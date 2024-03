LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte no exhibe relojes Rolex y frustra su declaración ante Ministerio Público, revela fiscal

Se trata del PL N°7352/2023, que busca que se incorporen los artículos 10 A y 10 B a la Ley de Organizaciones Políticas para que se disponga la inscripción provisional de los partidos políticos que ya cuenten con síntesis (etapa de tachas), hasta la fecha del cierre del ROP.

En esta última fase una agrupación debe superar las tachas para lograr su adhesión, previamente, el JNE ha revisado que cumpla con requisitos como tener una cantidad mínima de afiliados, comités provinciales, así como la verificación de las firmas por parte del Reniec.

En un oficio remitido el pasado 19 de marzo al titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto, el ente electoral especifica que no se generará la creación de “una partida registral [de un partido político] en tanto [la inscripción] no se convierta en definitiva”. El documento está firmado por el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas.

Además, subraya que, si la iniciativa prospera “permitirá que aquellas [agrupaciones políticas] que hayan cumplido con todas las exigencias establecidas en la ley, puedan participar en los procesos electorales presentando sus respectivas listas de candidatos” y con ello se estaría garantizando “el derecho de participación política de los ciudadanos”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el JNE señala que durante las elecciones regionales y municipales del 2022 se presentaron “escritos de tachas maliciosas que devinieron en infundadas, cuya finalidad era impedir que determinadas organizaciones políticas participen en este proceso”.

También menciona que la inscripción provisional estuvo regulada desde el 2014 hasta el 2019, por lo que considera que es oportuno el retorno al empleo de esta figura para proteger el derecho de participación política.

La iniciativa del organismo electoral fue derivada a la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Martha Moyano.

Es importante mencionar que actualmente hay 26 partidos políticos adheridos al ROP y 13 en vías de inscripción.

Este es el proyecto de ley del JNE:

LEE TAMBIÉN | Antauro Humala: JNE afirma que no tiene facultades para declarar ilegal a partidos por conducta antidemocrática

Posturas

Los abogados especialistas José Manuel Villalobos y Martín Cabrera señalaron que el JNE debe especificar los alcances de la norma; sin embargo, expresaron posturas discordantes en otros aspectos del proyecto.

Para Martín Cabrera la propuesta es “inoportuna, irresponsable y debilita la institucionalidad de los partidos políticos”. Asimismo, consideró que, a futuro, “generaría una mayor crisis de gobernabilidad o disputas electorales poselecciones.

Añadió que los riesgos de la iniciativa “pesan más que las posibles ventajas”. Entre los peligros, Cabrera mencionó que “una inscripción provisional puede ser vista como un debilitamiento del estándar y los requisitos que el propio sistema electoral ha impuesto para la participación electoral”.

“O sea, que se pueda inscribir una organización política que no ha completado el proceso de inscripción debido a tachas o apelaciones, puede suponer un riesgo y eso hace que la población lo perciba de esa manera porque puede dañar la legitimidad del propio proceso electoral”, expresó.

Además, indicó que la propuesta impactaría en la presentación de tachas maliciosas porque otras agrupaciones o personas , al ver que el filtro se baja, van a hacer uso y abuso de este mecanismo.

Para el especialista, el JNE debe explicar mejor la propuesta.

Finalmente, opinó que se trata de un “momento inoportuno” para presentar el proyecto, “dado el contexto político en el que nos encontramos, que se caracteriza por un escenario muy fragmentado y sobre todo porque estamos ya en una transición a un nuevo sistema, que es el bicameral”.

LEE TAMBIÉN | Comisión de Constitución prohíbe que los partidos políticos sean sancionados judicialmente | INFORM

De otro lado, Villalobos subrayó que la medida aplicaría “a partidos que ya concluyeron todo su trámite inscripción y están en la última etapa, que ya tienen síntesis y solo falta que superen el período de tachas”.

“El jurado ha tenido mala experiencia en las elecciones regionales y municipales con tres partidos y en el período de tachas se imponen tachas maliciosas a fin de hacer correr el plazo para que no se logre la inscripción”, dijo.

Villalobos indicó que, en base a la propuesta, se puede interpretar que “si un partido inscrito provisionalmente no supera la etapa de tachas, se queda sin inscripción provisional”.

No obstante, señaló que “no queda claro” qué ocurre si el partido con inscripción provisional no supera la etapa de tachas, si puede o no seguir participando de un proceso electoral.

A su juicio, el proyecto “requeriría ajustes” como que “si el partido no supera la etapa de tachas, pierde la adhesión y los derechos que se le hayan dado, como la inscripción de las listas de candidatos”.

Agregó que el registro se cerrará en diciembre del próximo año y que, de prosperar la propuesta, podrían quedar inscritos provisionalmente los partidos que a esa fecha tengan síntesis.

De otro lado, dijo que el PL “no sería necesario si el procedimiento de inscripción fuera más rápido, pero como hay demoras sobre todo en el Reniec con la verificación de firmas, se afecta a los partidos” con estos plazos de espera extensos.