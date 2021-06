El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola, aseveró que su participación anunciada por la candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, es solo para revisar las normas constitucionales respecto al plazo de las organizaciones políticas para interponer sus recursos de nulidad contra las mesas de sufragio.

En entrevista con El Comercio, afirmó que no se puede hablar de un golpe de Estado y que se debe respetar los que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decida.





— La señora Keiko Fujimori, lo anunció a usted como una incorporación a su equipo legal ¿Es abogado de Fuerza Popular?

No, no, mi participación en esto es muy específica. Es para revisar desde una perspectiva constitucional si esta limitación, en el funcionamiento de la mesa de partes hasta las 8 de la noche, como límite para admitir los recursos, es constitucional o no. Yo he dicho que esta limitación en el funcionamiento de la mesa de partes hasta las 8 de la noche, no es constitucional porque es una disposición de rango inferior, de carácter administrativo; ni siquiera legal, que no puede significar una valla o impedimento de la plena vigencia de los derechos fundamentales. Sobre todo en materia electoral donde la Constitución establece toda la protección para que el voto no solo sea depositado en la urna; sino que pueda tener validez. Yo sostengo que la interpretación administrativa de fijar el funcionamiento que parte del tercer día hasta las 8 de la noche, es restrictivo; cuando debe ser una disposición que respete el plazo de tres días. Debería respetarse hasta las 11:59 (de la noche); sobre todo en algunos casos donde se alegan irregularidades, me parece que es adecuado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se avoque a revisar eso y se pueda dar una respuesta conforme a lo que comprueben.

— Pero el JNE ya ha precisado, en casos como el PPC y de Unión por el Perú que el horario es hasta las 8 de noche…

Sí, pero el caso del PPC es sobre la inscripción de un partido, pero en este caso es hacer valer la expresión de la voluntad popular que está en las actas y que están cuestionadas. Es otra cosa, y que además, es evidente que se está recortando el plazo. No se está pidiendo una ampliación del plazo, por el contrario, se está exigiendo que el plazo se respete y son tres días. Y eso son 72 horas.

— Con ese análisis que usted realiza, ¿qué efectos puede tener ese análisis, alguna medida legal?

Es una especie de ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) para dar mi opinión sobre la necesidad de que el Jurado Nacional de Elecciones revise este tema con detenimiento y pueda dar una solución más conveniente. A través de un escrito que estoy preparando para decirle al Jurado que este tema debe tener una atención especial, que considero que no es adecuado que en materia electoral se apliquen normas que son restrictivas de los derechos, cuando de lo contrario deben ser normas que sean garantistas del ejercicio del voto, que no solo es depositar el voto en la urna; sino que este pueda ser evaluado en su eficacia en el cómputo final.

— Usted rescata la revisión de las actas por las presuntas irregularidades que se señalan, pero ¿podríamos estar hablando de un fraude electoral?

No, no me atrevo a eso, no me corresponde, no me consta; y en todo caso yo confío en que las autoridades electorales que no son una; sino tres. Parte desde Reniec, desde la elaboración del padrón, pasa por la Oficina de Procesos Electorales, el proceso de cómputo, la entrega de las actas, luego viene la etapa de jurisdiccional ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la última y definitiva instancia de esta materia electoral. Entonces, como demócrata no puedo decir que es un fraude o cosa por el estilo; lo que sí exijo es que se den todas las garantías y el Jurado pueda pronunciarse sobre todas las solicitudes que se puedan haber presentado establecido.

— En ese sentido, ¿qué le merece el pronunciamiento del congresista electo, Jorge Montoya, para que se anulen las elecciones presidenciales?

Me parece que es una propuesta que yo, o todo peruano, no aspira a esto. Las nulidades de las elecciones están previstas en la Ley Orgánica de Elecciones y creo que no es el caso.

(Foto: César Bueno / @photo.gec)





— Incluso hay voces que hablan o deslizan la posibilidad de un golpe o desconocimiento de los futuros resultados… usted, recuerdo, condenó el golpe del 5 de abril de 1992…

Sí, pero ningún golpe de Estado, de donde provenga el golpe de Estado, es una palabra que no debe salir de la boca de un demócrata.

— Abogados como Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti han presentado un denuncia penal por presunta falsificación de documentos públicos por el caso de las irregularidades en actas y podrían terminar en beneficio de Fuerza Popular …

Ah, bueno; lo que decida sobre supuestos delitos el Ministerio Público y luego el Poder Judicial, no es algo que pueda influir en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que es definitiva. Es otro ámbito que persigue sancionar el delito, en cambio la función del Jurado Nacional de Elecciones es específica para declarar a un ganador.

— ¿Cómo podemos analizar este escenario de cuestionamientos de parte de Fuerza Popular frente al informe de la Misión Internacional de la OEA que incluso han felicitado el proceso electoral?

Bueno, hay que tener en cuenta que el informe de la OEA comprende una determinada etapa. El evento mismo del sufragio que concluyó el mismo día 6 de junio. Ahora, no conozco el informe, y entiendo que la última palabra sobre, si hay o no irregularidades, es el Jurado Nacional de Elecciones.

— Y Fuerza Popular al igual que Perú Libre están en su derecho de plantear las impugnaciones o nulidades…

Así es y hasta las 11:59 del día en que vence el plazo de tres días, las dos fuerzas políticas; y eso es lo adecuado y eso es lo que yo quiero que se observe.

— La doctora Lourdes Flores ha presentado un análisis sobre la contabilización de los votos en blanco, que habría sido un conteo erróneo...

No conozco esa información, en todo caso es una opinión de la doctora Lourdes Flores, que nada tiene que hacer con lo que yo estoy analizando.

— ¿En este proceso electoral o cuestionamientos debe intervenir el Poder Judicial?

No debe intervenir el Poder Judicial, es el Jurado Nacional de Elecciones la máxima y última autoridad en materia electoral.

— ¿Si los resultados finales le son favorable al señor Pedro Castillo, Fuerza Popular y la señora Keiko Fujimori, tendrían que aceptar estos resultados?

Si esa decisión es producto del examen de todos los documentos que han ingresado dentro del plazo establecido por ley y si es una resolución sustentada en derecho, es una resolución válida que hay que acatar, todos los peruanos estamos en la obligación de hacerlo.