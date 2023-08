—¿Cuáles serán los ejes de su gestión al frente de la Comunidad Andina de Naciones?

La Comunidad Andina tiene tres grandes áreas de trabajo, una vinculada a los temas de comercio y económicos, otra a los de temas de integración física y de telecomunicaciones y una tercera respecto a asuntos sociales. Estos seguirán siendo los temas importantes en la CAN, pero para mí es importante reforzar el trabajo en materia ambiental, de lucha contra el cambio climático. Esto es esencial. Asimismo, la economía digital, ciencia y tecnología y la inteligencia artificial. Son áreas importantes de potenciar porque el mundo actual ya está totalmente inmerso y van a formar parte de nuestro desarrollo.

Y también lo que yo quiero es impulsar más los temas sociales. El mensaje en el que he insistido mucho es buscar que los cuatro países andinos adopten decisiones donde haya un beneficio directo al ciudadano andino, que no necesariamente nos quedemos en grandes líneas y políticas, sino en medidas específicas.

—¿Cuáles son los beneficios en concreto para los ciudadanos?

Por ejemplo, un beneficio que yo quisiera que se concretara, hay avances, es que los ciudadanos andinos que trabajen en cualquiera de los países andinos puedan trasladar sus recursos pensionables, si han trabajado y pagado su seguridad social en cualquier parte de la CAN y regresan a vivir a su país, que lleven todos sus aportes pensionables, de modo que no los pierda, eso que ya está en una decisión andina, pero necesita reglamentarse.

Creemos que eso es lo que va a darle sentido a la CAN, porque ahora la visión es que es una comunidad donde se adoptan decisiones, pero que no necesariamente están vinculadas a los ciudadanos de a pie. Y eso no es cierto, es una percepción. Usted tiene un teléfono celular, si se va a Ecuador, Colombia o Bolivia, su celular va a seguir funcionando como si usted estuviera en el Perú sin cargos adicionales. Hasta hace algún tiempo por el roaming en estos países se tenía que pagar un adicional, ahora ya no, ahora todo es una zona única. Ese beneficio se debe a la CAN. Ese tipo de medidas que beneficien a las personas son las medidas a las que debemos apuntar.

"Después de la tragedia que ha ocurrido en Ecuador, también debemos ya pensar en una integración andina para lograr mejor comunicación en temas de seguridad"

—Por ejemplo, ¿cómo pueden los países de la CAN dar rutas de salida a la crisis de la migración venezolana?

Lo que espero es que los países andinos coordinen medidas informativas para un manejo razonable y correcto de la migración. Esto para evitar la migración ilegal y que la migración se realice dentro de los cánones legales de cada uno de los países andinos. Para ello, pues tenemos que seguir mejorando la integración fronteriza, que se pueda intercambiar en tiempo real información sobre esto.

Y me permito decirlo, después de la tragedia que ha ocurrido en Ecuador, también debemos ya pensar en una integración andina para lograr mejor comunicación en temas de seguridad. Lo que se ha mostrado el último miércoles en Ecuador es cómo nuestras sociedades están siendo afectadas por la violencia y por el crimen organización. La única manera de luchar efectivamente contra eso es que los países se intercomuniquen, que si hay una persona que es perseguida en un país, inmediatamente se sepa en el otro, que los datos biométricos se puedan trasladar de manera eficiente. Esa es una de las labores que yo quiero promover.

—El Parlamento Andino forma parte de la CAN. Colombia y Chile designan a sus representantes en esta instancia entre los miembros de su propio Congreso. ¿En el Perú se debe ir hacia esa ruta?

Yo creo que esa es una decisión que tiene que ser adoptada por cada país en función a sus intereses. Yo como secretario general de la CAN no me puedo pronunciar sobre este tipo de medidas. El Parlamento Andino tiene su sede en Bogotá, y los parlamentarios andinos emiten observaciones, sugerencias para el mejor manejo de la integración andina. El rol del Parlamento Andino forma parte del proceso de reingeniería que se viene estudiando entre los cuatro países andinos con la asesoría de la Secretaría General, ese proceso no está terminado todavía, lo ha avanzado el Perú durante su presidencia pro tempore, entre el 2022 y 2023, ahora este cargo la ha asumido Bolivia.

—A menos de dos semanas para las elecciones en Ecuador, el exdiputado Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras finalizar un acto de campaña en Quito. ¿El crimen organizado es el principal enemigo de la democracia hoy en día en los países de la región, en especial los que integran la CAN?

Es un reto tremendo de las sociedades andinas, yo creo que la preocupación de muchos de nuestros ciudadanos andinos tiene como prioridad la violencia organizada. Por eso le decía que es importante promover una iniciativa para que los ministros el Interior o los ministros de Gobierno de cada uno de los países se reúnan y puedan poner en práctica mecanismos. Primero de mejor comunicación, que se traslade la información, porque estas bandas, de acuerdo a la información periodística, ya son transnacionales. Funcionan sin fronteras y no solo en América Latina, parece que hasta tienen tentáculos en Estados Unidos. Entonces, la única manera de luchar en contra de esa amenaza transnacional es tener también ejecutar medidas transnacionales que sean rápidas y eficientes.

La primera que pienso es el intercambio de información, rápida y veloz, en tiempo real. Pero yo me imagino que los titulares de Seguridad y de Defensa pueden reunirse, promover otras propuestas que mejoren la lucha contra la criminalidad organizada. Pero sí es indudablemente una de las prioridades.

—Durante las últimas elecciones en Perú y Colombia, la polarización escaló al punto de generar fracturas. Y en Ecuador, uno de los postulantes termina siendo víctima de sicarios. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿A dónde se está yendo?

Hay toda una crisis en muchos países del mundo, no estamos nosotros siendo singularizados, pero yo creo que los países deben promover un reforzamiento de la institucionalidad democrática, actuar en base a los cánones democráticos y constitucionales de cada país es la única salida para tener un proceso coherente y políticamente responsable. Como usted comprenderá, voy a ser un funcionario que representará a cuatro países, yo no puedo ni me puedo expresar sobre la política interna de cada uno de ellos.

—¿Cuál es su reflexión sobre el asesinato de Villavicencio en Ecuador?

En primer lugar, rechazo absoluto y total a este acto perverso de asesinar en la vía pública a un candidato a la Presidencia de Ecuador, es algo terrible y como lección de eso, el crimen organizado está llegando a amenazar la institucionalidad democrática, esto es una cosa muy seria y los países democráticos tenemos que reaccionar con mucha energía a eso. Y regreso nuevamente a la necesidad de una mejor coordinación entre los países andinos para luchar transnacionalmente contra el crimen organizado.

—El presidente de Ecuador y las autoridades electorales de ese país han anunciado que las elecciones no se van a postergar. ¿Comparte esa postura?

Le reitero, yo no voy a opinar sobre la política interna de los países miembro de la CAN, porque, además, estatutariamente no debo hacerlo.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

—El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantiene su postura de que el exmandatario Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado por parte del Congreso. ¿Cómo evalúa el rol que ha jugado en la crisis política y social de nuestro país?

Nuevamente, lo que pueda ocurrir en política contingente en cada uno de los países no va a ser un tema sobre el cual el secretario general de la CAN se vaya a pronunciar. Yo lo que sí quiero es ver las notas positivas, hace unos días los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónico se han juntado en Belén, en Brasil, y ahí han acordado un documento, una hoja de ruta para abordar los temas que afectan a la Amazonía. Desde la creación de un centro de monitoreo policial, fiscal y judicial en Manaos hasta medidas para proteger esta zona. Eso se ha hecho con la presencia de todos los países andinos, cuatro que son la mitad de los países amazónicas y con Guyana, Surinam, Venezuela y Brasil. Rescatemos eso, rescatemos la vinculación por objetivos que son mucho más importantes que la política contingente.

Yo quiero interpretar también que mi elección como nuevo secretario general de la Comunidad Andina ha sido también un reflejo de cómo nuestros países le dan importancia a ciertos temas y pueden coincidir. Mi elección fue unánime y eso es muy importante, porque quiere decir que cada uno de los países, incluyendo al que usted menciona, están dispuesto a trabajar juntos.

—El Perú y Colombia han tenido una relación cordial, son pocos los impasses entre ambos países. ¿Se ha roto la confianza con Bogotá?

Yo creo que los puentes tradicionales y cercanos que existen entre Colombia y el Perú no se han roto. Seguimos trabajando juntos, tenemos objetivos comunes andinos, tenemos objetivos comunes amazónicos, y los hemos refrendados como países unificadamente, eso es lo que yo puedo destacar. Y le reitero, los puentes y los vínculos históricos entre Colombia y el Perú no han desaparecido.

"La Comunidad Andina apoya a todos los regímenes democráticos andinos, pero no es mi tarea explicarle [al presidente de Colombia] qué es lo que ha ocurrido en el Perú, mi tarea es hablar con el señor Petro para explicarle los temas de integración que queremos llevar adelante"

—¿Desde su nuevo puesto en la CAN buscará algún acercamiento con Petro para explicarle lo que sucedió el 7 de diciembre último en el Perú?

Obviamente, que la Comunidad Andina apoya a todos los regímenes democráticos andinos, pero no es mi tarea explicarle [al presidente de Colombia] qué es lo que ha ocurrido en el Perú, mi tarea es hablar con el señor Petro para explicarle los temas de integración que queremos llevar adelante. Y espero que él, como los otros presidentes, Boluarte, Arce y al que vaya a salir elegido en Ecuador, pues escuchen, coincidan y converjan para empujar y elevar el nivel de la calidad de la integración andina.

—¿Puede llevarse por líneas separadas en la CAN la integración, cuando dos de sus miembros, a través de los presidentes Petro y Arce, se han pronunciado en contra del mandato de Boluarte?

A ver, mi elección como secretario general de manera unánime me da la impresión que hay una voluntad de trabajar juntos, y en eso es en lo que yo me voy a enfocar, en lo que nos une, en lo que tenemos objetivos comunes. Y creo, y permítame tener un resquicio de opinión política, yo creo que estos trabajos de integración andina y amazónica van a aligerar o hacer desaparecer las diferencias políticas y de percepción que existen entre los distintos gobiernos.

—Bolivia también forma parte de la CAN. Desde el Congreso peruano han advertido sobre una presunta influencia del expresidente boliviano Evo Morales en el sur del país. Incluso, lo declararon persona no grata. ¿Le preocupa está situación?

El señor Morales no es parte del gobierno boliviano, es un ciudadano, yo lo que voy a hacer es promover entre los estados el tema de la integración andina y usarla al máximo posible para que nuestros países actúen coordinadamente, esa es mi tarea.

—A los pocos días del golpe de Estado de Castillo, Bolivia se sumó a un comunicado de un conjunto de países en respaldo al expresidente peruano. Incluso, el presidente boliviano Arce dijo que el profesor había sufrido “asedio y persecución constante” desde el Parlamento. ¿Cómo están las relaciones con Bolivia a ocho meses del inicio del gobierno de Boluarte?

Yo rescato una fotografía que se han tomado los ocho jefes de Estado a la conclusión de la cumbre de Belén, donde todos están estrechándose las manos y mirando un objetivo común, Esa es la expresión de voluntad de todos los países andinos y amazónicos.

—Recientemente, la presidenta Dina Boluarte viajó a Brasil, utilizando una ley que le permite ejercer el control de su despacho de manera remota. ¿Usted está de acuerdo con este mecanismo?

Cada país, de acuerdo a su normatividad constitucional, de acuerdo a sus leyes regula, el desplazamiento de sus jefes de Estado, y eso es lo que todos debemos respetar.

—Usted ha sido canciller y en ese tiempo si había una vicepresidenta a quien dejarle el despacho. ¿Este mecanismo del despacho remoto ha sido bien utilizado?

Yo fui canciller, no soy constitucionalista y ahora soy secretario general electo de la CAN, cada circunstancia, cada momento de alguna manera les da el carácter a las respuestas. Aquí yo solo reitero lo que dije antes, cada país, de acuerdo a su Constitución, sus leyes, normas, debe ejercer una adecuada representación de manera internacional.

(Foto: Andina)

—El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye que hubo “graves violaciones de derechos humanos” en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. ¿En el frente internacional, cómo deja este documento al Perú?

Yo creo que la percepción que existe del Perú es que es un país que está avanzando, que está haciendo esfuerzos dentro de su marco constitucional para superar la crisis que hemos vivido. Creo también que es importante que las observaciones y puntos de vista que se han emitido por organismos legítimos sobre temas, entre otros de derechos humanos, deben ser atendidos correctamente por el gobierno peruano.