Además de Héctor Acuña, existen otros dos casos de congresistas que van por su tercera bancada parlamentaria. Carlos Zeballos, quien ahora compartirá escaño con Acuña en Integridad y Desarrollo, antes estuvo en Perú Democrático y Acción Popular.

Por su parte, Héctor Valer llegó al Congreso con Renovación Popular, pero antes de asumir su mandato, renunció y se sumó a Somos Perú, para finalmente recaer en la bancada de Perú Democrático. Valer llegó a ser designado primer ministro en el gobierno de Pedro Castillo.

Congresista Bancada 1 Bancada 2 Bancada 3 Héctor Acuña Alianza para el Progreso Cambio Democrático Integridad y Desarrollo Héctor Valer Renovación Popular Somos Perú Perú Democrático Carlos Zeballos Acción Popular Perú Democrático Integridad y Desarrollo

Los otros 28 congresistas han pasado por dos bancadas distintas. El 82% de ellos apostó por la creación de una nueva bancada. En lo que va de este primer año de gestión parlamentaria, se crearon cuatro nuevos grupos: Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario e Integridad y Desarrollo.

Hasta la fecha, suman 13 bancadas, un numero de bancadas que no se había visto en al menos los últimos 20 años. El número más elevado de bancadas que se había registrado era de 12.

“Desde 2001, el promedio de congresistas que abandonaron su grupo parlamentario fue 27%. En este año se alcanzó ese número. Es la primera vez qué hay 13 grupos parlamentarios con 130 congresistas” Milagros Campos, abogada especialista en temas parlamentarios.

Congresistas que se cambiaron de bancada

Congresista Bancada 1 Bancada 2 Susel Paredes Somos Perú-Partido Morado Integridad y Desarrollo Flor Pablo Somos Perú-Partido Morado Integridad y Desarrollo Enrique Alva Acción Popular Integridad y Desarrollo Pasión Dávila Perú Libre Bloque Magisterial Paul Gutiérrez Perú Libre Bloque Magisterial Elizabeth Medina Perú Libre Bloque Magisterial Francis Paredes Perú Libre Bloque Magisterial Alex Gonzales Perú Libre Bloque Magisterial Segundo Quiroz Perú Libre Bloque Magisterial Germán Tacuri Perú Libre Bloque Magisterial Edgar Tello Perú Libre Bloque Magisterial Katy Ugarte Perú Libre Bloque Magisterial Lucinda Vásquez Perú Libre Bloque Magisterial Guillermo Bermejo Perú Libre Perú Democrático Betssy Chávez Perú Libre Perú Democrático Hamlet Echeverría Perú Libre Perú Democrático Roberto Kamiche Perú Libre Perú Democrático Nieves Limachi Perú Libre Perú Democrático José Balcázar Perú Libre Perú Bicentenario Jorge Coayla Perú Libre Perú Bicentenario Víctor Cutipa Perú Libre Perú Bicentenario Jorge Marticorena Perú Libre Perú Bicentenario Elías Varas Perú Libre Perú Bicentenario Norma Yarrow Renovación Popular Avanza País María Córdova Renovación Popular Avanza País Diego Bazán Renovación Popular Avanza País Juan Burgos Avanza País Podemos Óscar Zea Perú Libre Podemos

Si contamos a los congresistas que se mantienen como no agrupados, tenemos que suman 35 los congresistas que abandonaron la bancada del partido por el que fueron elegidos en los comicios del 2021.

Los parlamentarios que se mantienen como no agrupados son: Carlos Anderson (exPodemos), Enrique Wong (exPodemos), Esdras Medina (exRenovación Popular), Freddy Díaz (exAPP), Luis Picón (exAPP). En el caso de Edward Málaga (Partido Morado), se mantiene como no agrupado pese a que sus colegas Flor Pablo y Susel Paredes decidieron cambiarse de camiseta política sumándose a la nieva bancada Integridad y Desarrollo.

El juego de las presidencias de comisiones

Uno de los motivos principales en los reacomodos de las bancadas, está relacionado a la distribución de las presidencias de comisiones. Son 24 comisiones ordinarias que deben ser repartidas proporcionalmente entre los ahora 13 grupos parlamentarios.

La Junta de Portavoces se reunirá, desde este martes 2 de agosto, para definir los cálculos necesarios para la nueva distribución de presidencias de comisiones. Se debe realizar un recálculo, debido a que pasamos de nueve a 13 bancadas. La Unidad de Periodismo de Datos realizó una proyección previa y el cuadro de comisiones quedaría así:

Bancadas Miembros Presidencias de comisiones Variación respecto al 2021 Fuerza Popular 24 4 -1 Perú Libre 16 3 -4 Acción Popular 14 3 = Alianza para el Progreso 11 2 -1 Bloque Magisterial 10 2 No existía en el 2021 Renovación Popular 10 2 = Avanza País 9 2 = Perú Democrático 6 1 No existía en el 2021 Somos Perú 5 1 = Cambio Democrático 5 1 = Podemos 6 1 = Perú Bicentenario 5 1 No existía en el 2021 Integridad y Desarrollo 5 1 No existía en el 2021 TOTAL 126 24 -

*Para el cálculo de las comisiones, no se toma en cuenta a los no agrupados. Para este cálculo aún se cuenta a Esdras Medina en Renovación Popular y Enrique Wong en Podemos, debido a que no se oficializa aún sus renuncias a las bancadas.

Tras la definición del cuadro numérico de comisiones, empezarán las negociaciones para el replanteamiento de las presidencias. Fuentes consultadas por este Diario indicaron que el bloque que impulsó a Lady Camones a la presidencia del Congreso (APP, Fuerza Popular, Somos Perú y Podemos) buscarán imponer sus votos en la repartición de presidencias de comisiones.

Uno de los principales cambios que se buscan establecer es que la presidencia de la Comisión de Economía pase a manos de Fuerza Popular, la de Relaciones Exteriores a Acción Popular y Educación a Avanza País.