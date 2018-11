José Carlos Requena: “No me atrevería a decir que es el fin de su carrera política”

El analista político José Carlos Requena considera que Keiko Fujimori atraviesa un momento complicado, pero cree que aún podría tentar un cargo público, no necesariamente la presidencia.

— ¿Esta prisión preventiva puede ser el inicio del fin o el fin mismo de la carrera política de Keiko Fujimori?

No lo creo. Es un momento muy complicado, pero no me atrevería a decir que es el fin de su carrera. Creo que sí la deja en una posición muy desventajosa como para aspiraciones presidenciales, pero no creo que se aparte de la política. Es lo que ha estado haciendo en los últimos 15 o 20 años.

— ¿Tiene aún posibilidades de ganar una elección presidencial, pensando en el 2021?

Por lo menos en el plazo inmediato, no lo creo. Para ganar posibilidades tendrá que hacer reacomodos o reajustes a su carrera y a su entorno. Ella es una persona bastante joven, hay muchos años por delante.

— ¿Sus opciones serían mayores para el Senado, si prospera la bicameralidad, o nuevamente para congresista?

Eso va a depender de qué perfil tome Fuerza Popular después de esta crisis que está pasando. Si un Congreso bicameral es la opción que se toma, ese es un camino que considerará y seguro será mucho más accesible que una presidencia.

— ¿Cómo explica que una persona que tuvo tanto poder político hoy esté tras las rejas?

Allí hay por un lado una judicialización de la política, en la que jueces y fiscales han jugado un rol más importante que los adversarios políticos, y por otro, el entorno del que se ha rodeado Keiko Fujimori, que se ha mostrado muy limitado y distraído en las actuales circunstancias. El jueves, en una entrevista el señor Pier Figari dijo que estaba absolutamente enfocado en su defensa, siendo parte del buró político de Fuerza Popular.

— ¿Ve alguna figura que pueda asumir ahora el timón del partido?

De la gente que ha reclutado, y esa ha sido otra de sus falencias, no veo a la persona que tenga el peso como para hacerse cargo en este momento difícil. Creo que le va a tocar mirar a la vieja guardia o ampliar un poco el espectro hacia algunos simpatizantes de Fuerza Popular.

— ¿Esta caída de Keiko le sirve a su hermano Kenji para tomar las riendas del fujimorismo?

Sí, aunque no necesariamente dentro de Fuerza Popular. Él estaría formando su propia agrupación con miras al 2021. El fujimorismo al margen de Fuerza Popular es una disputa en el interior de la familia Fujimori.

— ¿Sin Keiko, qué opciones tienen los congresistas de Fuerza Popular hasta el 2021?

Eso si finalmente el Congreso se mantiene hasta el 2021, si el presidente no toma algunos recursos constitucionales que tiene a la mano. De mantenerse, van a luchar por defender los últimos rincones de poder que puedan tener. Otros apostarán por el diálogo, que en la situación desventajosa en la que están le augura una posición supeditada al Ejecutivo.

— ¿Qué motivación les queda a estos para no abandonar el barco?

Hay pocos elementos que los puedan mantener cohesionados. Tendrían que irse a otra bancada y no veo qué bancada los pueda absorber.