en la que concurra el primer ministro y remitirle un oficio. “Una vez aprobado, la Mesa Directiva, de acuerdo a la importancia o a los criterios que tengan, le puede dar una prioridad o no. Como es un tema importante, seguro le darán prioridad”, estimó Ilich López, congresista de Acción Popular, en diálogo con El Comercio.

La moción de invitación a Guido Bellido que planteó la congresista Patricia Chirinos. (Captura)

Cabe recordar, además, que otra medida desde el Parlamento ha sido anunciada por la bancada de Renovación Popular. El vocero Jorge Montoya ha adelantado que promoverán una moción de censura contra Bellido.

Según ha declarado, las firmas se recolectarán esta semana y se espera presentar la moción luego de la presentación de Bellido ante el pleno.

El Consejo Directivo del Congreso también acordó desestimar el pedido del ministro de Trabajo, Iber Maraví, para que se le remitan pruebas de las imputaciones en el proceso de interpelación en su contra, que se desarrollará este jueves en el pleno.

“Se le va a contestar que la Constitución y el Reglamento no prevén ese tipo de articulaciones […] Este no es un proceso jurisdiccional, penal. Es control político, es otra naturaleza jurídica”, explicó a este Diario Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

Por su parte, López consideró que si bien los congresistas no se deben salir del reglamento de su institución, los promotores de la moción bien podrían incluir elementos que sustenten las imputaciones contra Maraví por transparencia. “Entiendo que este no es un procedimiento judicial, donde se tenga que exigir pruebas, pero sí considero deben tener sustento. Seguro que quienes han presentado la moción pondrán a la vista el sustento para presentar la moción y de acuerdo a ello se debatirá”, opinó.

Precisamente, Bellido y Maraví son dos de los miembros del Gabinete con más cuestionamientos desde distintos sectores, críticas que incluso han llevado a plantear que dejen sus respectivos cargos. Las decisiones que esta semana tome el Congreso sobre ellos serán claves.

Este 30 de setiembre el ministro de Trabajo Iber Maraví será interpelado por el Congreso de la República para que responda sobre su relación en el Sutep-Conare, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, así como sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, la protesta magisterial del 2004, y su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.