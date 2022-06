El procurador del Poder Judicial, Marco Antonio Palomino Valencia, solicitó al pleno del Tribunal Constitucional (TC) se disponga la “abstención por decoro” del magistrado Luis Gustavo Gutiérrez Tisce, en el proceso de hábeas corpus que sigue Antauro Humala en el Caso “Andahuaylazo” por un pronunciamiento a su favor antes de asumir el cargo.

Según el documento, al que accedió El Comercio, el procurador indica que el citado magistrado -quien además es ponente en este recurso presentado por Antauro Humala- “carece de imparcialidad subjetiva” para resolver el proceso. Por tanto, solicitó que se le aparte de la causa y se designe a un nuevo delegado.

Este Diario dio cuenta que Humala Tasso, vía un recurso de hábeas corpus, busca que el TC ordene un nuevo juicio oral por el caso “Andahuaylazo” por el que se encuentra condenado a 19 años.

Pleno del TC analizará este jueves nuevo recurso de Antauro Humala





Palomino Valencia explicó que la causal de “abstención por decoro” de un magistrado procede cuando se presentan motivos que perturban su función del juez, esto es, cuando existan razones que ponen en duda su imparcialidad, independencia y equidad, entre otras para resolver un proceso.





En el caso de Antauro Humala, el procurador mencionó que durante la audiencia, el pasado 16 de junio del 2022, el magistrado Guitiérrez Tisce “recomendó al abogado del sentenciado que recurra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” .

El procurador presentó diversos pronunciamientos que Gutiérrez Tisce realizó a favor del cabecilla etnocacerista en su cuenta de Facebook. En una de sus publicaciones de abril del 2021, el ahora magistrado del TC cuestiona la sentencia contra Antauro Humala y califica de “extraño” que haya sido condenado por homicidio cuando este no tiene autor directo del delito.

En otra de sus publicaciones del 2019, se pregunta si su “estimado amigo” Antauro Humala puede postular al Congreso. “No, tampoco a la presidencia. No puede mientras no salga de prisión. Sin duda hay mercaderes de la política que se quieren aprovechar de él”, se responde.

En otra publicación, Gutiérrez Ticse afirma que el ‘Andahuaylazo’ “fue un crimen de Estado” para inculpar a Antauro Humala pues su caso “fue un abuso” y; tal como lo hizo en la audiencia del 16 de junio, le recomendó que acuda a instancias supranacionales.

El procurador advierte que se evidencia que muchas de las publicaciones de Gutiérrez Ticse coinciden con los argumentos expuestos en la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesta por el abogado del etnocacerista.

En segundo lugar, señala el procurador, el magistrado expresa admiración y consideración por Humala Tasso, pues lo considera su amigo y tiene, por tanto, una postura preconcebida sobre el Caso ‘Andahuaylazo’.

“Consideramos que subjetivamente se encuentra afectada la imparcialidad del magistrado Luis Gustavo Gutiérrez Ticse al existir circunstancias personales que lo relacionan con el beneficiario Antauro Huamala y lo favorecerían a este último”, señaló el procurador Palomino.

La noche del último lunes, a través de su cuenta de Facebook, el magistrado Luis Gutiérrez Ticse anunció que había solicitado al pleno del TC su abstención en el caso de Antauro Humala. Sin embargo, hasta la tarde del martes no se había procesado su pedido.

“No obstante no haber incurrido en ninguna causal, he solicitado mi abstención por decoro en el caso del Mayor Antauro Humala, a fin de que la decisión del colegiado, sea cual fuere, no merezca ningún cuestionamiento”, escribió.