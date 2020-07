Unidad de Investigación

El exministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur ha dado por primera vez detalles sobre la presunta participación activa que tuvo la ex primera dama Nadine Heredia en la toma de decisiones del gobierno de su esposo Ollanta Humala, las que terminaron beneficiando a Odebrecht en la millonaria licitación del proyecto gasoducto sur peruano. Esta información fue proporcionada en la declaración que brindó el 15 de julio a la fiscalía, a la que El Comercio tuvo acceso.

Merino ha narrado sobre las reuniones que sostuvo con Heredia, el expresidente Humala, el exministro de Economía Luis Miguel Castilla y el exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, para beneficiar a la constructora brasileña. Antes, él ya había ofrecido cinco testimonios como investigado, imputado y aspirante a colaborador.

El exministro –investigado por los presuntos delitos de organización criminal, asociación ilícita y colusión– declaró a la fiscal Geovana Mori del equipo especial Lava Jato que el 26 de marzo del 2012, meses después de asumir la cartera de Energía y Minas, fue convocado a Palacio de Gobierno por Humala. “Entré al despacho presidencial y para sorpresa mía estaban también el señor Jorge Barata y Nadine Heredia. Humala me dijo que era una reunión para coordinar el acto protocolar de la primera piedra del proyecto Kuntur en Quillabamba, Cusco”, señaló.

Merino recuerda que se percató de que Heredia tenía “una relación de confianza y cordialidad con el señor Jorge Barata”. En esa reunión, según el exministro, Barata explicó que “ya iban a adquirir el 100% de las acciones del proyecto Kuntur; sin embargo, dijo que necesitaba el apoyo del Gobierno para cumplir con el cronograma del proyecto. Lo dijo dirigiéndose a Heredia y Humala”.

Tres días después, el 29 de marzo del 2012, el exministro viajó con el entonces jefe del Estado a Quillabamba, Cusco, donde se realizó el evento protocolar con la presencia de Barata, quien llegó en un vuelo chárter. Merino precisó a la fiscalía que la ex primera dama fue quien le pidió “darle celeridad en los temas del proyecto Kuntur” y por eso solicitó a través de la CAF una evaluación de la ingeniería del proyecto para ver si este era factible. La respuesta que recibió fue que el proyecto era inviable debido a que “el costo de inversión no era US$1.300 millones, como había indicado Kuntur en el 2008, sino US$4.500 millones”.

Durante el segundo gobierno de Alan García, se promulgó una ley para que el Estado pueda invertir en proyectos de gas, y así fue que Kuntur sería cofinanciado con Petro-Perú. Sin embargo, esa regla cambió con el gobierno de Humala.

Merino recuerda que aquel 26 de julio del 2012, antes de ingresar al despacho de Humala, conversó con el exministro Castilla. “Quedamos en decirle al presidente la inconveniencia de que Petro-Perú siga con el proyecto Kuntur”, expresó. Luego de esa exposición, el mandatario se incomodó y les pidió a ambos convocar un concurso público.

El exministro afirmó ante la fiscal: “[Humala] nos pidió a Miguel Castilla y a mí que comuniquemos esta decisión a Jorge Barata, y que se le diga que va a haber un concurso público” y que el proyecto va a seguir adelante. “Salimos de la reunión y el ministro Castilla llamó a su secretaria y le solicitó que convoque a su oficina al señor Barata. Esto fue inmediatamente después de la reunión con el presidente. Entonces fuimos los dos a la oficina del ministro Castilla y llegó el señor Jorge Barata […] yo le expliqué a Barata las cuestiones técnicas por las que no era viable. Barata mostró su incomodidad, guardó silencio y luego se retiró”, manifestó.

El 10 de agosto del 2012, Merino recuerda que viajó con el presidente a Huánuco, a la inauguración del túnel de la hidroeléctrica Chaglla. En ese evento participaron también Marcelo Odebrecht y Barata. “Mientras inspeccionábamos el avance de los trabajos dentro del túnel, el señor Marcelo Odebrecht le manifestó al presidente que el Gobierno había procedido adecuadamente al convocar el concurso. El presidente le dijo: ‘No te preocupes, ustedes van a participar porque vamos a lanzar un concurso público y que ya está la ley del Congreso y se le está dando la celeridad’”, recordó.

Merino reiteró que en más de una ocasión Humala le había expresado su molestia por las postergaciones del concurso a pedido de los postores, hasta que el 24 de febrero del 2013 lo llamó a su despacho para decirle que había decidido prescindir de sus servicios. Eleodoro Mayorga fue quien lo reemplazó en el cargo.

Finalmente, el exministro recordó la última vez que se reunió con Humala, en un departamento de Miraflores, en el 2017. Dijo que fue convocado por el expresidente a través de Cynthia Montes. “El presidente me pregunta ¿por qué había dejado el cargo de ministro? Me sorprendió esa pregunta y yo le contesté: recuerde que usted me pidió la renuncia. Ollanta me dijo que ya no se acordaba, que quería saber. Eso fue en el 2017″, señaló.

Merino también narró que Humala le comentó aquella vez que “tenía entendido que Guillermo Lecarnaque [expresidente del comité pro seguridad energética de Pro Inversión] había renunciado por asuntos personales, a lo que yo le comenté que tenía entendido de que le habían pedido la renuncia por versión del propio Lecarnaque. Esa fue la última conversación que tuve con Ollanta Humala”.

Las visitas de Jorge Barata a Luis Miguel Castilla

El exministro Jorge Merino asegura que el extitular de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla participó en las reuniones con Heredia, Humala y Barata en Palacio de Gobierno y en su despacho ministerial. Para corroborar su versión, Merino entregó al equipo especial un registro de visitas del MEF en el que figura Barata en el despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.

El reporte de visitas del MEF registra el ingreso de Barata al despacho de Castilla el 26 de julio del 2012.

En diálogo con El Comercio, Castilla señalo que hubo una reunión con Humala y Merino en Palacio y “dos reuniones con Barata y el ministro Merino para negarle el crédito puente a Kuntur que ya era de propiedad de Odebrecht”. Precisó que la primera fue en el Ministerio de Energía y Minas, en la que pidió el crédito, y en la segunda, que fue en el MEF, se negó esa solicitud.

Castilla ha rechazado en reiteradas ocasiones que haya favorecido a Odebrecht en la licitación del gasoducto sur peruano.

