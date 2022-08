A casi una semana desde que una trabajadora del Parlamento denunciara por violación sexual al congresista Freddy Díaz Monago, la Comisión de Ética del Congreso aprobó, por unanimidad y en una sesión extraordinaria, abrir una indagación preliminar en contra del ex integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP).

Durante la sesión, el parlamentario Eduardo Salhuana (APP) dijo, a nombre de su agrupación, que rechaza y condena de manera “tajante y severa” la conducta de Díaz, a quien expulsaron.

“Solicitamos que se le imponga la sanción más severa, que dispone el Código de Ética Parlamentario, que el país y la opinión pública sepa que desde el Congreso no respaldamos, no blindamos, no protegemos a quienes actúan incorrectamente al margen de la ley y defraudando a sus electores”, manifestó.

A su turno, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) consideró una “aberración” y de “actos que perjudican y mellan a la mujer” la conducta de Díaz, sobre quien exigió se le sancione de manera ejemplar en el Parlamento y “caiga todo el peso de la ley” en el Poder Judicial, tras la pesquisa de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.

Al respecto, el parlamentario Luis Alegría (Fuerza Popular) calificó de “depravado” a Díaz y solicitó al grupo solicitar los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas del Congreso, ubicadas en el jirón Azángaro, donde se produjo, de acuerdo a la denuncia de la víctima, el ultraje sexual.

La mayoría de los integrantes del referido grupo de trabajo coincidieron en que se debía brindar “celeridad” a la causa.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes (Acción Popular), estimó que en un mes el informe final, sugiriendo la suspensión por 120 días, a Díaz Monago se remitido al pleno del Congreso. Inicialmente, la congresista acciopopulista había proyectado entre dos a tres meses.

“Estamos hablando de un mes para realizar todo el procedimiento, hasta llegar al pleno, si es que no hay ningún contratiempo, como que un testigo no asista. Lo ideal es que podamos llegar al mes, pero siempre respetando el debido proceso”, manifestó en comunicación con El Comercio.

(Foto: Jorge Cerdan | GEC)

Paredes también dijo que, en su momento, evaluarán si citan o no a la víctima, pero remarcó que “la tenemos que escuchar”.

La congresista de Acción Popular refirió “lo ideal” es que Díaz sea “desaforado”, porque está siendo acusado de un delito “grave” y en el Congreso “no se puede tener a un violador”.

Demandan un proceso sumario

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana Jara consideró que el plazo estimado por Paredes “es excesivo” y “no va acorde a los que exige la ciudadanía” del Congreso. “Estamos hablando de uno de los delitos más execrables, es la violación a una trabajadora del Parlamento, y el hecho delictivo sucedió al interior del Legislativo”, añadió.

En comunicación con este Diario, Jara indicó que la Comisión de Ética debe seguir un proceso “sumario”, porque ya existen pruebas, como una denuncia, la intervención de la Policía, un peritaje del Instituto de Medicina Legal a la víctima y videos de la cámara de seguridad. “Se ha mancillado dos bienes, primero a la persona humana, a la víctima, y la imagen del Congreso. Ambos hechos son irreversibles”, remarcó.

La también excongresista dijo que el grupo de trabajo debió declararse en sesión permanente y en menos de una semana elaborar el informe, donde se plantee la suspensión de Díaz por 120 días. “Y esa misma semana se tiene que elevar el documento al pleno, un mes es una burla para la víctima, para las mujeres y para la propia majestad del Parlamento”, subrayó.

Jara también advirtió que la víctima no debe ser citada a la Comisión de Ética, porque ella ya brindó su testimonio ante la Policía y la norma prohíbe la revictimización.

Una posición similar tuvo la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Rosario Sasieta, quien dijo que con voluntad política la sanción a Díaz se podría definir “en 15 días calendario”.

“Como se nota que la presidenta de la Comisión de Ética no tienen experiencia. Primero dijo dos o tres meses, ahora un mes, esto se hace en 15 días calendario como máximo”, manifestó.

Sasieta, quien también fue parlamentaria, indicó que, además, de la denuncia de violación, hay hechos, como el haber bebido licor en una oficina congresal, que ya constituyen una falta ética. “La congresista Paredes tiene que acelerar [el proceso], somos 16 millones de mujeres en el país que esperamos un rápida respuesta”, acotó.

Más información

La fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien está a cargo del caso, tomará las primeras declaraciones de Díaz hoy a partir de las 8:30 a.m.

El Juzgado Supremo de Investigación preparatoria programó para este viernes 5 de agosto, a las 10 a.m., la audiencia de requerimiento fiscal de impedimento de salida del país contra el congresista.

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó ayer una denuncia contra Díaz por infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución y por de violación sexual, a fin de que legislador sea desaforado.