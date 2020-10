Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Dos testimonios se han sumado a la investigación que sigue el Ministerio Público por la licitación del proyecto de Lomas de Ilo, en Moquegua, por el que el presidente Martín Vizcarra habría recibido S/1 millón, según el aspirante N°10-2018. Se trata de la secretaria de Gerencia de Obrainsa, Ana Ellen Vela, y de la asistente de Gerencia, Carmen Ríos Quinteros.

Este Diario accedió a las declaraciones que ambas brindaron ante la fiscalía como testigos del caso y narraron detalles de las visitas de Martín Vizcarra a las oficinas de la empresa, en San Isidro, cuando era gobernador regional.

Las visitas

Ríos Quinteros contó que el primer contacto que tuvo con el presidente fue vía telefónica cuando la empresa CyM Vizcarra participó junto con Obrainsa en el consorcio Colca, para un proyecto en Arequipa en 2003. Años después, lo conoció en persona. “Lo vi físicamente hasta en tres oportunidades en el año 2013 y 2014 aproximadamente cuando llegó a las instalaciones de la empresa Obrainsa”, afirmó.

Según la declaración, en la primera ocasión, Vizcarra señaló que iba a entrevistarse con Elard Tejeda, gerente de Obrainsa. Ríos, tras hacer las consultas pertinentes, lo hizo pasar. “Le abrí la puerta desde donde yo me encontraba porque es una puerta que tiene cerradura magnética, que se abre desde mi counter con una tarjeta”, detalló.

Para la siguiente vez, el entonces gobernador regional acudió a las oficinas de Obrainsa y manifestó su deseo de reunirse con Tejeda. El gerente accedió y se reunieron a puertas cerradas cerca de una hora, según indicó la exasistente.

“Esto habrá sido aproximadamente el primer trimestre del año 2014 porque recuerdo que era verano […] La tercera oportunidad habrá sido en el año 2015 que lo he visto, pero no puedo precisar las circunstancias de su llegada”, señaló Ríos. Agregó que cuando Vizcarra fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones solicitaban reuniones a través de la secretaria Karem Roca para explicarle problemas de las obras con Provías.

Ana Ellen y Carmen Ríos aseguraron haber recibido a Vizcarra en las oficinas de Obrainsa para reuniones con Elard Tejeda. (Foto: Facebook)

La declaración de Ellen Vela también confirma las visitas de Vizcarra a Obrainsa. Ella recordó haberlo visto en dos oportunidades en las oficinas después del 2013 y antes de que participara “en política en el partido de Pedro Pablo Kuczynski”.

“Llegó a la empresa Obrainsa, tocó el timbre y conversamos por el intercomunicador. Ahí él me dice su nombre, que es Martín Vizcarra, y que tenía una reunión con el señor Elard Paúl Tejeda”, manifestó. Luego, según contó, “le invité un café mientras esperaba al señor Tejeda que estaba en su oficina en una reunión de trabajo”.

Según indicó, para la siguiente ocasión, el gobernador regional fue anunciado previamente por Tejeda. “Lo llegué a ver, pero no recuerdo si fui yo quien le abrió la puerta de ingreso”, dijo.

Los correos para alquilar la avioneta

Ellen también declaró sobre las coordinaciones que se hicieron con Martín Vizcarra para el alquiler de una avioneta de Lima-Ilo-Lima para altos funcionarios bolivianos. De acuerdo con su testimonio, recibió una indicación de Tejeda para cotizar el alquiler, por lo que buscando en Internet encontró a la empresa Aerotransporte S.A. (ATSA).

“Me sale la empresa más conocida como ATSA, luego me trato de comunicar por teléfono con un ejecutivo de dicha empresa para que me pueda ayudar con lo que necesitaba y le manifiesto que necesitaba un servicio de alquiler de un avión privado […] le dije que me la haga llegar [la cotización] a mi correo corporativo”, señaló.

La fiscalía mostró a Ellen los correos intercambiados con Vizcarra, Tejeda y con Ricardo Descailleaux, ejecutivo de planeamiento comercial de ATSA, que tenían en su poder, y la testigo confirmó la autenticidad de estos. Además, dijo que “para el pago se realizó la gestión y coordinación con el área correspondiente de Obrainsa, todo ello con la autorización del señor Elard Paul Tejeda”.

La declaración del aspirante sobre las visitas

Hace una semana, El Comercio informó que un aspirante a colaborador eficaz reveló que Obrainsa, investigada por el ‘Club de la Construcción' y su socia Astaldi pagaron S/1′000.000 a Vizcarra por la buena pro de la Línea de conducción 1 Jaguay-Lomas de Ilo y el sistema de riego, I etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo.

Según la declaración, en noviembre del 2013, Vizcarra se reunió con Tejeda en las oficinas de la empresa y conversaron sobre el valor de la obra. En ese encuentro, el entonces gobernador regional le indicó al gerente de Obrainsa que, para adjudicarles el proyecto, era “indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/ 81′000.000”. Aquella vez, Vizcarra le habría solicitado que “le pague el 2% del costo directo de la obra” por su apoyo.

En entrevista con “Panorama”, el presidente negó esta reunión. “Yo era gobernador regional de Moquegua, entonces podía viajar a Lima como hacen todos los gobernadores. Pero en esa fecha, en esa oportunidad, no tuve una reunión en absoluto”, señaló.

El aspirante también contó que, luego de que Obrainsa ganara la licitación, los pagos a Vizcarra se hicieron en dos armadas: la primera (S/400,000) fue entre el 27 y 28 de enero del 2014, mientras que la segunda (S/600,000) entre el 4 y 7 de abril de ese mismo año. Ambas entregas se realizaron en las oficinas de Obrainsa.

Sobre ello, el mandatario reconoció que se reunió con Elard Tejeda luego de que se adjudicaran la obra, pero acotó que fue para ver temas técnicos. “He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada. Esta obra es sumamente importante para la región Moquegua”, dijo.

Otros implicados

Tanto Ríos Quinteros como Ellen Vela también declararon ante la fiscalía haber conocido a Rodolfo Prialé, uno de los principales operadores del ‘Club de la construcción’, quien coordinaba con las empresas constructoras y canalizaba los sobornos, según la fiscalía.

Ríos dijo haberlo visto cuando acudía a las oficinas para reunirse “en unas ocasiones con el señor Manuel Ernesto Tejeda Moscoso y en otras con el señor Elard Paul Tejeda Moscoso”, hace “siete a ocho años aproximadamente”. Mientras que Ellen especificó que lo conoció “desde el 2010 o 2011”. “Era muy cortante al hablar pues no era cortés, él me decía: ‘dígale al ingeniero Ernesto que estoy acá’”, contó.

