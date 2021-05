El ingeniero agroindustrial Julio Garay aclaró este lunes, luego de ser mencionado por Carlos Neuhaus como nuevo integrante del equipo ampliado de Fuerza Popular, que hasta el momento no pertenece “a ninguna agrupación” política en el marco de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

“Somos respetuosos hacia ambos candidatos y también atravesamos por las elecciones en este caso de la segunda vuelta. Si bien es cierto hemos sido consultados por ambas agrupaciones y nosotros como Nutri H nos hemos manifestado en la lucha contra la anemia y la desnutrición […] lo que puedo mencionar es que aún no pertenecemos a ninguna agrupación política”, indicó en diálogo con Canal N.

Previamente, en un evento que contó con la participación de la candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó a nuevos integrantes del equipo técnico ampliado de esta agrupación política, entre ellos a Carlos Neuhaus.

Fue él quien hizo la mención de otros nuevos miembros, entre quienes estuvo Julio Garay Barrios, con quien dijo haber tenido reuniones.

“Sí nos han invitado, hemos participado en algunas reuniones que se han realizado, pero somos respetuosos hacia ambos candidatos [presidenciales]”, detalló Garay Barrios.

Además, refirió que se han dado sugerencias relacionadas a la lucha contra la anemia y la desnutrición, y aseguró que está dispuesto a colaborar en este rubro “sea cual fuere el partido político”. “Estamos prestos para poder colaborar”, agregó.

“[¿Decidirán en los próximos días un apoyo?] Por el momento puedo comentar que aún no pertenecemos a ninguna agrupación política, eso es lo que vengo aclarando”, reiteró.

En otro momento, Carlos Neuhaus indicó a la prensa que esta mañana conversó con Julio Garay, quien le aseguró que iba a formar parte del equipo de Fuerza Popular.

“Hoy en la mañana he conversado con él, está en el Vraem, me dijo que iba a tratar de mandarnos su video, hemos tenido reuniones. Él me ha asegurado que va a ser parte del equipo, ha estado en reuniones con nosotros, he conversado hoy en la mañana y hay diversas formas de apoyar”, dijo.

