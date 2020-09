Pablo Morales Vásquez es el aspirante a colaborador eficaz N° 2408 en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto que ha decidido revelar su identidad. Morales fue durante tres años y medio asesor de Orlando Velásquez, expresidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Comercio conversó con Morales, quien –junto a otros colaboradores– ha permitido que la fiscal Rocío Sánchez abra nueve carpetas de investigación. Entre estas, figuran los intercambios de favores para la elección del jefe de la ONPE, para las tachas de candidatos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y para la elección de algunos fiscales supremos. Morales cuenta que fue testigo de ello y ha ratificado esta versión ante la fiscal Sánchez.

“José Luna tenía el deseo de contar con un partido político propio. Había aportado a campañas de otros partidos como Solidaridad Nacional para llegar al Congreso. Fue por eso que buscó a José Cavassa, exgerente de Gestión Electoral de la ONPE en la época del fujimorismo. Fue Cavassa quien le dijo que tenía que acceder y tener poder en el CNM para tener su agrupación política”, contó Morales. Según manifestó, Cavassa señaló que el CNM elegía a los jefes de la ONPE y el Reniec y se encargaba de nombrar y destituir a jueces y fiscales en todo el país.

Pablo Morales, exasesor del CNM y aspirante a colaborador eficaz.

Morales detalló que para llegar a ser consejero del CNM se necesitaban recursos económicos y Luna se ofreció a financiar la campaña de quienes luego se convertirían en sus aliados. “En el caso de las elecciones del representante de las universidades privadas [ante el CNM], Luna conversó con Velásquez para que Iván Noguera saliera elegido. Noguera trabajaba en la Universidad Norbert Wiener”, agregó.

Según el testigo, Luna también le contó que él financió la campaña del exconsejero Guido Aguila, con viajes al interior del país, para convencer a los abogados a fin de que respaldaran su candidatura.

“Aguila tuvo varios otros financistas, pero el más importante era Luna Gálvez. Lo mismo hizo en el caso de Julio Gutiérrez Pebe como representante del Colegio de Licenciados en Administración”, precisó. El líder del partido Podemos, incluso, habría pagado a los consejeros por escribir libros auspiciados por Telesup, su universidad, según ha contado Morales a la fiscalía, hecho que ha sido acreditado con cheques de la universidad .

Una consigna

Según el testigo protegido N° 08-2018, “la consigna” vino de Luna Gálvez. “Él tuvo más poder que Fuerza Popular [al momento de elegir a Adolfo Castillo Meza como jefe de ONPE a pesar del bajo puntaje que obtuvo] en esa oportunidad. Se puede concluir aquí que el poder económico de Luna en este caso fue claro. Así queda como ganador el postulante [Adolfo] Castillo Meza”, precisó.

El testigo protegido N° 01-2020 señaló que Aguila mantuvo a Herbert Marcelo Cubas como presidente de la Comisión de Selección de Nombramiento para el jefe de la ONPE, “porque querían mantener a una persona de confianza dentro, alguien que sea de su grupo, ya que obedecía a los intereses de ellos cuatro [Aguila, Velásquez, Gutiérrez y Noguera]”.

El colaborador indicó que “una prueba de un hecho irregular” cometido por los otros exconsejeros –Maritza Aragón, Baltazar Morales y Marcelo– fue que los tres, después del examen escrito para el nombramiento del jefe de la ONPE, redactaron un acta de sesión extraordinaria el 4 de febrero del 2017 para señalar que “el examen escrito habría sido desarrollado con toda la normalidad, cuando ha sido falso”.

Morales sostuvo que los tres exconsejeros mencionados “regalaron 5,60 puntos a Castillo Meza y a los demás postulantes en el examen escrito, porque el profesor se habría equivocado en una pregunta”. Según contó, por ese puntaje extra Castillo Meza pudo pasar a la siguiente etapa, la del currículum. “No hicieron ningún informe escrito explicando ello”, agregó.

La designación de Castillo Meza como jefe de la ONPE se dio el 27 de febrero del 2017. Casi un año después, el 10 de enero del 2018, Podemos Perú logró su inscripción como partido político.

La fiscalía que investiga el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto atribuye a Aguila haber recibido un total de S/270.000 de parte de Luna y a Noguera el monto de S/889.734. El dueño de Telesup y excongresista también habría adquirido una casa de propiedad de Noguera, en Pueblo Libre, a un precio de US$380.000 (S/1′254.000), por lo que –según la fiscalía– la suma total que habría recibido asciende a S/2′143.734.

Luna declaró ante la fiscal Rocío Sánchez que “solamente” conocía a Cavassa porque Elías Castilla, quien era el rector de la Telesup en el 2013, trabajaba con él y se lo presentó en su oficina. “Tenía conocimiento de que lo apoyaba en el área de procesos informáticos. No tuve ningún tipo de amistad”, ha manifestado Luna a la fiscalía.

En su declaración, agregó que en el 2015 convocó a Cavassa “para que trabaje para mi representada [Telesup] como locador en servicios informáticos en un contrato de seis meses renovables hasta el mes de mayo de 2018 aproximadamente”.

Descargos

En diálogo con El Comercio, Mateo Castañeda, abogado de José Luna, señaló que no conocía esta declaración y que no ha sido corroborada. “Un colaborador es una persona que confiesa que ha conocido un delito, en consecuencia su credibilidad no es la de un testigo normal, está sujeta a que durante el proceso se corrobore [...] Mi cliente ya ha declarado y ha negado todos esos cargos. Nos hemos sometido a la investigación y veremos qué pasa”, afirmó.

Humberto Abanto, abogado de Gutiérrez, manifestó que su patrocinado no ha estado en la comisión para nombrar al jefe de la ONPE y calificó las declaraciones como “una versión de oídas”. “Si la persona puede acompañar esto de un dato objetivo, encantado [opino]”, dijo.

En tanto, Guido Aguila respondió: “¿Viajes? ¿Aportes económicos? Soy una persona solvente, un profesional. No voy a aceptar el padrinazgo, el auspicio. Esa gente está hablando cualquier cosa. Ellos han trabajado con consejeros, estaban en el día a día con ellos, yo no, yo tenía la presidencia en San Isidro. No conocen nada de mí”.

El exconsejero enfatizó que Adolfo Castillo “llegó a la entrevista propuesto por la comisión seleccionadora, de la que no formábamos parte nosotros [Aguila, Noguera ni Gutiérrez], sino Aragón, Morales y Marcelo”. “Obviamente esto tiene una connotación política, porque ellos [aspirantes a colaboradores] están procesados hace dos años y hoy día justamente que viene este tema de Podemos Perú involucran a personas sin pensar que tenemos familia y desarrollo profesional”, manifestó.

Este Diario intentó contactar a Iván Noguera, pero sus teléfonos sonaban apagados.