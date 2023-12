El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, dijo que no es posible que el Ejecutivo evite acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena explícitamente que se ejecute su decisión a favor del indulto humanitario y que, por ende, sea liberado del penal de Barbadillo.

“Materialmente el Ejecutivo no puede hacer eso porque no puede someterse a una resolución. Sí a una sentencia, sí a un tratado, pero esa resolución como tal no es de obligatorio cumplimiento”, señaló en declaraciones a Latina.

Horas antes, el Tribunal Constitucional emitió una resolución en la que declaró fundado el recurso de hábeas corpus y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se disponga la libertad inmediata de Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”.

Elio Riera espera liberación de Alberto Fujimori.

Elio Riera insistió en que la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se trató de una resolución de supervisión de cumplimiento de condena, pero no de una sentencia, por lo que el Estado no está obligado a ejecutarlo porque, según señaló, esta corte supranacional tiene límites ante la “soberanía nacional”.

“Estos límites de convencionalidad no pueden traspasar la soberanía nacional. Nos encontramos ante un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, ratificado por dos conformaciones, ajustado a derecho y corresponde ejecutarlo como tal”, insistió el abogado.

Riera detalló que se encuentra en el penal de Barbadillo tras haber sido notificado de la sentencia del TC y que espera que el INPE y el personal administrativo del penal de Barbadillo sea formalmente notificado para que se disponga la liberación de Alberto Fujimori.