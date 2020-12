Conforme a los criterios de Saber más

Más de tres años pasarán cuando la Corte Federal del Norte de California (EEUU) analice los argumentos que el Estado Peruano presentó en mayo del 2018, para sustentar el pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo. En una reciente resolución, el juez Thomas S. Hixson, ha dispuesto que esta audiencia sea vista el 17 de junio del 2021, aplazando la fecha que estaba prevista en mayo, según el documento federal al que accedió El Comercio.

A Toledo Manrique se le requiere en nuestro país para que responda por la acusación que se ha planteado en su contra por el Equipo Especial Lava Jato, quien le imputa los delitos de lavado de activos y colusión.

Según los fiscales peruanos, el expresidente habría recibido una coima de US$35 millones de la empresa brasileña Odebrecht, como parte de un esquema de corrupción internacional para acceder a obras públicas dentro del Perú.

Se ha solicitado que Toledo Manrique sea condenado a una pena de 20 años y 6 meses por haber incurrido en actos de corrupción al momento de licitar los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur durante su gestión (2001-2016).

Por ahora, el expresidente afronta este proceso bajo arresto domiciliario (puede salir cuatro horas al día) impuesta por la justicia de EE.UU., luego de que le otorgó su libertad bajo fianza, en marzo de este año. El protagonista de la Marcha de los Cuatro Suyos permaneció en la cárcel de Santa Rita, ubicada en el condado de Alameda (California) por ocho meses. La estrategia de su defensa, luego de que su libertad fuese rechazada en una oportunidad, fue apelar a su condición de riesgo ante la pandemia por el COVID-19.

A través de su red social de Facebook, Toledo se mantiene activo realizando publicaciones sobre entrevistas a sus abogados y temas vinculados a la política nacional.

“Soldado de la Democracia, Ex Presidente del Perú, alumno de USF y Stanford, Phd Economista, aficionado al fútbol, corazón de cholo”, se autodescribe en su biografía de la red social.

El autodenominado “cholo”, salió del Perú un 11 de enero del 2017 rumbo a Panamá y luego a Estados Unidos. A pocos días de que el Poder Judicial ordenara su prisión preventiva.

El expresidente Alejandro Toledo, quien afronta un proceso de extradición en EE.UU. por el Caso Lava Jato, es quien registra mayor número de postulaciones a la Presidencia con cinco. La última vez fue en el 2016. (Foto: Archivo El Comercio)

¿Qué ha sucedido?

Si bien el 2021, la justicia de Estados Unidos ya tomaría conocimiento de los graves hechos de corrupción que se le atribuyen a Toledo Manrique, no se sabe cuánto demorará para dar un fallo sobre el pedido.

Lo que sí se puede saber es que ninguno de los tres gobiernos que han sucedido desde que se impulsó la extradición con Pedro Pablo Kuczynski, hasta la culminación del actual presidente Francisco Sagasti, verán a Toledo pisar suelo peruano en su mandato.

Resolución del juez Thomas Hixson.

El congresista Manuel Merino, tuvo una presidencia breve; mientras que el expresidente Martín Vizcarra, quien aseguró que traería a Toledo, vio su compromiso frustrado tras su vacancia.

“El expresidente de Panamá (Ricardo Martinelli) fue extraditado de Estados Unidos luego de tres años, nosotros queremos que sea en menos, antes que deje el cargo el expresidente Toledo estará aquí afrontando la justicia, es mi compromiso”, dijo Vizcarra en noviembre de 2018.

Los trámites desde el Perú se han dado desde el lado administrativo, enviando información cada vez que la Corte lo requería. O, la fiscal federal Elize La Punzina -quien asumió la defensa del Estado Peruano ante la justicia norteamericana- lo estimaba.

Esto sucedió en agosto de este año cuando el Equipo Especial Lava Jato, a través de la Embajada de Perú en EE.UU., anexó de manera formal la acusación que presentó como parte del cuadernillo de extradición.

“La acusación fiscal no corresponde a una nueva solicitud de extradición por parte del Estado Peruano, sino que implica una comunicación a las autoridades estadounidenses competentes de que a medida que avanza la investigación se llegó a una nueva etapa procesal luego de finalizar la fase de investigación preparatoria”, puntualizó en ese momento la fiscalía.

Y pese a la oposición de la defensa de Toledo Manrique, para que el caso sea desestimado por cuestiones de forma, el juez Thomas Hixson rechazó dicha pretensión y dio por bien presentados estos requisitos contemplados en el Tratado de Extradición.

“El argumento de Toledo es equivalente a afirmar que, según la legislación estadounidense, solo una acusación cuenta como un documento imputable a los efectos del tratado”, reseñó el juez federal al momento de descartar tal pretensión para que el caso sea archivado.

La última audiencia celebrada por el juez federal sobre el proceso de extradición fue para reprender a Toledo por haber infringido el horario que tenía permitido ausentarse de su domicilio.

“Es muy preocupante su falta de honestidad. No entiendo cuál es el objetivo”, le recriminó Thomas Hixson.

-Advierten demora-

Desde la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht indicaron que vienen siguiendo con interés el avance de este caso y del calendario propuesto por la justicia de Estados Unidos para analizar el fondo del pedido de extradición.

Según la resolución a la que accedió este Diario, el calendario ha quedado establecido de la siguiente manera:

* 4 de marzo de 2021: La defensa del Sr. Toledo presenta escrito de oposición a la extradición por los temas restantes.

* 8 de abril de 2021: Respuesta escrita del gobierno de EEUU (fiscalía americana)

* 6 de mayo de 2021: Escrito de réplica de la defensa del Sr. Toledo

* 17 de junio de 2021 a las 10:00 a.m.: Audiencia oral (Las partes originalmente habían propuesto que sea el 20 de mayo de 2021, pero el Juez ha fijado como fecha el 17 junio 2020)

Toledo Manrique, no solo es cuestionado por presuntamente haber recibido una millonaria coima de Odebrecht. Además, en nuestro país también está pendiente de procesamiento de juicio oral, la acusación de lavado de activos.

Según la tesis dispuesta por la Fiscalía, el presunto soborno que recibió de la constructora brasileña fue enviado a las cuentas del empresario Josef Maiman, amigo del expresidente.

Con la finalidad de ocultar el dinero, estos activos fueron ingresados a las ‘offshores’ Trailbridge Ltd., Warbury and Co. y Merhav Overseas Limited. Luego, parte de ese dinero fue derivado a la empresa Confiado International (Panamá) y de aquí se derivó a empresas ‘offshore’ creadas en Costa Rica como Ecoteva Consulting Group.

Con dinero de esta empresa, Eva Fernenbug, suegra de Toledo, compró una casa en La Molina y oficinas en la Torre Omega (Surco). Además, pagó parte de la hipoteca de los inmuebles de Camacho y Punta Sal (Tumbes).

Flujo del proceso de extradición activa

El abogado Andy Carrión, quien ha estudiado el aspecto funcional del Departamento de Justicia de Estados Unidos en su libro “Criminal Compliance, de la Ley de. EE.UU.”, explicó a este Diario que, temas como estos no se circunscriben al tema jurídico, pues cuando analizamos una extradición también se ingresa a valoraciones de probabilidades de comisión de delitos que a veces pueden considerarse apreciaciones políticas.

Según su análisis hay que tener algo muy claro, que al tratarse de una extradición no es que la justicia norteamericana evalúe el fondo respecto a “si hay delito o no”. Las extradiciones, agregó, son más de carácter cautelar.

“Así como en Perú, cuando se evalúa una prisión preventiva, lo que se evalúa es cuánta probabilidad existe de la comisión del delito. Si hay alta probabilidad y luego identifico el peligro de fuga, te vas preso. Es lo mismo que funciona en temas de extradición porque la justicia norteamericana no va a evaluar si ha cometido o no el delito; sino la probabilidad en base a las pruebas o indicios que ameriten extraditar a Toledo al Perú”, dijo.

En marzo, el expresidente Alejandro Toledo abandonó la correccional de Maguire, en el condado de San Mateo (California), después de abonar parte de la fianza que se le exigía para que se ejecute la orden de arresto domiciliario ante el riesgo de que contraiga el coronavirus (COVID-19).(Foto: EFE)

En segundo lugar y desde el punto de vista político criminal, explicó, el hecho de que las autoridades norteamericanas no estén poniendo tanto ahínco e interés a la extradición de Toledo, “genera duda”.

“La justicia norteamericana es muy expeditiva, pero en el caso hay una serie de cuestiones que se debe tener en cuenta. Primero que Toledo fue expresidente, que tiene muy buenas relaciones con EE.UU., luego su salida de prisión (…) parece haber una cierta flexibilidad en su valoración (del caso)”, advirtió.

En otro aspecto, Carrión expresó su preocupación puesto que, en base a su estudio, la justicia de EE.UU. es muy rigurosa respecto a los elementos indiciarios o pruebas del acto incriminatorio al momento de evaluar una extradición.

Lamentó que en las cortes americanas hay pocas posibilidades de pedir adelantar las fechas de las audiencias cuando ya un juez las ha señalado, pero sí es posible advertir un probable peligro de fuga de parte del extraditable.

-Se va a rechazar extradición-

Roberto Su Rivadeneyra, defensa legal de Toledo Manrique en los procesos judiciales e investigaciones que se le siguen en el Perú, dijo a El Comercio que tienen “bastante confianza que el juez de Estados Unidos va a rechazar el pedido de extradición”.

El abogado, indicó que conversa semanalmente con su patrocinado para darle cuenta de los avances o escritos presentados en los procesos. Indicó que este se encuentra bien de salud y con los cuidados preventivos por la pandemia.

El abogado explicó que, debido a que la fiscalía anexó al cuaderno de extradición la acusación, esto traerá como consecuencia que también se presenten otros documentos que el Perú ha recibido, como la asistencia judicial de Suiza, el secreto bancario de Confiado International (Panamá), el secreto bancario de Trailbridge Ltd. (Reino Unido) y los procesos de colaboración del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata y de la misma empresa.

“Y estos documentos demuestran que no existe una causa probable. En el caso de los documentos de Suiza, es determinante que los montos recibidos por Josef Maiman han sido derivados a sus cuentas personales, a Costa Rica, a cuentas de su madre”, dijo.

Su Rivadenerya sostiene que, contrario al peso probatorio que la fiscalía le otorga a los elementos de convicción que sustentan la acusación de Toledo, para ellos esas pruebas con de descargo.

“El fiscal dice que el señor Toledo participó en actos de corrupción. Ya. ¿Cuáles son los elementos de corroboración de corrupción? El dicho del señor Maiman y señor Barata ¿Qué dice la ruta del dinero? Que la plata llegó a las cuentas de Maiman e Israel y que US$20 millones vienen a Costa Rica, y allí se quedan congelados US$6 millones y US$5 millones vienen a Perú”, indicó.

Ruta del dinero del caso Odebecht y Ecoteva (Fuente: Información de Fiscalía)

Además, agregó, hasta el momento no se ha podido descifrar las claves del sistema My Web Day y Drousys, cuya copia espejo se encuentra en Suiza.

Según el abogado, a falta de corroboración para sostener un presunto delito de corrupción este caso tendrá incidencia en el proceso Ecoteva.

“Es lavado de activos, pero tiene como delito fuente los actos de corrupción en la Carretera Interoceánica Sur y ¿dónde se ve los hechos por corrupción? En el caso Odebrecht. El caso Odebrecht y el caso Ecoteva tienen como común denominador el proceso de licitación de la Interoceánica Sur, y creemos que ahí habría problemas de corte procesal”, alegó.

No obstante, hay que recordar que fue a razón del acuerdo de culpabilidad que firmó Odebrecht con la justicia de Estados Unidos que nació el caso Lava Jato peruano. Por lo que la justicia norteamericana conoce muy bien cómo ha operado la empresa brasileña a nivel internacional.

