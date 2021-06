La fiscalía, a través del equipo especial Lava Jato, ha solicitado una orden de impedimento de salida del país contra el excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, quien está siendo investigado por presunto lavado de activos por supuestos pagos que habría recibido de Odebrecht.

Ante este planteamiento, el Poder Judicial decidió agendar para este viernes 18 de junio la audiencia virtual en la cual evaluará si es que dicta o no esta restricción en contra del dirigente del partido político que participó en la reciente contienda electoral.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada, citó a ambas partes para que participen en la audiencia virtual programada para las 10 a.m. tras indicar que recibió el pedido de impedimento de salida del país por parte del Ministerio Público hoy, 16 de junio.

Segundo JIP Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios realizará este viernes 18 de junio, a las 10:00 de la mañana, una audiencia virtual por requerimiento fiscal de impedimento de salida del país para Julio Armando Guzmán Cáceres. — Corte Superior Nacional (@CSNJPE) June 16, 2021

Según informó RPP, el pedido fue formulado por el fiscal Hamilton Montoro, miembro del equipo especial Lava Jato que está a cargo de investigar un presunto pago que habría realizado Odebrecht a Julio Guzmán.

Cabe recordar que, la semana pasada, integrantes del Partido Morado confirmaron que Julio Guzmán no participará en las elecciones internas para elegir a la presidencia de la agrupación política tras los resultados de las elecciones generales del pasado 11 de abril.

Flor Borja, del Partido Morado, dijo a El Comercio que el saliente líder de su agrupación anunció en una reunión virtual con el resto de militantes que plantea viajar a Estados Unidos para enseñar en la Universidad de Yale y dirigir un centro de estudios latinoamericanos.

El caso contra Julio Guzmán se originó en respuesta a la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, quien se basó en una nota periodística del 2019, en la que el entonces congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, exhortó al Ministerio Público investigar a Guzmán por una presunta entrega de US$ 400.000 de Odebrecht.

“Si hay información financiera sobre esos 400 mil dólares que recibió Julio Guzmán, ese dinero no pudo cargarse en una mochila. Pero, imagínense que con Alan García se habló de 200 mil dólares y miren todo lo que se ha encontrado. Pedimos al Ministerio Público haga su papel en el caso del ‘moradito’ porque no puede ser que no se le toque”, dijo Morales a Exitosa el 30 de enero del 2019.

