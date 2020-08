Guillermo Aliaga ganó su primera elección en enero de este año, cuando resultó electo parlamentario por Somos Perú. Dos años antes había tentado, sin mayor éxito la alcaldía distrital de Lince. El joven abogado, en los últimos meses, se había convertido en una de las figuras visibles no solo de su partido, sino también del nuevo Congreso.

SOLO PARA SUSCRIPTORES: La delgada línea de neutralidad electoral en los viajes conjuntos de ministros y congresistas

Fue elegido como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, y también como secretario técnico de un grupo clave: la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, cargo al que tuvo que renunciar este lunes.

La Mesa Directiva del Congreso la preside Manuel Merino de Lama. Guillermo Aliaga es el segundo vicepresidente, en representación de Somos Perú.

Pero ¿quién es Guillermo Aliaga?, al que un aspirante a colaborador eficaz vincula con el exjuez Walter Ríos, pieza clave en el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

A continuación sus inicios en la política y sus cuestionamientos dentro del Congreso:

1. La primera postulación

A mediados de junio de 2018, cuando faltaba cuatro meses para las elecciones regionales y municipales de ese año, Guillermo Aliaga se inscribió como militante de Somos Perú, partido con el que postuló a la alcaldía de Lince sin mayor éxito: ocupó el tercer lugar de la contienda con el 10.6% de los votos, según el InfoGob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante aquella campaña, Aliaga propuso dar una ordenanza para que los autos particulares solo se puedan estacionar por espacio de dos horas en Lince, porque, según refirió, las personas que trabajan en San Isidro usaban su distrito “como cochera”. Añadió que tras ese tiempo el municipio iba a enviar la grúa.

También señaló que Lince era “visto como la zona rosa de Lima” por la cantidad de hostales que tiene. Y, agregó, que si era elegido iba a fiscalizar los locales de diversión nocturna para que cierren a las 2 de la mañana.

“En Lince los locales cierran a las 4 de la mañana, el mensaje es claro, cuando en tu distrito termina a las 2 de la mañana, ven a Lince, la juerga termina en Lince”, manifestó.

(Foto: El Comercio)

Aliaga, en una entrevista con la periodista Giovanna Díaz, contó que cuando era niño se mudó al Cercado de Lima y que no podía salir mucho a la calle porque el nivel de delincuencia era alto, hasta que Alberto Andrade fue elegido alcalde de Lima y la seguridad aumentó y el panorama de su barrio cambió.

“A mí me cambió la juventud y la niñez, veo que un político puede hacer algo para cambiar la realidad”, dijo.

Relató que tenía “buenas amistades” en Somos Perú y cuando fueron las elecciones de 2018, él les pide poner a un buen candidato a Lince, pero le respondieron que él podía dar un paso adelante. Con ello “entré a la cancha de juego”, sostuvo.

Aliaga, cuando postuló al Parlamento, dijo que calculaba invertir entre S/35.000 y S/40.000 para su campaña.





2. El congresista que hizo campaña con “los colectiveros”

Durante la última campaña al Parlamento, El Comercio reveló los nexos de Guillermo Aliaga, entonces candidato de Somos Perú, con los colectiveros. El abogado promocionó su postulación con afiches con el siguiente eslogan: “Por un transporte ordenado”. Estos estaban pegados en minivanes que hacen el servicio ilegal de taxi colectivo, muchas de estas unidades con órdenes de capturas y con papeletas que superan los S/10.000.

“La ATU ha tomado una decisión técnica pero no política [la reforma del transporte]. María Jara ha sido designada por el MTC, no es una persona que tenga representación popular. No podemos hablar de que ella representa a la población”, dijo Aliaga a este Diario, en aquel momento, para justificar su apoyo abierto a este gremio de transportistas.

La Av. Javier Prado es una de las vías más afectadas por el caos que generan los taxis colectivos informales, pues invaden la ruta de los corredores. Guillermo Aliaga los apoya. (Foto: Hugo Curotto)

Una vez en el Congreso, Aliaga respaldó la norma que formaliza el taxi colectivo, pero que excluye a Lima y el Callao de este mecanismo.

Durante el debate, el parlamentario de Somos Perú reconoció que en su campaña tuvo contacto con estos transportistas. Durante años, dicho sector se ha organizado para invadir paraderos, atacar a inspectores, evadir las operaciones policiales y hasta pagarle a una red de abogados especializados en dilatar sus papeletas hasta su prescripción.

“Yo, como un simple candidato y de una manera gratuita, les dije ‘no tomen carreteras’, que presenten documentos, que vayan por la vía legal. [...] se puede hablar muchas cosas, que hay conflicto de intereses, que hay mano negra. Yo solo pregunto: ¿acaso son personas con grandes unidades de buses? ¿Son personas con grandes caudales de dinero? Son personas que no han visto bono alguno en estos años”, cuestionó.

3. Las deudas familiares de los Aliaga

La empresa Corporación Gráfica SAC- de la cual es dueño Guillermo Aliaga Manassevitz, padre del congresista Aliaga- no paga el alquiler de dos locales en La Victoria de 1.200 metros cuadrados desde hace tres años y medio a los hermanos Benavides. Y esto a pesar de que en febrero de este año se les condonó el 75% de la deuda total, quedando pendiente la transferencia de S/250.000 en 25 cuotas y el desalojo, pero tampoco cumplieron con ello.

El parlamentario, según un informe de “Cuarto Poder”, fue gerente general adjunto de la referida empresa desde el 2008 hasta inicios de este año, cuando dejó el cargo para postular al Parlamento por Somos Perú.

Aliaga hijo también dirigió el estudio de abogados Pacta. Precisamente, Luis Enrique León Siu, uno de sus abogados, fue quien representó a su padre en la controversia con la familia Benavides en el primer proceso, que se archivó en octubre de 2018 porque la denuncia tenía errores de forma.

León Siu también fue asesor de Corporación Gráfica SAC en la conciliación de inicios de este año. Y, desde mayo, trabaja como asesor del congresista de Somos Perú en la segunda vicepresidencia del Parlamento.

La empresa Corporación Gráfica SAC, de acuerdo a la conciliación firmada con la familia Benavides, tenía que entregar los locales a fines de mayo y cumplir con el pago de 25 cuotas mensuales de S/10.000. Pero no lo hicieron. Cinco días antes de venza este plazo, enviaron una carta aduciendo que no podían cumplir con las transferencia porque también habían sido golpeados económicamente por la pandemia de COVID-19.

Renato Aguilar, abogado de la familia Benavides, dijo a “Cuarto poder” que el argumento de la crisis puede ser real para no pagar, pero “por qué no devuelven la posición de la propiedad”.

El congresista Aliaga, a través de una carta enviada al referido programa dominical, señaló que él no tiene injerencia en el actuar de la empresa de su padre, a pesar de que fue gerente general adjunto de esta hasta enero de este año. Agregó que ha hecho un llamado a ambas partes para que se solucione el conflicto.

4. El testimonio que lo vincula con Walter Ríos, “el cuello blanco” del Callao

El ahora congresista de Somos Perú y su padre, Guillermo Aliaga Manassevitz, se reunieron con Walter Ríos, cuando aún era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en un restaurante de La Punta, según el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. ¿El motivo? Solicitarle al juez ayuda para archivar una denuncia en contra de Eduardo Aliaga, tío del parlamentario, por violencia familiar, que había sido entablada por su conviviente a finales de octubre de 2017.

De acuerdo al testimonio del aspirante a colaborador eficaz N°0108, en el marco de la investigación que realiza la fiscal Rocío Sánchez a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el actual segundo vicepresidenta del Congreso pidió “apoyo para su tío, señalando que era su tío preferido y que le tenía mucho cariño”.

Según informó el programa “Cuarto Poder”, Ríos, al escuchar los detalles de la denuncia, “le ordenó” a Gianfranco Paredes, su asesor en la corte chalaca, que “vea la forma de buscar algún servidor judicial para que lo apoyen”.

“Así con la finalidad de continuar con las gestiones, el hijo del empresario [Guillermo Aliaga Manassevitz] entrega al asesor un hoja de papel donde había anotado el número del expediente principal del caso de tu tío, manifestando que era el cuaderno cautelar, que se resolvería pronto. Después de ello, el mismo señor dicta su número de celular personal al asesor para comunicarle cualquier situación que se pudiera originar”, refirió el aspirante a colaborador eficaz.

Audios de padre de congresista Aliaga con Walter Ríos

El congresista Aliaga negó que se haya reunido con Ríos y Paredes. Aseguró que él solamente “jaló” a su padre a La Punta para que asista al referido desayuno.

“Mi padre me comentó que estaba tratando de cerrar la venta de un evento, porque tiene un restaurante, me dijo que lo acompañe para que le dé una suerte de aventón, pase y saludé a aquellas personas, más nada […] No, no [me senté], porque realmente no los conocía”, manifestó a “Cuarto poder”.

Sin embargo, es su propio padre quien lo ubica en el desayuno con el cuello blanco del Callao y su asesor. En una llamada que le realiza Paredes, Aliaga Manassevitz hace referencia a su hijo, “el gordito, de Somos Perú” que se ha “metido a la política”.

Y precisamente, en el 2018, Aliaga hijo postuló a la alcaldía distrital de Lince sin éxito. De acuerdo al InfoGob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), obtuvo el 10.6% de los votos, quedando en el tercer lugar de la justa electoral.

Ante este audio, el parlamentario de Somos Perú insistió en que solo dejó a su padre en el restaurante, que ingresó y saludó y “me retiré”.

Aliaga hijo también recibió otra llamada de Paredes, pero no respondió. Afirmó que no sabe cómo el asesor de Ríos obtuvo su número.

Nunca se dictaron medidas cautelares contra Eduardo Aliaga, hermano del empresario Guillermo Aliaga Manasevic, aparentemente por orden de Ríos.

El aspirante a colaborador eficaz también indicó que el empresario le hizo mención a Paredes que tenía una denuncia en el 37 Juzgado Civil de Lima por un local en La Victoria. Solicitó apoyo para que “alguien pueda mover sus influencias” para que el proceso salga a favor. Precisamente, Aliaga padre lleva tres años y medio sin pagar alquiler por estos locales, donde funciona otra de sus compañías: Corporación Gráfica Aliaga SAC. El proceso en 2018 volvió a foja cero aparentemente por un tecnicismo.

El congresista Aliaga tenía, hasta ayer, la tarea de elaborar el informe sobre una denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por la irrupción en oficinas del Ministerio Público que fueron lacradas a inicios de 2019 por el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación a Keiko Fujimori.

Al ser consultado por “Cuarto poder” si tras los audios de su padre, él debía continuar en ese grupo de trabajo, el parlamentario de Somos Perú respondió: “Mire, yo he venido trabajando de manera objetiva en referencia al caso que me han asignado y referente a los otros casos yo no he hecho ningún tipo de acto de carácter subjetivo, pueden revisar las votación que he tenido”.

(Foto: El Comercio)

Aliaga renunció este lunes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucional, pero por un ultimátum de su partido: o daba un paso al costado o lo retiraban, según informó una fuente de Somos Perú a El Comercio.

Más información

El Comercio reveló que tres empresas del congresista Aliaga mantienen deudas con la Sunat. Estás son P Investments EIRL (S/19.603), APU Exploration Solutions SAC (S/14.722) y Pacta SAC (S/8.950). En el caso de esta última el monto a pagar era de S/8.950, pero tras la consulta hecha por este Diario, el parlamentario abonó la mitad. Sobre la otras dos compañías, informó que se ha acogido a un fraccioniamiento.