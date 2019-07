Becerril: "Estamos trabajando para que quienes se fueron de FP puedan regresar"

El congresista Héctor Becerril afirmó este miércoles que miembros de Fuerza Popular están en conversaciones con exfujimoristas para que puedan regresar "y hacer una sola bancada como al inicio". El bloque naranja comenzó con 73 integrantes y ahora tienen solo 53. La mayoría, incluyendo el suspendido Kenji Fujimori, formó Cambio 21.

En ese contexto, Héctor Becerril mostró a favor de que los renunciantes, incluyendo Kenji Fujimori, puedan volver a las filas de Fuerza Popular.

Manifestó que el hermano de Keiko Fujimori ya había cumplido con su sanción luego de ser suspendido por el pleno del Congreso mientras era investigado por presuntas negociaciones con el Ejecutivo en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuzcynski (PPK).

"Ya lo manifesté y lo repito. Creo que Kenji Fujimori ya cumplió su castigo, su suspensión y creo que debería regresar al Parlamento Nacional. Ojalá eso se dé lo más pronto posible [...] también los demás colegas que se retiraron de la bancada", manifestó.

"Estamos trabajando, consensuando, para que quienes se fueron en un momento dado de la bancada (Fuerza Popular) puedan regresar y hacer una sola bancada, como comenzamos al inicio", dijo a Canal N.

- Cambio 21 responde -

Congresistas de Cambio 21 descartaron que haya algún acercamiento con su ex agrupación política.

"Desconozco la versión que tiene el congresista Becerril. Nosotros no estamos conversando con Fuerza Popular. Nos hemos reunido ayer, hemos tenido otro tipo de conversación pero no hemos conversado en ningún momento de volver a Fuerza Popular y, de recibir (la invitación), diría que no", señaló Marvin Palma a Canal N.

"En la bancada Cambio 21 no hay represión [...] Pero nos hemos separado porque la ideología de Fuerza Popular no era la mejor para el país. Que haya un cambio o retroceso sería muy sospechoso. Sabemos cómo está acostumbrada a trabajar Fuerza Popular, al chantaje", indicó, de otro lado, Maritza García.