Un grupo de magistrados realizó esta mañana un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia, en Cercado de Lima en reclamo de la homologación de sueldos. Mientras tanto, en el salón principal de dicha sede judicial se desarrollaba la ceremonia de inicio del Año Judicial 2020, con la asistencia de autoridades de distintas instituciones, entre ellas el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.

Manuel Lora Almeida, juez decano de los Jueces Especializados de la Corte Superior de Justicia de Lima, indicó que esta medida se acata en el marco de las protestas para exigir la homologación de salarios con los magistrados supremos.

“De acuerdo a la Constitución, debemos percibir un porcentaje de lo que gana el vocal de la Corte Suprema. El 70% de ese sueldo deben ganar los vocales superiores; el 62%, los jueces especializados y 40%, los jueces de paz letrado”, señaló en Canal N.

Agregó que han tenido reuniones con el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, así como con los técnicos y asesores de esa cartera, pero hasta ahora no se han aceptado sus demandas, por lo que, manifestó, continuarán con estas medidas de protesta.

“El tiempo que hay que esperar no depende de nosotros. Empezamos en setiembre y lamentablemente no hemos sido escuchados y no hemos tenido ninguna recepción por parte de ninguna autoridad”, manifestó.

(Foto: César Campso / GEC)

-José Luis Lecaros respalda pedido de jueces-

Durante su discurso en la ceremonia de inicio del Año Judicial, José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, expresó su respaldo a las demandas salariales de los jueces por considerarlas “justos reclamos”.

“Esa misma vocación de servicio y sentido de institucionalidad la encontramos en nuestros jueces que hoy exigen -y cuentan con el respaldo de esta presidencia y la de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia- la homologación de sus haberes de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial”, afirmó.

Finalmente, dijo confiar en que se llegará a una solución que satisfaga lo establecido por la Ley Orgánica “con el mismo respeto a la disciplina fiscal que rigió para solucionar conflicto de los trabajadores”.