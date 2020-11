Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Las conversaciones de WhatsApp entre el ahora presidente de la República, Martín Vizcarra, y el exministro de Agricultura José Hernández fueron entregadas a la fiscalía por uno de los aspirantes a colaboradores eficaces al equipo especial Lava Jato. El Comercio accedió a las 211 páginas de los chats registrados en un celular de Hernández.

Los diálogos permiten apreciar el vínculo y confianza que ambos mantenían, la llegada de Vizcarra a la plancha presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK), promovida por Hernández, su presunta participación en la vacancia presidencial de Kuczynski, sus coordinaciones y reuniones con José Luna Gálvez, José Vega Antonio, Héctor Becerril y el empresario Antonio Camayo, entre otros.

Lea las conversaciones de WhatsApp completas haciendo click aquí

Este celular también contiene las conversaciones que sostuvo Hernández con los representantes de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós y Rafael Granados, sindicados por los aspirantes a colaboradores de haber realizado pagos ilícitos a Vizcarra a cambio de la construcción del hospital de Moquegua.

Los peritos del Ministerio Público realizaron un informe pericial informático de este celular y corroboraron la autenticidad de los mensajes, imágenes y videos compartidos entre el mandatario y el exministro. Un segundo celular de Hernández sigue siendo sometido a peritaje.

Luego de que este Diario revelara que Hernández fue el intermediario en la entrega de sobornos entre ICCGSA y Vizcarra, el hoy presidente declaró en una entrevista radial que con el exministro solo tenía “una relación profesional, de respeto mutuo”, porque ambos trabajaron en el primer Gabinete del gobierno de Kuczynski. “Yo era ministro de Transportes, él era ministro de Agricultura”. Agregó que lo conoció en la campaña presidencial del 2016 y que “era el que veía toda la parte agrícola”.

Sin embargo, estos chats demuestran lo contrario y revelan una relación de amistad de años atrás.

En varios extractos de las comunicaciones, ambos se reúnen en el departamento de Vizcarra en San Isidro, donde incluso —según los chats— alguna vez brindaron “con un ron” de por medio. Otras veces se vieron en las casas que tiene Hernández en Las Lagunas de La Molina y en Azpitia, Cañete, así como en las oficinas de su empresa supervisora ATA.

Sobre ICCGSA

Rafael Granados, gerente comercial de ICCGSA, era el encargado de entregar los sobornos a Hernández y este a su vez se los hacía llegar a Vizcarra entre el 2014 y 2015, según tres aspirantes a colaboradores eficaces en el caso de los pagos ilícitos por la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

En el diálogo del 26 de febrero del 2015, Vizcarra le dice a Hernández: “Dile a Rafael que ya terminó febrero. Y hace un mes enero”. Hernández responde: “OK”. Cinco meses después, el 7 de julio de ese año, Vizcarra le pide a Hernández que le facilite el número telefónico de Granados para comunicarse directamente con él.

De los mensajes de WhastApp se desprenden otros detalles como la visita de Vizcarra a la sede de la Unops y a las oficinas de ICCGSA.

Lea las conversaciones de WhatsApp completas haciendo click aquí

La vacancia de PPK

Hernández y Vizcarra, según los mensajes del celular, tuvieron reuniones antes de la segunda vuelta electoral del 2016 con José Vega Antonio (actual congresista de UPP), Enrique Wong, quien era de Solidaridad Nacional, y dos personajes hoy involucrados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto: José Luna Gálvez, con orden de detención, y el empresario Antonio Camayo.

Conversaciones sobre la reunión con Wong y Camayo.

Ya elegido, en agosto del 2016, cuando Vizcarra era primer vicepresidente y titular del MTC, Hernández le escribe “que Héctor Becerril quiere reunirse con él”. El reporte de ese ministerio registró esta visita del entonces congresista de Fuerza Popular a la oficina de Vizcarra.

Reporte de visitas.

Un año y medio después, el 3 de febrero del 2018, se producen varias comunicaciones previas a la vacancia y a la renuncia de Kuczynski a la presidencia de la República, que se dio el 22 de marzo de ese año. Vizcarra dice: “El presi [PPK] me ha pedido la renuncia a la vicepresidencia […] dice que, si se va él, mejor nos vamos los tres”.

Hernández le responde: “Olvídate de eso” y acuerdan reunirse antes de que converse con el entonces mandatario Kuczynski. Vizcarra agrega: “Diles que no voy a renunciar, pero que hagan las cosas bien, sin precipitaciones y respetando con holgura los plazos legales para cada acción. Que no se vea como un atropello”, añade.

Ocho días después, el 11 de febrero de ese año, Vizcarra ya estaba en Lima y con Hernández mencionan a César Villanueva de APP y a Héctor Becerril para presuntamente coordinar la moción de vacancia de PPK.

Hernández le pregunta si ya habló con CA [César Acuña], Vizcarra le responde: “No, con Villanueva”. Hernández le escribe: “Si puedes, llama a HB [Héctor Becerril] y dale tranquilidad”, a lo que Vizcarra responde: “Tú eres mi contacto para ello. Menos exposición es mejor”.

Vizcarra le dice a Hernández que es su contacto para "dar tranquilidad" a Becerril.

Hernández le traslada un mensaje de Becerril: “Cuando lo cierren conversamos personalmente porque solo falta eso, si eso está cerrado entonces nosotros damos el paso APP [Alianza para el Progreso]”. A los días, Hernández le pregunta a Vizcarra si llegó a hablar con Villanueva y este le responde que sí. “Pero es necesario que también te reúnas con él”, añade.

El 20 de marzo, Moisés Mamani presenta el audio sobre la supuesta compra de votos contra la vacancia a cambio de un favor político. El 22 de marzo, Kuczynski renuncia a la presidencia en medio de acusaciones de haber brindado asesorías a Odebrecht y videos sobre la presunta compra de votos a congresistas para que no aprueben la vacancia.

El 23 de marzo del 2018, Vizcarra asume la presidencia de la República. Un mes después, Vizcarra invita a Hernández a celebrar su triunfo en su departamento de San Isidro y le dice que tiene “un roncito” para celebrar.

Lea las conversaciones de WhatsApp completas haciendo click aquí

Vizcarra y su preocupación sobre Obrainsa

El 28 de mayo del 2019, Vizcarra envió a Hernández la captura de pantalla de un tuit en el que se señala que el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry tendría en sus manos el expediente y fotos de los cobros que Vizcarra hizo a Obrainsa. Hernández aparentemente le traslada el mensaje de Obrainsa: “Dice: es imposible nosotros NO hemos entregado ni hablado con ningún fiscal al respecto”, y le asegura que de su oficina [ATA] tampoco han dado información a fiscalía.

Hernández agrega: “La información extraoficial que se maneja es que el Marqués [Ernesto Tejeda Moscoso, de Obrainsa] se acogió hace dos meses a la colaboración eficaz y la información que le habría dado a la fiscalía a cambio era que Obrainsa le había dado US$2 millones a Vizcarra por dos obras cuando era presidente Reg. Moquegua, además de pagarle un avión por US$15.000. La fiscalía no hizo nada con esta info. Ahora que Chávarry la va a soltar, el fujimorismo puede tomar eso para vacar a Vizcarra. Se alista Meche en la banca”.

El 3 de diciembre, Hernández le comenta a su amigo presidente que una periodista de El Comercio va a ir a su oficina a entrevistar a Rafael Hidalgo sobre el hospital y Lomas de Ilo. Vizcarra le responde: “Sí me informaron de Moquegua al respecto, pero todo está muy claro”. Dos días después, Hernández le aconseja que Edmer Trujillo, entonces ministro de Transportes de Comunicaciones y exgerente del Gobierno Regional de Moquegua, debería aclarar la denuncia de El Comercio sobre las irregularidades en el pago de adelantos a ICCGSA.

Una de las últimas comunicaciones es del 17 de octubre de este año, cuando Vizcarra le comparte un link sobre las declaraciones que dieron dos colaboradores de ICCGSA contra él y lo acusan de haber recibido dinero ilícito. Vizcarra responde indignado: “Es increíble cómo pueden inventar tanta falsedad”.

Hernández y los representantes de ICCGSA

Fernando Castillo, propietario de ICCGSA, le comenta a Hernández: “La persona que tú me dijiste no ha recibido ninguna instrucción al respecto... Por favor, fíjate que suceda antes de la 1 pm para que no se caiga, porque de lo contrario se cae definitivamente a las 3 pm. Quedo a la espera”.

Según los aspirantes colaboradores N° 01-2019, N° 13-2019 y N° 01-2020, entre marzo y abril del 2014 se realizó la primera entrega de dinero de ICCGSA a Vizcarra por el hospital de Moquegua.

El 25 de marzo del 2015, Hernández le pregunta a Rafael Granados, ex gerente comercial de ICCGSA: “¿Alguna novedad sobre el pedido del amigo del sur?”. Al día siguiente, este le responde: “Estamos analizando, pero no encuentro la forma”.

El equipo especial también cuenta con un segundo celular de José Manuel Hernández, el cual aún sigue siendo auditado por los peritos del Ministerio Público. El aspirante a colaborador N° 01-2020 entregó la captura de pantalla de un mensaje en que se registran las coordinaciones que hizo el exministro Hernández con Rafael Granados de ICCGSA, el 25 de agosto del 2016, para que su jefe Fernando Castillo tuviera la dirección exacta de la casa de Hernández, ubicada en La Molina. En esa reunión, Castillo le habría entregado US$60 mil al entonces vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, según dos testigos de la fiscalía.

Hernández desde número 51978263716 le envía su dirección a Granados. “Calle San Francisco A-31 las Lagunas La Molina (8:30pm)”. Granados le responde: [Fernando Castillo Dibós] “está en camino” y agrega: “Pregunta por ti?”. Hernández responde: “Es mi casa”. Granados insiste: “Me pregunta si es en la laguna”.

Conversaciones desde otro teléfono de Hernández con Granados.

Este Diario se comunicó con el área de prensa de Palacio de Gobierno y no hubo respuesta. También llamamos y dejamos mensajes por escrito al celular del excongresista Héctor Becerril sin éxito.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO:

Comisión de Inteligencia del Congreso podría citar al ministro del Interior