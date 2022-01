Conforme a los criterios de Saber más

La Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado absolvió al congresista Guillermo Bermejo, acusado de presunta pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en la zona de Valle del Río Apurímac Ene y Mantaro-VRAEM. El Ministerio Público había solicitado para el exrepresentante de Perú Libre 20 años de prisión, S/100 mil como reparación civil e inhabilitación por el tiempo de la pena.

Ni bien se conoció la decisión la fiscalía y la procuraduría anunciaron recurso de nulidad.

#GuillermoBermejo La fiscalía y la procuraduría antiterrorismo anunciaron que apelarán la decisión judicial.@Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) January 31, 2022

El fiscal adjunto superior Gino Quiroz Salazar, de la 1era Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, informó que fundamentará su pedido en el plazo de ley. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 31, 2022

Mira aquí la decisión judicial:





#GuillermoBermejo La Sala indica que los hechos imputados son 3: Desplazamiento de Bermejo a campamentos terroristas, adoctrinamiento ideológico/político, y búsqueda de contacto en el extranjero para hacer conocer la ideología de Sendero Luminoso.@Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) January 31, 2022





#GuillermoBermejo El tribunal hizo relato de declaraciones de los colaboradores eficaces que acusaron a Bermejo. Luego, dice que la versión de los colaboradores, por sí sola, no puede ser suficiente para dictar sentencia o debilitar la presunción de inocencia @Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) January 31, 2022





#GuillermoBermejo Sobre el testimonio de Wilber Satalaya Apagueño, el tribunal también indica que este dijo que no conocer a Guillermo Bermejo y que el Che no viajó junto a ellos a un campamento terrorista. @Politica_ECpe — Karem Barboza (@karembq) January 31, 2022





El congresista Guillermo Bermejo se pronunció en sus redes sociales:

Gracias a Dios y a todos los que confiaron en mí: la justicia me volvió a absolver. Ahora a seguir construyendo la patria que soñamos! — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) January 31, 2022

NOTA PREVIA

En mayo pasado, cuando se instaló el juicio oral, el fiscal Gino Quiroz señaló que a Guillermo Bermejo -conocido como camarada ‘Che’- se le imputa “ser integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem”. Indicó que el acusado se desplazó entre el 2008 y 2009 a varios campamentos terroristas de esa zona del país, junto con los camaradas ‘Coqui’, ‘Sergio’ y ‘Richard’ a fin de sostener reuniones clandestinas.

En su intervención final, durante la audiencia de la semana pasada, Bermejo reiteró su inocencia y dijo que tiene la “conciencia tranquila”.

“El famoso video con los Quipe Palomino no existe y el acta de sujeción tampoco. Creo que en un primer momento si hubiesen sido sinceros, este juicio ni siquiera hubiera comenzado”, exclamó.

El juicio a Guillermo Bermejo comenzó en mayo pasado (Foto: Justicia TV)

En mayo, cuando comenzó el juicio El Comercio conversó con varios expertos respecto a qué sucedería con Bermejo, entonces congresista electo, de recibir una condena.

En aquel momento, el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, afirmó que “la condena es efectiva y se debe cumplir de inmediato”. Mencionó que febrero se dispuso eliminar la inmunidad parlamentaria, por lo que ahora, el Congreso no tiene que decidir si el Poder Judicial dispone la ejecución del arresto o no. Por tanto, esta se ejecutaría si se dicta una sentencia condenatoria superior a los cuatro años, ya no hay esa inmunidad de arresto que existía anteriormente.

“Entonces, inmediatamente se va a disponer su arresto e internamiento en un penal. Él podrá apelar esa sentencia o recurso de nulidad para que vaya a la Corte Suprema, pero hasta que resuelva la Corte Suprema él estaría, hipotéticamente si fuese condenado, en prisión”, informó.

En dicho informe, publicado en mayo pasado, el abogado especialista en temas electorales José Tello, indicó que al ser juzgado por el Código de Procedimientos Penales, sería “desaforado” si se le aplica una condena efectiva y por tanto, se le aplicaría la “inhabilitación inmediata”.

“El hecho de ser sentenciado surge la inhabilitación inmediata (...) La norma es clara al dejar sin efecto la inmunidad de proceso y arresto por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de la función congresal. Lo único que salvaguarda a un congresista es por el delito cometido por el ejercicio de sus funciones que lo llevan a un tratamiento distinto”, precisó.

Mientras que el abogado Daniel Huamán coincidió en este punto, al remarcar que si Bermejo es condenado “se ejecuta la sanción” al no haber inmunidad. Recordó que al ser procesado bajo el “Antiguo Código Procesal Penal” solo se podría apelar o interponer un recurso ante la Corte Suprema.

